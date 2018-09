Kiểu bạn đồng hành lý tưởng nhất cho mọi chuyến đi

Ở bên người có trí nhớ tốt, sống hết mình hay biết chụp ảnh, bạn sẽ không hối tiếc về chuyến đi và luôn có những giây phút đáng nhớ sau khi hành trình kết thúc.

Lựa chọn người bạn đồng hành phù hợp giúp làm bạn vững tâm, kịp thời xử lý những sự cố bất ngờ xảy ra trên đường. Dưới đây là mẫu những người bạn rất đáng giá trong mỗi chuyến đi.

Chọn đúng người đồng hành, chuyến đi của bạn sẽ càng thêm đáng nhớ.

Trí nhớ tốt

Điểm nổi bật nhất ở những người này là họ có thể đưa bạn tới bất cứ đâu, từ các gian hàng trong siêu thị đến toilet. Nếu có lúc nào nhóm vô tình bị lạc, người bạn này chắc chắn sẽ luôn biết tìm đường đưa về một cách nhanh nhất.

Sống hết mình

Với khẩu hiệu "Yolo" (You only live once - bạn chỉ sống một lần), những người đồng hành theo xu hướng hết mình thường rất nhiệt tình. Họ sẵn lòng thử mọi trải nghiệm mới, không quản ngại khó khăn, thậm chí thức thâu đêm để khám phá một thành phố mới thay vì ngủ li bì. Đi với những người này, bạn sẽ luôn có những giây phút đáng nhớ và hầu như không hối tiếc về chuyến đi.

Sành ăn

Nếu từng du lịch với những người chẳng quan tâm tới chuyện ăn uống, bạn hẳn sẽ cảm thấy rất thú vị khi gia nhập một nhóm phượt có chuyên gia ẩm thực đi cùng. Vốn là người sành ăn, họ luôn biết cách chọn những loại thực phẩm ngon nhất, đầy tính bản địa để thưởng thức.

Tư duy logic

Rất nhiều người thừa nhận thích cảm giác phiêu lưu khi đi du lịch, lang thang vô định và tự lạc vào một thành phố để khám phá, trải nghiệm mà không cần biết ngày mai sẽ ra sao. Tuy vậy, nếu hoàn toàn phó mặc và không có sự chuẩn bị nào, nhiều khả năng bạn thất vọng khi phải đối mặt với ý nghĩ không biết làm gì tiếp theo.

Việc tuyển chọn và đi cùng thành viên có đầu óc tư duy logic mang lại nhiều lợi thế. Ít nhất bạn sẽ luôn biết mục đích điểm đến tiếp theo là gì, ăn uống chỗ nào, đồng thời sử dụng thời gian một cách khoa học, hợp lý.

Phó nháy

Đây là một những thành viên hầu như luôn xuất hiện trong bất cứ nhóm phượt nào. Đi cùng bạn đồng hành là phó nháy, bạn có thể yên tâm rằng những khoảnh khắc xinh lung linh ở vùng đất mới của mình sẽ luôn được ghi lại.

Luôn biết cách sống sót

Ngay cả khi ở cách xa nhà nghỉ tới cả chục km, không tiền bạc, bản đồ và "mù" ngoại ngữ, những người biết cách sống sót sẽ luôn tìm ra đường về với thời gian nhanh nhất. Ở bên bạn đồng hành như vậy, bạn luôn được an toàn. Tất cả những sự cố như nhỡ chuyến bay, "cháy" phòng khách sạn… luôn được họ xử lý nhanh gọn, êm thấm.

Hoạt ngôn

Với tài ăn nói cùng những đam mê về văn hóa, bạn đồng hành hoạt ngôn sẽ như một cuốn từ điển du lịch sống đi bên bạn. Họ luôn biết cách chọn từ ngữ chính xác, đắt giá nhất để miêu tả về mọi nơi đi qua. Đây cũng là kiểu bạn đồng hành được đa số phượt thủ đánh giá là "tuyệt nhất" trong mọi chuyến đi.

Tiết kiệm

Đi du lịch không đồng nghĩa với việc tiêu pha hoang phí. Do vậy, những du khách chuyên nghiệp là người biết tìm ra địa điểm ăn chơi, khám phá nổi bật nhất nhưng giá cả vô cùng phải chăng. Phượt cùng những người bạn chi tiêu khoa học, hợp lý và tiết kiệm, bạn vẫn có thể ở nhà nghỉ tiện nghi, ăn món ngon, ngồi máy bay mà không tốn cả núi tiền.

VnExpress