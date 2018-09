Khu vườn sinh thái đẹp rực rỡ ở đảo quốc sư tử

Dự án Gardens by the Bay là một trong những bước đi mới của Singapore nhằm phát triển du lịch quanh khu vực vịnh Marina. Các nhà tổ chức hy vọng sau khi hoàn thiện, Gardens by the Bay sẽ trở thành khu du lịch sinh thái lớn nhất quy tụ tất cả các loài cây và hoa trên toàn thế giới.