Lưu ý khi xin visa Mỹ để tránh rủi ro như MC Trấn Thành

Nếu sang Mỹ theo visa dạng P3, bạn nên lưu ý đến hạn PED để tránh gặp rắc rối như MC Trấn Thành.

Sau sự cố bị từ chối nhập cảnh ngày 29/6 tại Mỹ, MC Trấn Thành đã đưa ra lời giải thích chi tiết với khán giả thông qua một số video đăng tải trên trang cá nhân về trường hợp của mình. Theo Trấn Thành, sự việc xuất phát từ mâu thuẫn về ngày hết hạn trong thị thực của mình.

Cụ thể, Trấn Thành có 2 visa, một là dạng P3 do công ty bầu show Liên Phạm làm giúp và một là O1 do Trung tâm Thúy Nga làm giúp để phục vụ biểu diễn cho 2 công ty này. Lần này, MC sang biểu diễn cho show của bà Liên Phạm.

Theo Trấn Thành, trước đây chỗ công ty này từng đứng ra bảo lãnh cho anh xin visa đi Mỹ với thời hạn là một năm (2014 - 2015). Lần này, thời hạn cũng tương tự (9/2015 - 9/2016) nhưng trên visa của nam nghệ sĩ hài lại xuất hiện thêm một dòng chữ ghi: "PED:24October2015" (thời hạn chỉ một tháng tính từ ngày làm visa, PED không xuất hiện trong loại visa du lịch).

Visa loại P3 có hạn FED vào ngày 24/10/2015 được xem là nguyên nhân khiến Trấn Thành bị từ chối nhập cảnh.

PED là từ viết tắt của Petition Expiration Date (thời hạn kiến nghị hết hạn), thường căn cứ vào ngày hết hạn hợp đồng với công ty ở Mỹ. Nếu hạn PED đến trước thì người sử dụng visa cũng không thể vào Mỹ, kể cả khi Expiration Date vẫn còn.

Trong trường hợp này, ở visa do công ty bà Liên Phạm bảo lãnh, hạn PED đã hết trước hạn Expiration Date nên đây có thể là lý do chính MC Trấn Thành không thể vào Mỹ.

Là một người có nhiều kinh nghiệm, đạo diễn Nguyễn Ngọc Thụy chia sẻ trên trang cá nhân: "Visa do trung tâm Thúy Nga xin cho Trấn Thành có hạn là 11/2016, hợp đồng 3 năm đến 2018. Visa do công ty của bầu Liên bảo lãnh đến tháng 9/2016 nhưng hợp đồng Trấn Thành chỉ đến tháng 9/2015 là hết hạn. Do vậy trên nguyên tắc, hãng hàng không vẫn cho Trấn Thành bay được vì căn cứ trên visa của bên Thuý Nga. Tuy nhiên, tại cửa khẩu hải quan Mỹ, Trấn Thành khai đi diễn cho bầu Liên thì xét trên góc độ logic thì họ không đồng ý. Đó là lý do họ từ chối luôn cả 2 visa.

Thật ra trong trường hợp này, nếu Trấn Thành đi diễn cho bầu Liên thông qua trung tâm Thuý Nga ký hợp đồng thì vẫn được. Bạn sẽ thắc mắc tại sao trong visa bầu Liên hạn PED chỉ là một tháng, thật đơn giản vì tất cả đều liên quan đến vấn đề thuế. Mỹ họ rất gắt gao trong việc thuế và bảo lãnh".

Theo quy định cơ bản nhất của visa Mỹ, mỗi người trong một thời điểm chỉ được cấp một visa duy nhất. Visa Thúy Nga cấp trước, cho dù còn hạn, ngay sau khi visa Lien Pham được cấp, thì visa Thúy Nga đã hết hiệu lực tức thời. Vì vậy, việc Trấn Thành bị cancel cả hai visa là đúng quy định.

Visa loại O1 do bên Thúy Nga làm cho Trấn Thành.

Sau khi sự việc xảy ra, MC Trấn Thành xuất hiện trên mạng xã hội và báo chí giải thích rõ sự việc và khẳng định mình chỉ bị từ chối nhập cảnh chứ không phải bị trục xuất. Cơ quan chức năng nước sở tại cũng nói rõ, Trấn Thành có thể trở về Việt Nam, xin visa khác để nhập cảnh cho lần sau.

Trong video, người yêu của Hari Won cũng kể về những trải nghiệm khó quên của mình trong 24 tiếng bị cách ly chờ điều tra, không được sử dụng điện thoại, phải ở trong phòng tạm giam, khi về tới Hàn Quốc, anh tiếp tục bị đưa vào phòng cách ly của những người gặp vấn đề về thị thực suốt 3 tiếng, trước khi được lên máy bay về Việt Nam.

