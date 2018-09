Khai trương resort 5 sao đầu tiên ở đảo Phú Quốc

Salinda Premium Resort and Spa có chương trình ưu đãi từ 3.182.000 đồng mỗi phòng, áp dụng từ ngày 15/8 đến 31/10.

Ngày 15/8 tới, khu nghỉ dưỡng cao cấp Salinda Premium Resort and Spa, với vốn đầu tư 35 triệu USD, được Salinda Corporation đưa vào hoạt động sau 18 tháng xây dựng.

Tọa lạc bên bờ biển đẹp và thanh bình thuộc thị trấn Dương Đông, cách sân bay quốc tế Phú Quốc 4 km, Salinda Premium Resort and Spa được kiến tạo trên ý tưởng giao thoa giữa văn hóa bản địa và kiến trúc đương đại. Qua góc nhìn kiến trúc mới mẻ và bàn tay kỳ công từ những nghệ nhân danh tiếng, mọi chất liệu trong khu nghỉ dưỡng gồm 121 phòng và biệt thự này là sản phẩm hoàn mỹ của sự sáng tạo, phản ánh tính chất xa xỉ vốn có của những kỳ nghỉ trên đảo ngọc, nhưng cũng thật gần gũi và bình yên bởi những nét điểm xuyết tinh tế của cảnh quan lẫn nội thất mang hơi thở Á Đông.

Bạn sẽ được thư giãn, thưởng thức bữa sáng thịnh soạn giữa vườn nhiệt đới, cảm nhận các giác quan được đánh thức với liệu pháp thư giãn Spa từ Thái Lan hay trải nghiệm cảm giác thi vị khi nhâm nhi một ly rượu ngon, lắng nghe âm nhạc trình diễn hàng đêm tại Salinda Lounge cùng nhiều dịch vụ nghỉ dưỡng và giải trí thú vị.

Trên phông nền trong xanh của biển đảo và không gian đặc trưng của vườn nhiệt đới, Salinda Premium Resort and Spa đầu tư sảnh yến tiệc hiện đại có sức chứa 400 khách, trang bị hệ thống âm thanh theo tiêu chuẩn quốc tế, chất lượng tương xứng cho các sự kiện quy mô đến các buổi hòa nhạc. Khu nghỉ mát hội tụ mọi điều kiện thuận lợi cho giấc mơ ngày cưới trên biển của các đôi bạn trẻ thành hiện thực, là sự lựa chọn cho các doanh nghiệp tìm kiếm địa điểm thích hợp tổ chức những sự kiện quan trọng.

Tiêu chuẩn 5 sao không chỉ được khẳng định bởi chuẩn mực từ cơ sở hạ tầng. Salinda Premium Resort and Spa còn xác định sự mến khách mới là yếu tố then chốt làm nên giá trị bền vững và xứng đáng với tiêu chuẩn cao cấp mà một khu nghỉ mát cần hoàn thiện và duy trì. Salinda Premium Resort and Spa quy tụ đội ngũ quản lý cấp cao và nhân sự chuyên nghiệp đến từ nhiều tập đoàn khách sạn nỗi tiếng trên thế giới như Raffles, Park Hyatt, Marriott, InterContinental để góp phần mang đến lại cho du khách đến với đảo Phú Quốc những trải nghiệm hoàn hảo.

Nhân dịp khai trương, Salinda Premium Resort and Spa hân hạnh giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt từ 3.182.000 đồng mỗi phòng, áp dụng từ ngày 15/8 đến 31/10.

Chi tiết liên hệ: Phòng Kinh doanh và Tiếp thị tại địa chỉ email rsvn@salindaresort.com. Hotline: (84) 907 99 55 02. Điện thoại: (84-8) 3929 3097 hoặc truy cập www.salindaresort.com

Nguồn: Salinda Premium Resort and Spa