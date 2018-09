Lễ hội văn hóa Nhật Bản tại TP HCM

Lễ hội “Made In Nhật Bản”: Sản phẩm “Made in Japan” từ nhiều năm qua được người Việt ưa chuộng do công nghệ, ứng dụng cao trong cuộc sống và độ bền ổn định qua thời gian. Hàng chục gian hàng tại lễ hội sẽ giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ Nhật Bản cho khách tham quan tìm hiểu và trải nghiệm trực tiếp. Các gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm do chính người Nhật đón tiếp khách tham quan.