Anh cũng đúc kết, đây là kinh nghiệm quý báu cho những nghệ sĩ sang Mỹ lưu diễn. Nếu sang Mỹ làm việc theo diện visa P3, bạn cũng cần lưu ý kỹ các thời hạn ghi trên thị thực để tránh gặp sự cố đáng tiếc, ngay cả khi đã nhờ bên thứ 3 hay các dịch vụ làm visa giúp.

Người ra nước ngoài nói chung và Mỹ nói riêng cần lưu ý, kể cả trong trường hợp visa còn hạn, nhưng hải quan nước sở tại có lý do vẫn có thể không cho phép bạn nhập cảnh, dù trước đó bạn được lên máy bay một cách đàng hoàng.

Xem video giải thích sự việc của MC Trấn Thành:

Trấn Thành trải lòng về sự cố ở Mỹ

- Nếu định du lịch sang Mỹ, bạn nên lưu ý:

Khi có nhu cầu đi du lịch, bạn có thể nghiên cứu kỹ các quy định về thị thực nhập cảnh Mỹ (thị thực không định cư), cũng như cập nhật các quy định mới tại website của Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam ở địa chỉ: https://vn.usembassy.gov/vi/visas-vi/nonimmigrant-visas-vi/

Visa du lịch B-1/B-2 dành cho những người đến Hoa Kỳ tạm thời để công tác (B-1) hoặc du lịch hoặc điều trị y tế (B-2). Nói chung, visa B-1 dành cho khách giải quyết các vấn đề công việc, tham dự hội nghị/hội thảo khoa học, giáo dục, chuyên môn hoặc kinh doanh, dàn xếp tài sản hoặc đàm phán hợp đồng. Visa B-2 dành cho chuyến đi mang tính giải trí, bao gồm đi du lịch, thăm bạn bè hoặc họ hàng, điều trị y tế và các hoạt động có đặc thù về tình hữu nghị, xã hội hoặc dịch vụ. Thông thường, visa B-1 và B-2 được kết hợp và cấp dưới dạng một visa: B-1/B-2.

Tiêu chuẩn

Nếu bạn xin visa B-1/B-2, bạn phải chứng minh với viên chức lãnh sự rằng bạn đủ điều kiện xin visa theo Đạo luật Di trú và Nhập tịch Mỹ (INA). Mục 214(b) trong INA coi mọi đương đơn xin visa B-1/B-2 là người có ý định định cư. Vì thế, bạn cần chứng minh rằng mình không có ý định đó, bằng cách đưa ra bằng chứng:

- Mục đích của chuyến đi là tạm thời, chẳng hạn như đi công tác, đi du lịch hoặc điều trị y tế.

- Bạn dự định lưu trú trong một khoảng thời gian cụ thể, có hạn.

- Đưa ra bằng chứng ngân sách để chi trả những chi phí khi bạn ở Mỹ.

- Bạn có địa chỉ thường trú ngoài Mỹ cũng như những ràng buộc về xã hội hoặc kinh tế khác đảm bảo rằng bạn sẽ trở về sau khi kết thúc chuyến đi.

Hồ sơ xin visa bao gồm:

- Mẫu đơn xin visa không định cư điện tử.

- Hộ chiếu hợp lệ có hiệu lực ít nhất 6 tháng trước thời gian bạn định lưu trú tại Mỹ (trừ khi thỏa thuận quốc gia cụ thể cho miễn. Nếu hộ chiếu của bạn có người đi kèm, mỗi đương đơn xin visa phải nộp một đơn.

- Một ảnh 5 cm x 5 cm chụp trong vòng 6 tháng gần đây.

- Biên nhận khoản thanh toán lệ phí xử lý đơn xin visa không định cư không hoàn lại trị giá 160 USD được thanh toán bằng tiền tệ địa phương.

Ngoài những giấy tờ này, bạn phải xuất trình thư hẹn phỏng vấn xác nhận rằng bạn đã đặt cuộc hẹn thông qua dịch vụ này. Bạn cũng có thể mang theo bất kỳ giấy giờ hỗ trợ nào mà bạn cho rằng sẽ hỗ trợ thông tin được cung cấp cho nhân viên lãnh sự.

Theo quy định của luật pháp Mỹ, 2 loại visa mà Trấn Thành được cấp có quy định như sau: P3 là loại thị thực đến Mỹ dành cho cá nhân hay một nhóm cá nhân có mục đích phát triển, phiên dịch, đại diện, huấn luyện, hoặc giảng dạy liên quan đến văn hóa dân tộc, dân gian, âm nhạc, sân khấu, hoặc biểu diễn nghệ thuật. Ngoài ra, đương đơn phải đến Mỹ để tham gia một sự kiện hoặc các sự kiện để nâng cao hiểu biết hoặc đóng góp vào sự phát triển của hình thức nghệ thuật - văn hóa. Chương trình này có thể có tính chất thương mại hoặc phi thương mại. Thời hạn tối đa của visa này là một năm. O1 dành cho công dân nước ngoài có khả năng đặc biệt về khoa học, nghệ thuật, giáo dục, kinh doanh hoặc thể thao.

Nguyên Chi tổng hợp