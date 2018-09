Kỳ nghỉ Tết Dương lịch vi vu khắp thế giới của sao Việt

Cả năm bận rộn với công việc nên Tết Dương lịch, Á hậu Huyền My dành tất cả thời gian cho gia đình. Người đẹp cùng bố mẹ và em trai có mặt ở Hong Kong từ ngày 29/12 và đón năm mới tại đặc khu này. Thời tiết khá thuận lợi, nắng đẹp, nhiệt độ mát mẻ, tạo điều kiện cho chuyến đi của gia đình Á hậu. Cả nhà tới thăm miếu Huỳnh Đại Tiên - công trình tâm linh thu hút khách nhất ở Hong Kong. Mỗi năm, ngôi miếu là nơi người xứ Hương cảng tới để cầu mong một năm an lành. Ngoài ra, Huyền My còn tới đại lộ Ngôi Sao bên vịnh Victoria - địa danh không du khách nào có thể bỏ qua.