Lang thang ngóc ngách Hội An qua video của du khách Australia

Benn Jayms Tkalcevic, người Australia, đã gọi Hội An là một trong những thành phố đẹp nhất thế giới (one of the most beautiful cities in the world) khi anh đến đây hồi đầu năm.

Lang thang mọi ngóc ngách Hội An qua video của phượt thủ Australia

Trong một loạt video do Tkalcevic đăng tải trên mạng xã hội về một số thành phố ở Việt Nam, video về Hội An được nhiều người xem thích thú. Hội An dưới góc nhìn của Tkalcevic vẫn là chùa Cầu, sông Hoài, biển An Bàng, phố cổ, đèn lồng, gánh hàng rong, làng rau Trà Quế... không hề xa lạ, nhưng lại cuốn hút bởi đã đi sâu vào được tận ngóc ngách với những hình ảnh rất gần gũi không chỉ bởi cảnh vật mà còn là con người thông qua những nụ cười, lời nói...

Các góc máy từ flycam và selfie camera đã giúp bạn nhìn rõ từng hình ảnh về những mái nhà cổ, về cuộc sống của người dân và những điểm du lịch quen thuộc. Ngay đầu video có một điều rất thú vị, đó là sự xuất hiện của tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng với hình ảnh Chùa Cầu. Điều này cho thấy có một sự trải nghiệm và thật sự đi sâu vào cuộc sống người dân Việt của chủ nhân video. Cách dựng video cùng với nhiều hiệu ứng chuyển cảnh và lồng cảnh hợp lý, rất nuột nà cũng đã cuốn hút người xem.

Benn từng cho biết Hội An là một thành phố đẹp như tranh và sẽ hối tiếc nếu không lưu lại những hình ảnh về nơi này. Những bức tường vàng mang dấu ấn thời gian với rêu phong ở khắp nơi là những ấn tượng khó có thể quên.

Một số hình ảnh về Hội An trong video của Benn Jayms Tkalcevic:

Những nóc nhà Hội An.

Biển An Bàng nhìn từ flycam.

Những con người, những nụ cười xuất hiện khá nhiều trong video.

Những ngôi nhà dân giản dị.

Những gánh hàng rong quen thuộc ở phố cổ Hội An.