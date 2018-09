Love Hotel - thiên đường cho tình nhân ở Nhật Bản

Riêng ở Nhật Bản đã có tới 25.000 'Love Hotel' (khách sạn tình yêu) với doanh thu khổng lồ hàng năm.

Các thiết kế đặc biệt phục vụ sở thích kỳ quái của khách hàng.

Khách sạn tình yêu đầu tiên của Nhật Bản xuất hiện ở Osaka vào năm 1968 và đã nhanh chóng trở thành loại hình khách sạn được ưa thích trên khắp đất nước và hiện nay đã lan ra một số nước khác như Hàn Quốc, Thái Lan...

Nhiều người đến với "Love Hotel" để trải nghiệm cảm giác mạnh, những kiểu ân ái khác thường. Tuy nhiên cũng không ít những người chỉ đơn giản muốn tìm một nơi giá rẻ và kín đáo để trọ lại khi bị lỡ chuyến tàu hoặc đi nhậu say xỉn không thể về nhà.

Chỉ tính riêng Nhật Bản đã có trên 25.000 khách sạn tình yêu. Mặc dù cả nền kinh tế Nhật vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng nhưng lợi nhuận mỗi năm mà các "Love Hotel" thu được lên đến con số 40 tỷ Yên Nhật (tương đương khoảng 7.200 tỷ VND).

Những điều đặc biệt về khách sạn tình yêu ở Nhật:

Khách sạn cao cấp

Những chiếc giường lớn với phòng được trang bị tối tân là ưu điểm của các khách sạn tình yêu ở Nhật.

Khách sạn tình yêu mặc dù tạo cảm giác giống như các nhà nghỉ thường hay thấy ở Việt Nam nhưng thực ra lại rất sạch sẽ và khang trang (chẳng khác gì khách sạn 5 sao). Các bể tắm ở đây rất rộng (2 người có thể cùng lúc tắm trong bồn), những chiếc giường cỡ to được thiết kế để tạo cảm giác thoải mái nhất, thăng hoa nhất khi "làm chuyện đó". Ngoài ra còn có nhiều dịch vụ giải trí khác như màn hình TV nối liền với đầu đĩa để bạn có thể chơi game, hát karaoke, xem phim...

Độ bảo mật cực cao

Quầy làm thủ tục tự động để tạo sự riêng tư tối đa cho khách.

Khi đi vào những "Love Hotel" như thế này bạn sẽ hoàn toàn giao dịch với một hệ thống máy tính cảm ứng từ việc đăng ký chọn phòng tới trả tiền hay thậm chí gọi đồ ăn, không phải chạm mặt với người phục vụ. Lối đi lại trong những nhà nghỉ này thường lắt léo để khách hàng không phải chạm mặt nhau và thậm chí có cả dụng cụ che biển số ôtô nếu bạn muốn. Chúng tạo cho khách hàng cảm giác thư giãn và an toàn, kín đáo nhất và dĩ nhiên khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm "làm việc" .

Giá trọ rẻ

Bên ngoài những khách sạn tình yêu nổi tiếng ở Nhật.

Mặc dù khách sạn cao cấp và xịn không kém gì 5 sao nhưng giá trọ của "Love Hotel" lại không hề đắt. Love Hotel cung cấp dịch vụ theo giờ, chỉ khi nào khách check in vào sau 12 giờ đêm thì họ sẽ phải trả tiền cho nguyên đêm. Tuy nhiên do trong một ngày, họ đã bán được dịch vụ cho nhiều khách hàng khác nhau, do vậy giá phòng nguyên đêm tính ra vẫn bằng hoặc rẻ hơn một khách sạn mini bình thường bên Nhật.

Giá cho 30 phút/phòng là 700 Yên Nhật (khoảng 120.000 đồng), 1 tiếng ban ngày thì dao động từ 2.800 Yên đến 3.800 Yên tùy phòng hạng sang. Còn một đêm ở Love Hotel chỉ mất từ 6.000 đến 10.000 Yên Nhật/phòng (khoảng 1 - 1,8 triệu đồng) cho 2 người (trong khi các khách sạn khác tính theo đầu người, tức là mỗi người sẽ mất khoảng 10.000 Yên Nhật).

Hà Đan tổng hợp