Mẹo xin chỗ ngồi tốt trên máy bay

Khi bay những chuyến dài (long haul flights), việc có được một chỗ ngồi thoải mái trên máy bay sẽ giúp bạn giảm thiểu rất nhiều tình trạng mệt mỏi. Là người từng đi hơn 50 nước trên thế giới với hàng trăm chuyến bay, bạn đọc Lâm Nguyễn xin chia sẻ một vài mẹo nhỏ nhưng hiệu quả lại không hề nhỏ trong việc xin chỗ ngồi trên máy bay. Đây là những chia sẻ kinh nghiệm của cá nhân, không làm sai quy tắc hàng không và chỉ áp dụng ở khoang hạng thường (Economy), khoang mà 80-90% mà chúng ta ngồi khi đi máy bay.

Bạn hoàn toàn có thể có chỗ ngồi tốt trên máy bay nếu khéo léo một chút.

Hiện nay, hầu hết các hành khách đi máy bay đều thụ động nhận vị trí chỗ ngồi trên máy bay từ nhân viên làm thủ tục check-in (tức là nhân viên xếp bạn vào vị trí nào thì lên máy bay bạn ngồi đúng chỗ đó). Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể thương lượng với nhân viên check-in để xếp chỗ ngồi theo ý mình. Theo đó, khi làm thủ tục check-in tại sân bay, bạn nên hỏi nhân viên xem máy bay chuyến đó có đầy (full boarding) không?

Nếu chuyến bay đầy (tức là không còn ghế trống) thì bạn yêu cầu được ngồi tại một trong những vị trí sau:

- Gần cửa thoát hiểm (là nơi có nhiều khoảng trống hơn, bạn có thể duỗi chân thoải mái hơn những chỗ ngồi khác). Lưu ý là bạn phải trên 18 tuổi, khỏe mạnh và đủ tỉnh táo (theo yêu cầu của hàng không) để trong trường hợp khẩn cấp, bạn có thể hỗ trợ tiếp viên mở cửa thoát hiểm được.

- Các ghế hàng lối đi (Aisle seats) như trong hình số 1 vì ở vị trí này các bạn có chỗ duỗi chân nhiều hơn và dễ dàng đi lại hơn những ghế ngồi ở giữa. Việc đi lại, đứng lên ngồi xuống thường xuyên trong suốt chuyến bay dài sẽ giúp máu ở chân, tay, lưng và cổ lưu thông tốt hơn, giúp bạn đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều sau chuyến bay.

Nếu chuyến bay không đầy (thông thường thì hầu hết chuyến bay là còn chỗ trống nhưng nếu bạn không hỏi, nhân viên sẽ không bao giờ nói), bạn hãy yêu cầu được ngồi vào ghế giữa (trong hàng 3 hoặc 4 ghế), ở hàng ghế cuối máy bay (như vị trí B trong hình số 2) và nhờ nhân viên khóa (block) những chỗ ngồi trống bên cạnh (như vị trí A và C trong hình số 2). Việc khóa chỗ này để tránh các nhân viên check-in khác xếp chỗ cho khách khác ngồi vào vị trị đó (vì một chuyến bay có thể có vài nhân viên check-in cùng làm thủ tục cho khách. Khi bạn yêu cầu khóa 2 chỗ A và C, hệ thống sẽ báo với các nhân viên check-in khác không xếp chỗ cho khách vào đó nữa). Vậy là bạn đã có một chỗ ngồi cố định và 2 chỗ trống bên cạnh. Khi chuyến bay đã ổn định độ cao, đèn báo hiệu đeo dây an toàn đã tắt, bạn có thể nâng tay ghế lên (như hình số 3) và đã có một “chiếc giường” không khác gì với khoang hạng thương gia hay hạng nhất (như hình số 4) và ngủ ngon lành.

Để thành công trong việc chủ động xếp chỗ trên, bạn nên có thái độ vui vẻ, đúng mực và tôn trọng nhân viên check-in vì họ hoàn toàn có thể trả lời chuyến bay không còn chỗ trống nếu thấy bạn có thái độ trịnh thượng hay thiếu tôn trọng họ.

Lưu ý:

- Không làm ảnh hưởng hay có thái độ bành trướng trước mặt các hành khách khác trên máy bay (vì vậy các bạn nên yêu cầu được ngồi ở hàng ghế phía đuôi máy bay, vừa không làm phiền những hành khách khác, khả năng giữ được 3 hay 4 chỗ liền nhau lại cao).

- Nếu ngồi gần bạn có người già, trẻ em hay người cần trợ giúp, bạn nên vui vẻ nhường lại chỗ cho những người này.

- Nên có thái độ đúng mực với tiếp viên hàng không để họ không thấy khó chịu khi bạn “bành trướng” như vậy. Về nguyên tắc thì tiếp viên hàng không không ngăn cấm hành khách sử dụng những chỗ trống bên cạnh, nhưng nếu họ không vui vẻ thì bạn cũng chẳng được thoải mái đâu.

Lâm Nguyễn