Khu chung cư nổi tiếng chật kín quán cà phê ở Sài Gòn

Chung cư số 42 Nguyễn Huệ là 'ngôi nhà' của nhiều quán cà phê nổi tiếng nhất nhì TP HCM.

Dẫu có nhiều cửa tiệm cà phê hoành tráng, thiết kế đẹp tại các tòa nhà hiện đại hay các góc ngã tư view đẹp thì cà phê trong các chung cư cũ vẫn mang một dấu ấn rất đậm nét, rất Sài Gòn. Trong các khu chung cư được nhắc đến nhiều thì số 42 Nguyễn Huệ vẫn là cái tên nổi bật nhất bởi sự quy tụ của nhiều quán đẹp, vị trí ngay ở trung tâm thành phố.

Ngay từ trước khi phố đi bộ Nguyễn Huệ hình thành, chung cư số 42 đã được nhiều người biết tới khi là địa điểm của không ít các quán cà phê, quán ăn, tiệm trà, shop quần áo nổi danh. Cùng với sự ra đời của con đường đi bộ này, nơi đây trở thành tụ điểm vui chơi đông đúc ngày cuối tuần của các bạn trẻ TP HCM.

Chung cư 42 Nguyễn Huệ chật kín các quán cà phê. Ảnh: jenicarino.

Có du khách đã nhận định rằng, nếu chỉ có một giờ để khám phá Sài Gòn, bạn nên tới khu chung cư nổi tiếng này, nơi vừa có thể ngắm nhìn một góc thành phố từ trên cao, cảm nhận nhịp sống lúc lặng lẽ, khi sôi động của người Sài Gòn, trong một không gian trẻ trung và không kém phần nghệ thuật.

Một điểm chung của các quán cà phê chung cư là diện tích khá khiêm tốn, chỗ ngồi ngoài ban công thường nhỏ nhưng trang trí đều bắt mắt và đều có gout. Hiện, ở đây có hơn 10 quán cà phê trải trên 9 tầng nhà, trang trí theo các phong cách khác nhau, đa phần đều là những quán nổi tiếng nhất nhì Sài Gòn. Tuy nhiên, đến với các quán chung cư, bạn phải chấp nhận leo thang bộ vài tầng, hoặc trả phí 3.000 đồng một lượt đi thang máy như ở số 42 này.

Tới đây, bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn quán cà phê, shop quần áo như: Sài Gòn Ơi, Thinker and Dreamer, Trà sữa Bông Gòn, Partea, Buihaus, The Market Concept, Mango Tree, Boo, Saigon - Vieux, The Letter, Mêlee, Orientea, Met Sign, Delight kafe and tea…

Hình ảnh một số quán nổi bật:

Sài Gòn Ơi

Từ ý tưởng tên quán "Sài Gòn ơi", những bức trang vẽ trên tường đều là những câu gọi thân thương như: "Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi", "Nóng quá Sài Gòn ơi", "Tết đến rồi Sài Gòn ơi"...

Điểm đặc biệt là khi gọi món, nhân viên sẽ hỏi tên bạn, đến khi ra đồ, trên đồ uống sẽ có dòng chữ ghi tên bạn như "Lan ơi", "Nhi ơi", "Ngọc ơi" đáng yêu và gần gũi như chính con người Sài Gòn vậy. Ảnh: le-nhue.

Thinker and Dreamer

Chủ quán là những người làm trong giới nghệ thuật nên khách ghé Thinker and Dreamer có không ít là những người nổi tiếng như Chi Pu, Tóc Tiên, Lan Khuê, Hoàng Thùy, Diễm My 9X, Yến Trang - Yến Nhi... hay các stylist và nhà thiết kế có tên tuổi.

Quán có diện tích không lớn nhưng từng chi tiết nhỏ đều được chăm chút cẩn thận và đầy tính nghệ thuật theo phong cách tối giản phương Tây: tường sơn trắng, trang trí nhiều chậu cây xanh... Bàn gỗ, ghế ngồi hay tranh treo tường cũng được chủ quán lựa chọn kỹ càng cho đồng bộ.

Partea English teahouse

Partea là một trong những quán trà bánh kiểu Anh đầu tiên ở Sài Gòn. Thời gian mới xuất hiện, quán lập tức được giới trẻ quan tâm, và dù là người lớn tuổi cũng rất yêu thích mô hình “ăn bánh uống trà” đầy thanh cảnh trong không gian sang trọng với việc tự chọn ly tách xinh đẹp thế này.

Menu của quán đa số là các loại trà lá ngoại nhập với nhiều mùi vị (hơn 30 loại), cùng các loại bánh ngọt hợp dùng với trà như cheesecake, redvelvet, flan gato, nama... Ảnh: bemeeo-miu.

Boo Coffee

Boo ban đầu chỉ có một quán nằm trên lầu 9, nhưng với lượng khách ngày càng đông, quán mở thêm một quán ở lầu 8. Quán tuy diện tích không quá rộng nhưng có phong cách trẻ trung, nhí nhảnh, rất phù hợp với giới trẻ. Ảnh: ngocbaebae.

Ảnh: quynhlisy.

The Letter

Điểm thu hút khác của The Letter là thiết kế gói trọn cả một số shop bán đồ gốm Nhật, trang phục vintage, để khách đến quán dùng nước cũng có thể mua sắm, ngắm nghía vật trưng bày. Ảnh: bbrit-le.

Màu vàng nổi bật của màu tường và những chiếc đèn lồng thắp sáng khi chập tối đem tới một cảm giác giống như đang ở Hội An. Ảnh: cesmith7788.

Hà Nguyên