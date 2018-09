Chương trình năm nay được tổ chức tại American Club kéo dài từ 9h30 đến 23h với nhiều tiết mục hấp dẫn, sôi động.

Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam phối hợp cùng Công ty Lục Giác (Hexagon) tổ chức Lễ hội âm nhạc Đông Nam Á - SEA Pride tại American Club, 21 Hai Bà Trưng, Hà Nội vào ngày 25/6.

Là lễ hội âm nhạc thường niên, SEA Pride Concert and Community Event 2016 trở lại với sự chuẩn bị kỹ lưỡng. “Thêm sắc màu vào âm nhạc của bạn” - “Color with your music” là thông điệp chính mà chương trình muốn truyền tải. Lễ hội hướng tới một không gian cởi mở, tôn trọng và bình đẳng dành cho người trẻ, những người đến từ nhiều độ tuổi hay giới tính khác nhau, nhưng đều có tình yêu dành cho âm nhạc, khao khát sự tự do và trân trọng từng phút giây qua đi của cuộc sống.

Chương trình có sự góp mặt của DJ hàng đầu đến từ US: DJ Lina.

Với mục đích đem lại cho các bạn trẻ một không gian âm nhạc đa dạng, đa màu sắc, đây sẽ là một bữa tiệc âm nhạc, nghệ thuật hoành tráng, hấp dẫn và nhiều mới mẻ. SEA Pride có sự kết hợp của nhiều dòng nhạc khác nhau như Indie, Pop, Rock và EDM. Đồng thời, chương trình cũng quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Mỹ, Singapore, Philippines, Anh quốc như DJ Lina, Hang up the Moon, Nibiru Band, đồng hành cũng các ban nhạc, ca sĩ hàng đầu tại Việt Nam như Noo Phước Thịnh, Microwave, Oplus, Ngũ Cung… Khách tham dự sẽ được thưởng thức những màn biểu diễn mãn nhãn. Đặc biệt, đây cũng là một sân chơi chung dành cho cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới) khi mang theo thông điệp về sự cởi mở, tôn trọng những khác biệt và đa dạng.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh là một yếu tố thu hút của chương trình.

Với sự đồng hành của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, SEA Pride 2016 muốn lan tỏa một thông điệp nhân văn "mỗi con người từ khi sinh ra đã mang trong mình những đặc điểm khác biệt". Chính những điểm khác biệt ấy mang lại cho mỗi cá thể sự độc nhất không thể lẫn với bất cứ ai khác. Thêm vào đó, sự khác biệt này đã góp phần tạo nên sự đa dạng, đa màu sắc cho cuộc sống này. Vì vậy, không quan trọng bạn là ai hay bạn có những điểm khác biệt gì, chỉ cần bạn muốn sống hết mình, sống trọn từng khoảnh khắc, âm nhạc sẽ là thứ tiếng nói chung nhất gắn kết bạn với những người xung quanh, đem đến cho bạn những cảm xúc trọn vẹn nhất.

Đại diện cho ban tổ chức, ông Nguyễn Tuấn Việt, Tổng giám đốc Công ty Hexagon, cho biết: “Lễ hội âm nhạc Sea Pride 2016 là một trong chuỗi hoạt động để kỷ niệm 21 năm quan hệ Việt - Mỹ. Ngoài mục đích giao lưu văn hóa, tôn vinh giá trị của âm nhạc đa sắc màu, không biên giới, sự kiện còn kêu gọi nâng cao nhận thức về cộng đồng LGBT và tạo một sân chơi âm nhạc sôi động cho giới trẻ Hà Nội. Chúng tôi cũng tiếp tục hướng tới mục tiêu lâu dài - xây dựng một Lễ hội âm nhạc quốc tế có uy tín, đẳng cấp khu vực và quốc tế; cũng như xây dựng một thương hiệu và sản phẩm văn hoá cộng đồng của thủ đô”.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và nước ngoài

SEA Pride 2016 dự kiến thu hút khoảng 5.000 khán giả là những bạn trẻ năng động và tự tin tham gia. Chương trình năm nay sẽ được tổ chức tại American Club kéo dài từ 9h30 đến 23h ngày 25/6. Giá vé là 200.000 đồng một vé (cả ngày – full day) và 80.000 đồng một vé (ban ngày - day time).

Chương trình được tài trợ bởi: Đại sứ quán Mỹ, PEPFAR, Đại sứ quán Australia, Hãng hàng không United Airlines, Khách sạn Pullman, Thu Kenny Makeup cùng với đơn vị bảo trợ truyền thông Yan TV.

Khán giả có thể đặt mua vé tại: bitly.com/seapride2016 hoặc tại các điểm bán vé (chi tiết trên Fanpage): - Bar +84: 23 Ngô Văn Sở, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Daluva: 33 Tô Ngọc Vân.

- Cộng Café: 152 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Xì trum trà chanh - 18 Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội.

- Doric Café - 151 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Thông tin chi tiết, liên hệ Quản lý dự án SEA Pride 2016: email: nguyen.dang.tung@hexa.vn. Hotline: 0924 008 668.

Thu Ngân