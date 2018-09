Kỳ nghỉ ở Maldives nắng ấm của đôi bạn thân Quỳnh Chi và Thuỳ Dung

Hiện tại, Quỳnh Chi là gương mặt MC quen thuộc trên màn ảnh nhỏ khi dẫn dắt cuộc thi Thần tượng Bolero và các bản tin thể thao. Cô từng dẫn The Remix, The Voice, The Voice Kids... Sinh năm 1986 nhưng nữ MC vẫn có nhan sắc trẻ trung, mong manh khiến không ít khán giả lầm tưởng cô là thế hệ 9X. Còn Thuỳ Dung từng là nữ hoàng tennis, tay vợt số 1 của Việt Nam khi liên tục vô địch quốc gia từ năm 2006 đến 2009 và là tay vợt Việt Nam có thứ hạng cao nhất trong lịch sử (612 thế giới). Thùy Dung đã giải nghệ và chuyển hướng làm biên tập viên thể thao.