Khám phá Hà Nội trong 24 giờ bằng xe bus 2 tầng mui trần

Xe bus du lịch dạng hop on hop off phổ biến ở nhiều quốc gia vừa có mặt tại Hà Nội.

Từ ngày 30/5, du khách đến Hà Nội sẽ có thêm một trải nghiệm thú vị mới khi khám phá thành phố nghìn năm tuổi, đó là city tour dạng hop on hop off vừa được khai trương. Hop on hop off là dạng tour du lịch bằng xe bus rất phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới như các nước châu Âu - Mỹ. Ngay cả ở các quốc gia Đông Nam Á láng giềng như Malaysia, Singapore hay Trung Quốc... loại hình du lịch này cũng rất quen thuộc và được nhiều du khách sử dụng.

Trên thực tế, đây là dạng tour trọn gói với quãng thời gian 24 hoặc 48 giờ. Du khách sẽ được đưa đi tham quan theo các tuyến đường nhất định, không giới hạn số lần lên xuống trong suốt thời gian đã quy định. Xe sẽ đưa du khách tới những danh thắng không thể bỏ qua trong thành phố nhưng bạn lại có thể khám phá chúng theo cách của mình chứ không phải phụ thuộc vào hướng dẫn viên du lịch hay lịch trình đã sắp sẵn từ trước. Cứ mỗi 30 phút lại có một chuyến.

Đặc điểm nhận dạng của những chiếc xe này là 2 tầng riêng biệt, tầng 1 giống như những chiếc xe bus bình thường khác, còn tầng 2 được thiết kế mui trần để du khách có thể tận hưởng trọn vẹn không khí của thành phố vào những thời điểm khác nhau trong ngày. Xe có thiết kế hiện đại, trang bị tai nghe thuyết minh 8 thứ tiếng Việt, Hoa, Anh, Nga, Đức, Pháp, Hàn Quốc, Tây Ban Nha được lập trình từ trước. Trước mỗi điểm đến, hệ thống sẽ giới thiệu sơ qua về lịch sử hình thành, cách thức tham quan của địa điểm đó, để nếu du khách thấy hứng thú có thể cân nhắc xuống xe để tự tham quan. Ngoài ra, hệ thống còn trang bị nhiều chương trình giải trí hiện đại khác như nghe nhạc hay livestream.

Hành trình

Do mới được đưa vào hoạt động nên xe bus hop on hop off ở Hà Nội mới chỉ chạy thử nghiệm trên một tuyến đường thay vì nhiều line khác nhau như ở các quốc gia khác. Lộ trình đi qua 25 tuyến phố với 13 điểm dừng, tạo điều kiện thuận lợi để hành khách tiếp cận dễ dàng 30 điểm tham quan đặc sắc của Hà Nội. Xe chạy thành một vòng tròn nên điểm đầu tiên cũng sẽ là điểm kết thúc hành trình.

Vào các ngày trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6), xe sẽ chạy theo cung đường:

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (điểm đỗ xe Bờ Hồ) - Lê Thái Tổ - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Độc Lập - Hoàng Văn Thụ - Hùng Vương - Thanh Niên - Yên Phụ - Thanh Niên - Hùng Vương - Phan Đình Phùng - Hoàng Diệu - Lê Hồng Phong - Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học - Cửa Nam Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt - Phan Chu Trinh - Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tông - Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng - Điểm đỗ xe Bờ Hồ.

Còn vào ngày cuối tuần (thứ 7 - chủ nhật), do cấm đường làm phố đi bộ, xe sẽ chạy theo cung đường:

Nhà hát Lớn - Tràng Tiền - Ngô Quyền - Lý Thường Kiệt - Quang Trung - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Độc Lập - Hoàng Văn Thụ - Hùng Vương - Thanh Niên - Yên Phụ - Thanh Niên - Hùng Vương - Phan Đình Phùng - Hoàng Diệu - Lê Hồng Phong - Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học - Cửa Nam - Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt - Phan Chu Trinh - Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tông - Nhà hát Lớn.

Với hành trình này, xe sẽ dừng ở 13 điểm tham quan đặc sắc trong khu trung tâm:

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Nhà thờ Lớn, Cột cờ Hà Nội, Lăng Bác - chùa Một Cột, đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc, nhà thờ Cửa Bắc, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu, nhà tù Hoả Lò, bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và hồ Hoàn Kiếm.

Lịch trình xe bus Hop on Hop off ở Hà Nội. Đồ họa: VnExpress

Thời gian chạy

Cứ mỗi 30 phút lại có một chuyến. Thời gian xuất bến là từ 9h đến 17h. Một tour trọn vẹn chạy hết 60 phút và không nghỉ trưa. Nếu xuống một bến để tham quan bạn có thể căn giờ 30 phút hoặc một tiếng để trở ra và bắt chuyến kế tiếp.

