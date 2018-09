Máy bay Hello Kitty lần đầu bay thẳng tới Paris

Nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 40 của nhân vật Hello Kitty, hãng hàng không EVA Airways của Đài Loan mở đường bay tới Paris, Pháp.

Vào ngày 29/10 tới, hãng hàng không EVA Airways sẽ cho cất cánh chiếc máy bay Boeing 777-300ER từ Đài Bắc đến Paris, đánh dấu chuyến bay đầu tiên của chiếc máy bay mang hình nhân vật Hello Kitty đến châu Âu.

Đường bay đến Paris sẽ thay thế đường bay từ Đài Bắc đến Los Angeles 3 chuyến một tuần. Hiện hãng đang khai thác bốn chuyến bay một tuần đến thủ đô Paris và từ tháng 10 này, sẽ có 3 trong số đó sử dụng máy bay Hello Kitty. Chuyến bay sẽ khởi hành ở sân bay quốc tế Taoyuan Đài Bắc mỗi thứ tư, sáu và chủ nhật và quay về từ sân bay quốc tế Charles de Gaulle của Paris vào mỗi thứ hai, ba và bảy hàng tuần.

Chiếc máy bay Boeing 777-300ER sẽ lần đầu tiên được bay tới châu Âu.

Hãng EVA Airways thiết kế những chiếc máy bay đầy màu sắc được trang trí với hình ảnh của cô mèo dễ thương Hello Kitty với mong muốn đem lại niềm vui và sự thích thú cho mọi hành khách. Từ trang trí bên ngoài cho tới nội thất máy bay hay các món ăn được phục vụ đều tràn ngập hình ảnh chú mèo dễ thương này khiến ai là fan của Hello Kitty cũng mong muốn được một lần trải nghiệm. Hành khách được chào đón bởi phi hành đoàn trong đồng phục Hello Kitty, thẻ hành lý gồm các nhân vật hoạt hình Nhật Bản.

EVA Airways thành lập năm 1989 là hãng hàng không quốc tế tư nhân đầu tiên của Đài Loan. Hãng phục vụ vận chuyển hành khách vào năm 1991 và vận chuyển hàng hóa vào năm 1995.

Các nữ tiếp viên mặc tạp dề Hello Kitty bưng trên tay menu đặc biệt của hãng.

Biểu tượng quốc tế Hello Kitty ra đời từ năm 1974 bởi công ty hoạt hình Nhật Bản Sanrino, với đặc trưng là cô mèo trắng có chiếc nơ đỏ xinh xắn trên đầu. Suốt hơn ba thập kỉ sau đó, cô mèo Kitty này đã kiếm được hơn 5 tỷ USD mỗi năm. Công ty Sanrino và hãng hàng không EVA đã cùng hợp tác để đưa ra thế hệ máy bay Kitty đầu tiên vào năm 2005.

Trần Quỳnh (theo Huffingtonpost)