Khu nghỉ dưỡng Phú Quốc đạt 3 giải thưởng tại World Travel Awards

InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort của Công ty Bất động sản BIM Land thuộc Tập đoàn BIM Group nhận giải thưởng lớn ngay trong năm đầu mở cửa.

Ngày 1/12, tại gala chung kết World Travel Awards 2018 ở Libson, Bồ Đào Nha, khu nghỉ dưỡng InterContinental Phuquoc Long Beach Resort đã vượt qua nhiều đại diện đến từ các châu lục, vùng lãnh thổ khác nhau trên thế giới để giành chiến thắng ở nhiều hạng mục danh giá. Đó là World's Leading New Family Resort 2018 (Khu nghỉ dưỡng mới hàng đầu thế giới dành cho gia đình); World's Leading New Luxury Resort 2018 (Khu nghỉ dưỡng mới sang trọng hàng đầu thế giới) và World's Leading New MICE Resort 2018 (Khu nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới dành cho khách MICE).

InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort thuộc khu phức hợp du lịch Phu Quoc Marina - quần thể nghỉ dưỡng sang trọng cùng tổ hợp vui chơi giải trí thời thượng hàng đầu tại Phú Quốc.

InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort mới đi vào hoạt động từ tháng 6, có thiết kế đặc sắc bên bãi Trường của Phú Quốc cùng chuẩn mực phục vụ đẳng cấp từ Tập đoàn IHG. Việc ghi nhận của tổ chức WTA có bề dày 25 năm kinh nghiệm được xem là bảo chứng cho uy tín, các cam kết chất lượng theo hệ thống tiêu chuẩn khắt khe do IHG quản lý và quy định trên toàn cầu.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Piero Bellizzi - Giám đốc điều hành của InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort chia sẻ: "Chúng tôi vinh dự khi nhận được ba giải thưởng danh giá này ngay trong năm đầu tiên mở cửa. Xây dựng trên một nền tảng phục vụ khách từ trái tim, cùng với các tiện ích dành cho gia đình, các cặp đôi cũng như khách dự hội nghị, khu nghỉ dưỡng của chúng tôi luôn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm khó quên".

Về phía chủ đầu tư, đại diện BIM Land cho biết InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort ghi điểm với khách hàng bởi việc hoàn thiện xây dựng trước khi ra mắt thị trường. Sự hợp tác giữa BIM Land và Tập đoàn IHG đã đem đến Phú Quốc nói riêng và Việt Nam nói chung một sản phẩm cộng đồng được quốc tế ghi nhận. BIM Land sẽ tiếp tục chiến lược phát triển điểm đến tiềm năng và song hành cùng các thương hiệu hàng đầu quốc tế, từ đó, phát triển du lịch cao cấp trong và ngoài nước, góp phần vào việc định vị thương hiệu nghỉ dưỡng biển hạng sang của Việt Nam lên tầm cao mới.

Giải thưởng World Travel Awards (gọi tắt là WTA) do Ông Graham E. Cooke sáng lập vào năm 1993, được tổ chức thường niên, nhằm công nhận và vinh danh những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất trong ngành du lịch. Chương trình được tạp chí The Wall Street Journal ví như "giải Oscar của ngành công nghiệp du lịch". Những giải thưởng của WTA được xem là kết quả của sự đánh giá khách quan dựa trên sự bình chọn của khách hàng, du khách, chuyên gia trong ngành du lịch trên toàn cầu.

Du khách đến đây được tham gia các loại hình giải trí hay tìm hiểu văn hóa địa phương.

BIM Land, thuộc Tập đoàn BIM là công ty phát triển hạ tầng du lịch và bất động sản thuộc top 10 tại Việt Nam. Quỹ đất phát triển hơn 5,6 triệu m2 tại Hạ Long, Phú Quốc, Hà Nội, Lào... và vẫn tiếp tục mở rộng đến các thành phố cũng như điểm đến du lịch tiềm năng. BIM Land là công ty bất động sản với tầm nhìn toàn cầu. Cùng đối tác chiến lược và đội ngũ tri thức trẻ, công ty từng bước quy hoạch và phát triển vùng đất hoang sơ thành những khu đô thị, khu phức hợp du lịch đạt tiêu chuẩn quốc tế. Ở đó quy tụ những thương hiệu nghỉ dưỡng, tổ hợp vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế như Park Hyatt Phu Quoc, InterContinental Phu Quoc Long Beach resort, Regent Phu Quoc, Sailing Club Villas Phu Quoc; InterContinental Halong Bay, Wyndham Grand Halong, Fraser Suit Hanoi, Citadines Marina Halong; Crowne Plaza Vientiane, Holiday Inn Lao... BIM Land linh hoạt phát triển các sản phẩm, từ tổ hợp căn hộ cao tầng, biệt thự nhà phố đến các resort và biệt thự biển nguy nga, sang trọng... phù hợp nhu cầu phát triển của thị trường và đặc điểm của từng điểm đến.

Bim Group là tập đoàn kinh tế đa ngành lớn mạnh tại Việt Nam, với 25 năm thành lập và phát triển. BIM Group mở rộng mô hình kinh doanh và tập trung vào bốn lĩnh vực chính gồm phát triển hạ tầng du lịch và đầu tư bất động sản; năng lượng tái tạo; nông nghiệp - thực phẩm và dịch vụ thương mại. Với đội ngũ gần 7.000 nhân viên và 9 điểm đến tại Việt Nam và Lào, BIM Group đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ doanh nghiệp tư nhân lớn tại Việt Nam. Tập đoàn từng đạt giải top 50 doanh nghiệp tư nhân có lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh tốt nhất năm 2018 do tổ chức báo cáo độc lập Vietnam Report và Vietnamnet trao tặng.

(Nguồn: BIM Land)