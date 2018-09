Ku Dé Ta - quán bar 'cheo leo' trên nóc Marina Bay

Phần lan can được lắp kính hoàn toàn để mở rộng không gian tối đa cho thực khách nhưng vẫn an toàn vớii những ai "yếu tim" hay sợ độ cao. Bởi lẽ, phía bên dưới của quán bar là phần lan can nhô ra của Sky Park. Vì thế, tầm nhìn không hạn chế nhiều mà khi nhìn xuống không quá "chóng mặt".