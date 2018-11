Lò gạch cũ ở Hội An bỗng hot nhờ góc ảnh độc

Trèo lên quãng giữa lò gạch, chỉ cần tạo dáng "diễn sâu" là bạn có ngay bức ảnh ít "đụng hàng".

Nằm trơ trọi giữa đồng làm chỗ nghỉ chân của nông dân, lò gạch cũ vốn chẳng được ai để ý ở xã Cẩm Kim, thành phố Hội An bỗng trở thành điểm check-in khá hot với các bạn trẻ nhờ khung cảnh ảo diệu. Đặc biệt là vào những ngày cuối năm, trời lành lạnh không mưa.

Ảnh: Nguyễn Hoàng Long

Lò gạch được xây chắc chắn trên một khoảng đất nhỏ. Tuy nhiên do bỏ hoang nhiều năm không sử dụng nên đã xuống cấp, nhiều phần đổ nát, thậm chí có cây mọc trên nóc lò, biến nó trở thành background lý tưởng để chụp những bức ảnh ảo như poster phim.

Các bạn trẻ thường trèo lên những bậc thang cũ kĩ để có góc ảnh đẹp với mây trời, tạo cảm giác chênh vênh. Nhiều người còn gọi đây là "nấc thang lên thiên đường" ở Quảng Nam. Có tầm hơn 20 bậc thang bên ngoài lò, không có lan can vịn nên bạn phải chật vật mới có thể leo lên đến bậc to nhất, đủ chắc chắn nhất để ngồi tạo dáng, do phần dưới và phần trên của cầu thang đã bị hư hại nặng nề.

Dù chỉ là một lò gạch cũ, đường đi không dễ dàng nhưng nơi đây cũng khá thích hợp để các đôi tình nhân chụp ảnh cưới. Mỗi mùa, nó mang một nét khác nhau tùy vào thời thiết. Mùa lúa chín vàng rực rỡ, còn mùa lạnh, trời âm u nhưng chỉ cần canh ngày không mưa, bạn chắc chắn sẽ "tậu" được bức ảnh có màu sắc lạ lẫm, ít "đụng hàng".

Bên cạnh đó, càng ngày càng đông người đến đây "sống ảo" nhưng lại không có đơn vị nào bảo dưỡng nên lò gạch ngày càng xuống cấp. Chính vì vậy, trước khi quyết định trèo lên trên, bạn cần phải kiểm tra kỹ tình trạng của nó có chịu được sức nặng của mình hay không. Ngoài ra, không nên để quá nhiều người trèo lên cùng một lúc, tốt nhất là lần lượt từng người một để bảo đảm an toàn.

Cách di chuyển: Vì không có địa chỉ cụ thể nên với những người không giỏi mò đường thì tìm đúng địa chỉ là cả một vấn đề. Cách tốt nhất là đi theo chỉ dẫn của Google Maps kết hợp với hỏi người địa phương cho chắc chắn.

Xe máy: từ Hội An, bạn đi qua cầu Cẩm Kim, sau đó rẽ trái rồi đi tiếp theo chỉ dẫn của bản đồ. Đoạn đường chỉ tầm 6 km, có đoạn không dễ di chuyển.

Xe ô tô: từ Hội An, bạn đi qua cầu Cửa Đại, theo hướng xã Duy Nghĩa (Duy Xuyên) rồi đi tiếp theo chỉ dẫn trên bản đồ. Có vài đoạn cầu yếu, xe ô tô không thể băng qua được, vì vậy bạn vẫn nên hỏi người dân xung quanh cho đỡ đi lòng vòng. Thời gian di chuyển tầm 30 phút.

Vi Yến