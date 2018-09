Lý do mở màn cửa sổ khi máy bay cất và hạ cánh

Trong một chuyến bay, phi hành đoàn thường yêu cầu bạn mở màn cửa sổ lên khi chuẩn bị cất, hạ cánh. Động tác này đơn giản nhưng ảnh hưởng nhiều đến an toàn hàng không.

Bạn có bao giờ thắc mắc vì sao khi chuẩn bị bay, các tiếp viên thường thông báo yêu cầu hành khách kéo màn cửa sổ lên. Ông Peter Gibson, giám đốc truyền thông của Cơ quan An toàn Hàng không dân dụng (CASA) cho biết: "Hành khách thực hiện động tác đó vì lý do an toàn. Trong trường hợp khẩn cấp, phi hành đoàn cần quyết định ngay bên nào của máy bay là an toàn nhất để sử dụng cửa thoát hiểm. Việc các màn cửa sổ được kéo lên hết giúp việc đó diễn ra thật nhanh".

Cửa sổ phải được kéo lên khi máy bay chuẩn bị cất hoặc hạ cánh. Ảnh: Reuters

Gibson cho biết các biện pháp này là một phần trong quy trình an toàn hàng không thương mại tại Australia và áp dụng cho tất cả các máy bay thương mại lớn. Ngoài ra, còn có một số lý do sau cho việc mở màn cửa sổ khi máy bay cất và hạ cánh:

1. Hành khách rất tò mò do đó họ sẽ nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường bên ngoài, một dấu hiệu hỏng hóc trên cánh, động cơ hay vật thể lạ để thông báo ngay cho tổ bay. Để làm điều này, các cửa sổ trên máy bay được yêu cầu mở lên.

2. Trong trường hợp khẩn cấp, thời gian thoát khỏi máy bay sẽ tính bằng giây. Nếu tấm màn cửa sổ được mở, phi hành đoàn có thể quan sát bên ngoài và quyết định nhanh kế hoạch sơ tán như sử dụng cửa thoát hiểm phía bên nào.

3. Đối với các chuyến bay ban ngày, mở cửa sổ và đèn sáng tối đa trong cabin sẽ giúp mắt người quen với ánh sáng tốt hơn. Do đó nếu có gì bất thường và hành khách cần được sơ tán thì độ tương phản ánh sáng không thay đổi đột ngột gây ảnh hưởng thị lực của hành khách.

4. Vào ban đêm, tấm màn cửa sổ được mở giúp cho nhân viên cứu hộ dưới mặt đất dễ dàng quan sát những bên trong.

5. Hành khách được yêu cầu mở màn cửa sổ trước khi cất và hạ cánh vì đây được coi là thời điểm quan trọng và hầu hết các tai nạn hàng không đều xảy ra trong giai đoạn này.

VnExpress