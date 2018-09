Khu nghỉ dưỡng Đà Nẵng lập kỷ lục chưa từng có

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort được vinh danh sang trọng bậc nhất thế giới lần thứ 4 liên tiếp tại 'giải Oscar du lịch toàn cầu'.

Ngày 10/12, tại Phú Quốc diễn ra lễ trao giải thưởng du lịch thế giới World Travel Awards 2017. Hai khu nghỉ dưỡng do tập đoàn Sun Group đầu tư liên tục được xướng tên ở các hạng mục danh giá.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort xác lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử ngành du lịch thế giới khi lần thứ tư liên tiếp chiến thắng hạng mục “Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới”.

Năm 2017, số lượng ứng viên tham gia tranh giải ở hạng mục này cao gấp gần 3 lần so với năm 2016. Khu nghỉ dưỡng hạng sang tại Đà Nẵng vượt qua 30 đại diện đến từ các châu lục, vùng lãnh thổ như Four Seasons Resort at Jumeirah beach (Dubai), The Ritz Carlton Laguna Niguel (Mỹ), Ayada (Maldives).

Ông Đặng Minh Trường (thứ hai, từ bên phải), Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Sun Group đón nhận các giải thưởng của World Travel Awards.

Tại lễ trao giải, ông Graham Cooke, Chủ tịch tổ chức World Travel Awards, cho biết, việc một khu nghỉ dưỡng giành hạng mục sang trọng bậc nhất thế giới trong bốn năm liên tiếp là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử World Travel Awards suốt 24 năm qua. Theo ông, đây là kỷ lục khó có thể bị phá vỡ trong lịch sử du lịch thế giới, kể cả trong nhiều năm tới.

Nhà hàng La Maison 1888 của InterContinental Danang Sun Peninsula Resort đồng thời được vinh danh ở hạng mục “Nhà hàng Fine Dining sang trọng nhất thế giới 2017”. Harnn Heritage Spa trong khu nghỉ dưỡng cũng xướng tên ở bộ đôi hạng mục “Spa trong khu nghỉ dưỡng tốt nhất Việt Nam” và “Spa trong khu nghỉ dưỡng tốt nhất Châu Á”.

Trong khi đó, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay đã trở thành “Khu nghỉ dưỡng mới đẳng cấp nhất thế giới”, vượt qua nhiều đại diện toàn cầu như Domes Noruz Chania, Autograph Collection (Hy Lạp), Fairmont Fujairah Beach Resort (Các Tiểu vương quốc Ả Rập), Hurawalhi Island Resort, Milaidhoo Island (Maldives) và The Shore Club (Quần đảo Turks và Caicos),…

Chanterelle - Spa by JW thuộc khu nghỉ dưỡng cũng được vinh danh ở hạng mục giải thưởng “Spa mới tốt nhất thế giới” sau khi vượt qua các đối thủ danh tiếng như Banyan Tree Spa Tamouda Bay (Morocco), Duniye Spa at Hurawalhi (Maldives), Serenity Spa at Pine Cliffs Resort (Bồ Đào Nha)…

Để đạt các giải thưởng, hai khu nghỉ dưỡng của Việt Nam nhận số phiếu bình chọn cao nhất từ các chuyên gia đầu ngành, các giám đốc điều hành cấp cao trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng đến từ hơn 140 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Ông Đặng Minh Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Sun Group chia sẻ, tập đoàn tự hào khi hai khu nghỉ dưỡng đạt những giải thưởng quan trọng của ngành du lịch thế giới. Đặc biệt lần thứ 4 liên tiếp InterContinental Danang Sun Peninsula Resort được vinh danh “Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới". Ông cho rằng, điều này truyền thêm cảm hứng cho Sun Group tiếp tục tạo nên những công trình đẳng cấp và khác biệt, cống hiến cho sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam.

Bể bơi hướng biển khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort.

Nằm giữa những ngọn đồi của bán đảo Sơn Trà, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort không chỉ là khu nghỉ dưỡng đơn thuần, mà còn là công trình nghệ thuật. Với 200 phòng hướng biển và bao bọc bởi khung cảnh thiên nhiên, từng chi tiết trong khu nghỉ dưỡng đều toát lên những dấu ấn kiến trúc và văn hóa Việt do kiến trúc sư lừng danh thế giới Bill Bensley chắt lọc sau nhiều chuyến đi khắp Việt Nam.

Ẩm thực tại khu nghỉ dưỡng được xem là đỉnh cao nghệ thuật, khi các thực khách của nhà hàng La Maison 1888 được thết đãi những món ngon sáng tạo bởi các đầu bếp lừng danh ba sao Michelin như Michel Roux hay Pierre Gagnaire.

Tháng 11 vừa qua, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort đã tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh 21 nền kinh tế APEC. Sự kiện này đã góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh Việt Nam trên thế giới khi báo chí quốc tế đã dành lời khen về vẻ đẹp của khu nghỉ dưỡng.

Cùng được thiết kế bởi kiến trúc sư lừng danh Bill Bensley, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort kể lại câu chuyện giả tưởng về ngôi trường đại học Lamarck những năm đầu thế kỷ 20 với 18 phân khoa mang chủ đề từ tự nhiên, xã hội, kiến trúc, hóa học… Theo đại diện Sun Group, kiến trúc này đem tới cho du khách những trải nghiệm khác biệt. Toàn khu với 240 phòng ngủ và villa theo hướng mở, gần sát với cảnh quan thiên nhiên của biển đảo Phú Quốc. Nội thất trong khu nghỉ dưỡng như một bảo tàng thu nhỏ gồm hơn 5.000 cổ vật do Bill Bensley sưu tập từ 40 quốc gia châu Âu.

Toàn cảnh khu nghỉ dưỡng của Sun Group tại Phú Quốc.

Ẩm thực tại đây cao cấp với năm nhà hàng và quán bar. Spa duy nhất của khu nghỉ dưỡng, Chanterelle - Spa by JW, giúp các du khách thư giãn trong thế giới xây dựng theo câu truyện cổ “Alice ở xứ sở thần tiên", với thiết kế nội thất được truyền cảm hứng từ các loài nấm.

Theo Sun Group, việc hai khu nghỉ dưỡng do tập đoàn đầu tư liên tiếp được vinh danh ở các hạng mục giải thưởng quan trọng nhất của World Travel Awards - “Oscar của ngành du lịch toàn cầu” đã góp phần ghi dấu ấn cho Việt Nam trong mắt du khách và bạn bè quốc tế.

Khu nghỉ dưỡng là công trình của kiến trúc sư hàng đầu thế giới Bill Bensley.

Hưởng ứng Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, Sun Group trong 10 năm qua đã luôn kiên định với tiêu chí “đẳng cấp - khác biệt”, tạo nên những công trình đẳng cấp quốc tế, tiếp tục nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới .