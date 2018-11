Khu resort ngắm cá heo ở Maldives khiến Minh Hằng phấn khích

Du khách có thể tham gia nhiều hoạt động do chính resort tổ chức như đi thăm đảo hay lặn xuống đáy biển. Minh Hằng lựa chọn tour ra khơi để ngắm đàn cá heo. Đây là trải nghiệm thú vị mà không nhiều người Việt lựa chọn. Lý do là không phải ai tham gia tour này cũng có cơ hội gặp được cá heo, một phần do thời tiết và còn theo từng mùa. Nhưng nàng ca sĩ "bé Heo" lại nằm trong số những người có được may mắn này.