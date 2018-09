Khách sạn Blue Diamond giảm 45% giá phòng

Ưu đãi áp dụng cho khách đặt phòng từ ngày 8/2 đến ngày 28/2/2015.

Ngoài ra, Blue Diamond tặng một đêm cho khách ở 3 đêm và đặt phòng trước 21 ngày, áp dụng đến hết tháng 12. Khách lưu trú còn được phục vụ ăn sáng miễn phí với nhiều món ăn Á – Âu đa dạng.

Khách sạn ba sao Blue Diamond tọa lạc trên con phố Thủ Khoa Huân sầm uất, ngay trung tâm thành phố, cách chợ Bến Thành 3 phút đi bộ và gần các điểm tham quan nổi tiếng của Sài Gòn (dinh Độc Lập, bảo tàng Chứng tích chiến tranh…).

Sảnh tiếp đón của khách sạn Blue Diamond Signature (số 11 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM).

Ngoài cơ sở chính, Blue Diamond còn có một chi nhánh khác là Blue Diamond Signature nằm trên đường Thái Văn Lung, nơi có nhiều du khách Nhật và cách Nhà hát lớn khoảng 300m. Được xây dựng chưa lâu, nhưng hệ thống Blue Diamond đã nhận nhiều giải thưởng về dịch vụ do Agoda, Tripadvisor, AsiaRooms và tạp chí Fairway Magazine bình chọn.

Một sảnh chờ khác tại khách sạn Blue Diamond (số 48 - 50 Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM).

Tất cả các món đều được bếp trưởng Nguyễn Thị Thịnh với hơn 30 năm kinh nghiệm nấu ăn tận tay tẩm ướp gia vị và chế biến. Thực khách có cơ hội trải nghiệm tiệc buffet trưa hơn 34 món, bao gồm các món khai vị (bánh tôm Hồ Tây, cola hải sản, bánh mì chiên thịt…); món chiên, nướng (hào đút lò, tôm nướng muối ớt, sò lá nướng mỡ hành, sò dẹo nướng sốt me, vịt lộn sốt me, gà nướng muối ớt…); món bún, mì, cơm kèm đồ ăn mặn (bún xào Singapore, cơm chiên dương châu, rau củ luộc kho quẹt, đậu que xào tỏi, bò xào hành cần, gà xào me Thái, cá thu Nhật kho cà…).

Tiệc buffet với thực đơn trên 34 món. Truy cập website hoặc điện thoại 0903 382 378 - 08 3823 6168 - 08 38 271 278 để biết thêm thông tin.

Hệ thống khách sạn Blue Diamond còn trang bị phòng tập thể dục với máy tập hiện đại, phục vụ suốt 24h; phòng massage chân, massage đá nóng do các nhân viên được đào tạo bởi kỹ thuật viên Thái Lan đảm nhận.

Minh Tân