Mua vé

Hiện tại, vé được bán với 3 phương thức: mua tại quầy, mua trên xe và mua online.

- Tại quầy bán vé ở điểm đỗ xe Bờ Hồ.

- Nếu lên xe dọc đường, bạn có thể đến 13 điểm dừng đỗ xe của tuyến hành trình (với các cột mốc dừng xe khác có biển hiệu đặc biệt, khác với điểm đậu xe bus thông thường). Sau đó lên xe và mua vé từ người hướng dẫn.

- Ngoài ra, bạn có thể mua online, hình thức này chủ yếu để phục vụ du khách nước ngoài muốn mua trước hoặc muốn mua trên website sử dụng tiếng Anh. Bạn truy cập địa chỉ: www.hopon-hopoff.vn, có thể sử dụng tất cả các loại thẻ thanh toán.

Giá vé

Có 3 mức vé chính (có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ):

- Loại vé 4 giờ: 300.000 đồng

- Loại vé 24 giờ: 450.000 đồng

- Loại vé 48 giờ: 650.000 đồng

Vì sao nên chọn

Có ba lý do chính để lựa chọn loại hình này.

- Một là chủ động thời gian. Thay vì mua tour của các công ty du lịch, bạn sẽ bị phụ thuộc vào thời gian khởi hành, kết thúc và thời gian lưu lại. Còn với tour này, bạn sẽ được hoàn toàn sử dụng trong thời gian mà mình đã mua vé, không quy định giờ lên xuống và lưu lại. Do đó, bạn sẽ thoải mái và chủ động hơn.

- Hai là chi phí. Tuy mức giá kể trên là khá cao đối với mức chi trả của du khách Việt nhưng nếu bạn không có phương tiện cá nhân như xe máy thì nên xem xét lựa chọn này. Bởi lẽ để tham quan hết những danh thắng kể trên mà sử dụng taxi thì số tiền sẽ còn cao hơn, chưa kể nếu là du khách bạn còn có thể bị "chặt chém". Trên thực tế, với số tiền tương đương 20-30 USD, đây vẫn là mức giá bằng hoặc thấp hơn so với giá ở các quốc gia khác.

- Ba là sự độc đáo của loại hình này. Thay vì ngồi trong xe du lịch, xe bus hoặc taxi bó hẹp thì khi leo lên tầng 2 của chiếc xe này, du khách có thể cảm nhận trọn vẹn nhất nhịp sống và hơi thở của thành phố, những góc khuất xinh đẹp mà ngày thường không thể phát hiện ra. Đặc biệt là cuộc sống của người dân trong khu phố cổ và những góc nhìn đẹp về những toà nhà Pháp cổ ở Hà Nội.

>> Xem tiếp hình ảnh xe bus hop on hop off ở Hà Nội

Lưu ý

- Xe hop on hop off là loại xe bus 2 tầng, có một phần trên tầng 2 không có mui nên khá nắng nóng vào những ngày mùa hè. Bạn chỉ nên ngồi ở tầng 2 khoảng trước 10h sáng và sau 16h hoặc trong những ngày râm mát.

- Tuy vé có giá trị trong suốt 24-48 tiếng nhưng thực tế mỗi ngày xe chỉ chạy từ 9h đến 17h nên bạn cần cân nhắc thời gian bắt đầu lên xe thật hợp lý để tận dụng thời gian. Tốt nhất là sát giờ đi mới nên mua chứ không nên mua trước lâu và nên mua từ đầu giờ chiều. Như vậy, sáng hôm sau bạn có thể tận dụng thời gian để tiếp tục hành trình. Nếu mua vé lúc 9h thì thực tế bạn chỉ có thể sử dụng vé đến 17h cùng ngày.

- Bạn không nên lưu lại một nơi quá lâu bởi nó sẽ khiến bạn không đủ thời gian cho các danh thắng khác. Bạn nên căn thời gian tham quan khoảng 30 phút đến một tiếng để trở ra bắt kịp chuyến xe kế tiếp, tiếp tục hành trình.

- Hãng xe lưu ý du khách không đứng trên sàn tầng 2 mà chỉ ngồi để ngắm cảnh, ngoài ra không thò tay chân ra khỏi xe để tránh tai nạn đáng tiếc.

Xem video trải nghiệm tour hop on hop off Hà Nội:

Người dân trải nghiệm xe buýt hai tầng đầu tiên ở Hà Nội

Nguyên Chi

Video - Ảnh : Huy Mạnh - Giang Huy