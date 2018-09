Khu nghỉ dưỡng Việt giành 4 giải thưởng du lịch danh giá

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort vừa được World Travel Awards khu vực châu Á và châu Đại Dương vinh danh với 4 hạng mục giải thưởng danh giá.

Đây là lần thứ 4 liên tiếp khu nghỉ dưỡng do Tập đoàn Sun Group đầu tư và Tập đoàn InterContinental Hotel Group (IHG) quản lý, vượt qua những ứng cử viên sáng giá trong trong ngành du lịch khách sạn, giành được 4 giải thưởng.

Các hạng mục giải thưởng được trao tặng cho InterContinental Danang Sun Peninsula Resort trong sự kiện được đánh giá là quan trọng bậc nhất ngành du lịch khách sạn gồm: "Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất khu vực châu Á 2017"; "Khu nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam 2017"; "Nhà hàng sang trọng nhất khu vực châu Á 2017: nhà hàng La Maison 1888"; "Khu Villa sang trọng nhất khu vực châu Á 2017: Sun Peninsula Residence Villa".

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort đã vượt qua những ứng cử viên sáng giá trong trong ngành du lịch khách sạn để giành được 4 giải thưởng cao quý.

Liên tiếp trong ba năm (2014-2016), InterContinental Danang Sun Peninsula Resort được vinh danh ở hạng mục quan trọng trong hệ thống các giải thưởng của World Travel Awards "Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới". Năm nay, khu nghỉ dưỡng đã vượt qua cả những ứng cử viên hàng đầu châu lục để tiếp tục giữ ngôi vị "Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất châu Á".

Trong cuộc đua giành giải thưởng "Khu Villa sang trọng nhất khu vực châu Á 2017", Sun Peninsula Residence Villa của InterContinental Danang Sun Peninsula Resort đã xuất sắc vượt qua những ứng cử viên nặng ký để tiếp tục giữ ngôi cao nhất.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort có thiết kế hài hòa với thiên nhiên, mang nhiều bản sắc văn hóa, truyền thống của Việt Nam.

Năm 2014, NewYork Daily New và The Daily Meal đã công bố danh sách 10 nhà hàng đẹp nhất thế giới. La Maison 1888 của InterContinental Danang Sun Peninsula Resort đã trở thành nhà hàng duy nhất tại Việt Nam lọt Top 4 trong danh sách này. Năm 2015, La Maison 1888 tiếp tục vào Top 10 nhà hàng mới tốt nhất thế giới do CNN bình chọn. Tháng 1 vừa qua, La Maison 1888 đã được vinh danh "Nhà hàng khu nghỉ dưỡng Fine Dining tốt nhất nhất thế giới" trong khuôn khổ giải thưởng do Hotel of The Year Awards tổ chức. Nhà hàng này vừa được World Travel Awards khu vực châu Á và châu Đại Dương trao giải thưởng "Nhà hàng sang trọng nhất khu vực châu Á 2017".

Theo ông Juan Losada, Tổng giám đốc điều hành khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula, giải thưởng là kết quả của chất lượng dịch vụ đẳng cấp và tận tâm, cũng như những trải nghiệm khó quên dành cho du khách mỗi ngày.

Long Bar tại khu nghỉ dưỡng được thiết kế mang phong cách đương đại, tọa lạc ngay tại bãi biển.

2017 đánh dấu 5 năm chính thức đi vào hoạt động của khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula. Kể từ năm 2012 đến nay, khu nghỉ dưỡng với hơn 200 phòng đều có tầm nhìn hướng biển và được bao bọc bởi khung cảnh thiên nhiên đẹp của bán đảo Sơn Trà, liên tục được những tổ chức du lịch uy tín thế giới vinh danh.

Hiện, kiệt tác kiến trúc được kiến tạo từ tâm huyết của chủ đầu tư Sun Group qua tài năng thiết kế của Bill Bensley - Top 5 kiến trúc sư hàng đầu thế giới - đã sở hữu tới gần 40 giải thưởng hàng đầu trong ngành du lịch, khách sạn khu vực và trên thế giới. Trong số đó có những giải thưởng danh giá như: "Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới năm 2017", do Hotel of The Year Awards trao tặng hồi tháng 1, "Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới" ba năm liên tiếp 2014, 2015, 2016 do World Travel Award trao tặng, "Khu nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á" do độc giả tạp chí du lịch uy Condé Nast Traveler bình chọn…

* Toàn cảnh InterContinental Danang Sun Peninsula Resort

Khu nghỉ dưỡng Việt giành 4 giải thưởng du lịch danh giá Tiến Dũng