Khám phá lễ hội 'Cảm nhận Nhật Bản tại Việt Nam'

Lễ hội sẽ diễn ra tại TP HCM với nhiều hoạt động thú vị và hấp dẫn cùng sự góp mặt của những nghệ sĩ nổi tiếng.

Thưởng trà đạo Nhật cùng các nàng Geisha, gặp gỡ và chụp ảnh lưu niệm cùng mèo Hello Kitty, dõi theo các màn võ thuật đỉnh cao của những ninja thời đại, tận hưởng các món ngon mang phong vị Nhật Bản... là những điều hấp dẫn trong lễ hội "Cảm nhận Nhật Bản tại Việt Nam 2016".

Trong các chuyến du lịch đến vùng Hokkaido hay qua ngả Tochigi, Mie… lữ khách sẽ có dịp gặp gỡ các bóng đen ninja huyền thoại của Nhật Bản trong những chương trình biểu diễn đặc biệt tại ngôi nhà ninja.

Lễ hội “Cảm nhận Nhật Bản 2016” là sự kiện nổi bật về văn hoá - du lịch - thương mại của xứ Phù tang, diễn ra trong hai ngày 16 và 17/7 tại TP HCM. Người tham dự sẽ có cơ hội tận mắt chứng kiến các ninja đến từ Nhật trình diễn những màn võ thuật đỉnh cao. Với thông điệp "đưa nước Nhật đến gần hơn nữa với người Việt”, những hoạt động văn hoá thú vị tại lễ hội lần này còn có các hình ảnh mang đại diện văn hoá Nhật như các cô gái Oiran với điệu múa duyên dáng trong trang phục truyền thống màu sắc; các nàng Maiko, Geiko thực thụ đến từ cố đô Kyoto, mang lại nghi thức mời trà với trọn vẹn tinh thần hoà - kính - thanh - tịnh trong trà đạo Nhật Bản.

Khách tham dự sẽ được thưởng thức những màn biểu diễn ấn tượng của các ca sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng.

Những khán giả hâm mộ các nghệ sĩ đến từ Việt Nam như Chí Thiện, bé Bảo An, nhóm nhạc 365 Daband cũng sẽ gặp được thần tượng của mình trong lễ hội qua các ca khúc sôi động, hào hứng như Một lần thôi, Những nụ cười Việt Nam, Oh My Love, Sài Gòn here we come…

Không gian mua sắm của lễ hội cũng là điểm hẹn thú vị của người yêu các sản phẩm đến từ Nhật, nơi có hơn 50 gian hàng ở các lĩnh vực ẩm thực, làm đẹp, đồ điện tử, đồ dùng văn phòng… Ngoài ra, khách mời còn có thể thưởng thức các buổi trình diễn kỹ năng làm tóc nghệ thuật của những thương hiệu danh tiếng Nhật Bản như Moltobene, Tokyo Beauty… hay sự kiện ra mắt thẻ tín dụng đồng thương hiệu Kilala Card với nhiều ưu đãi dành cho người đăng ký.

Hãng hàng không ANA và 10 tỉnh thành của Nhật cũng đến với lễ hội để giới thiệu những nét văn hoá đặc trưng, những điểm đến độc đáo giúp người tham quan dễ dàng định hình và thiết kế cho mình những tuyến du lịch yêu thích theo phong cách riêng với chi phí hợp lý. Bên cạnh đó, hãng lữ hành hàng đầu của Nhật là H.I.S kết hợp cùng Kilala Communication sẽ giới thiệu một loại hình du lịch khám phá mới có tên gọi Kilala Tour đến các địa danh khắp đất Nhật.

Thời gian diễn ra lễ hội: Thứ bảy - Chủ Nhật, ngày 16 và 17/7.

Địa điểm: Pollux Ball room, 3F, GEM Center, số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM.

Vé vào cửa: 50.000 đồng (độc giả đăng ký Kilala dài hạn nhận vé mời miễn phí).

Website: feeljapan.vn/.

Thu Ngân