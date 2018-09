Khám phá những điều mới lạ ở Hong Kong trong 36 tiếng

Đừng nghĩ nếu chỉ có 36 tiếng ở Hong Kong thì không đủ để làm gì. Nếu sắp xếp hợp lý, bạn vẫn khám phá được Hong Kong theo cách riêng.

Ngày 1:

Khám phá nghệ thuật tại phố Wong Chuk Hang

Đặt chân đến Hong Kong vào khoảng đầu giờ chiều, bạn hãy dành thời gian để khám phá những phòng tranh, hội chợ nghệ thuật… sẽ có rất nhiều điều hay ho dành cho bạn ở nơi này. Bạn hãy ghé qua phòng triển lãm quốc tế Art Basel Hong Kong, nơi có thể chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Dọc theo con phố Wong Chuk Hang, hãy ghé qua Spring Workshop, nơi thường xuyên diễn ra những buổi nói chuyện, giao lưu về nghệ thuật. Bạn cũng có thể tham quan Blindspot Gallery, phòng trưng bày những tác phẩm nhiếp ảnh khá ấn tượng.

Ăn tối tại Little Bao (G/F, 66 Staunton St. Central, Hong Kong)

Món pork belly bao rất nổi tiếng và được yêu thích tại Little Bao

Little Bao là một quán ăn khá nổi tiếng ở Hong Kong. Bữa tối đầu tiên ở đặc khu này, bạn hãy ghé qua Little Bao để thưởng thức những món ăn hấp dẫn. Little Bao được cả người dân địa phương và khách du lịch yêu thích. Nhà hàng có món bánh bao sườn heo nổi tiếng nên bạn nhất định phải ghé qua để thưởng thức. Ngoài ra menu của Little Bao cũng có rất nhiều các món hấp dẫn khác cho bạn lựa chọn như bánh bao gà nướng, tempura cá...

Vui chơi ở Lan Kwai Fong

Nhắc đến tụ điểm vui chơi của Hong Kong người ta sẽ nghĩ ngay đến Lan Kwai Fong. Đây là khu ăn chơi số một của Hong Kong, tọa lạc giữa hai con đường Wyndham và D’Aguilar. Khu phố nằm trên sườn núi với những con hẻm nhỏ vắt ngang luôn rộn ràng tiếng nhạc, tiếng hò hét của các bữa tiệc. Có khá nhiều quán bar hay lounge tại Lan Kwai Fong cho bạn lựa chọn. Bạn có thể ghé vào Orange Peel nằm ở tầng 2 của tòa nhà Ho Lee, số 38 - 44 đường D’ Aguilar, một nơi khá thú vị để nghe nhạc sống hay thưởng thức những món đồ uống thú vị.

Ngày 2:

Đi bộ trên con đường mòn Dragon’s Back

Bạn còn thể nhìn được toàn cảnh của đảo D'Aguilar khi dạo bước theo con đường mòn Dragon's Back

Sáng ngày hôm sau bạn hãy dành thời gian để dạo chơi, thăm thú trên con đường mòn Dragon’s Back. Đây là con đường dài hơn 8km kết nối Wan Cham Shan và Shek O Peak. Con đường trải dài, uốn cong theo những ngọn đồi của đảo D’Aguilar làm người ta liên tưởng đến hình ảnh của con rồng, cũng vì thế mà nơi đây được gọi với cái tên Dragon’s Back. Điểm xuất phát của con đường mòn này nằm ở đường Shek O gần với làng To Tei Wan và điểm kết thúc sẽ là bãi biển Tai Long Wan. Bạn có thể ngắm nhìn được toàn cảnh của đảo D’Aigular khi lên đến đỉnh Shek O. Lưu ý dọc theo con đường không có hàng quán, dịch vụ ăn uống nào nên bạn nên chủ động mang theo nước uống và đồ ăn nhẹ.

Ăn trưa dimsum tại nhà hàng Duddell’s

Dimsum là món ăn bạn không nên bỏ qua khi đến với thành phố Hương Cảng

Duddell’s không chỉ là một nhà hàng dimsum nổi tiếng của Hong Kong, đây còn được xem như một điểm đến để tìm hiểu về văn hóa, ẩm thực của Hương Cảng. Bữa trưa bạn hãy ghé qua lầu 3 của khu ShangHai Tang Mansion nằm ngay đầu phố Duddell’s để có thể thưởng thức món dimsum - tinh hoa ẩm thực của Hong Kong nhé. Nhà hàng này có không gian khá thoáng đãng và mang đậm những nét đặc trưng của Hong Kong. Menu cũng rất phong phú cho bạn lựa chọn.

Mua sắm tại PMQ Shopping Mall

Bạn có thể tha hồ mua sắm hoặc chọn vài món quà cho bạn bè, người thân ở nhà khi ghé qua trung tâm thương mại ở số 35 đường Aberdeen. Đây là khu chợ còn có giá trị lịch sử rất lớn đối với người Hong Kong. Đến PMQ bạn có thể tìm mua cho mình những tranh ảnh nghệ thuật, đồ trang sức, đồ thủ công và kể cả những sản phẩm điện tử rất hay ho.

Tham quan bảo tàng Hong Kong Heritage

Hong Kong Heritage Museum là nơi rất thú vị để tìm hiểu văn hóa của Hong Kong

Tọa lạc tại số 1 đường Man Lam, Sha Tin, bảo tàng là nơi lưu giữ rất nhiều những giá trị về văn hóa của Hong Kong từ kiến trúc, nghệ thuật... Đây chắc chắn sẽ còn là nơi tuyệt vời dành cho những người hâm mộ Lý Tiểu Long (Bruce Lee) để tìm hiểu về ông cũng như có cơ hội được tìm hiểu về môn võ thuật huyền thoại này.

Ăn tối tại nhà hàng Tung Po

Nhà hàng Tung Po nằm ở 2/F Java Road Municipal Services Building. Nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn truyền thống của Quảng Đông. Tung Po còn được yêu thích và nổi tiếng với 2 món gà rang tỏi và tôm chiên lòng đỏ trứng muối.

Chơi tối tại Ping Pong bar

Ping Pong 129 bar nằm ở lầu Nam Cheong, số 135 đường Second là nơi bạn có thể nhâm nhi một cốc sinh tố hay một ly rượu sau bữa tối. Quán bar với menu đồ uống khá hấp dẫn cùng không gian thoáng đãng chắc chắn sẽ là địa điểm lý tưởng cho tối cuối tuần của bạn.

Ngày cuối:

Tham quan làng chài Tai O

Làng chài Tai O được nhiều du khách mệnh danh là "Venice của Hong Kong"

Buổi cuối của chuyến du lịch 36 giờ tại Hong Kong bạn hãy ghé thăm ngôi làng chài Tai O. Nằm bên bờ phía tây của đảo Lantau, Tai O là một trong những làng chài cuối cùng còn duy trì được đến ngày nay của Hong Kong. Tai O còn được nhiều du khách ví von là “Venice của Hong Kong” vì cảnh đẹp thanh bình và sự quyến rũ khó tả. Du khách đến đây sẽ có cơ hội tìm hiểu về nhịp sống có phần trái ngược hoàn toàn với sự sầm uất của khu vực trung tâm Hong Kong. Hơn nữa, bạn còn có thể thưởng thức những món hải sản tươi ngon và có giá rẻ hơn hẳn so với khu vực trung tâm.

Thảo Nhi (theo News York Times)