Khách lẻ được ra vào tự do ở phố cổ Hội An

Hội An khẳng định việc thu vé tham quan đã được thực hiện từ năm 1995, gần đây chỉ siết chặt kiểm soát để tăng nguồn thu, chấn chỉnh tình trạng du lịch chui.

Khoảng một tuần trở lại đây, trên nhiều diễn đàn, khách du lịch bàn tán xôn xao về việc mỗi lần vào phố cổ Hội An đều phải mua vé, giá 6 USD với khách quốc tế, và 80.000 đồng với khách Việt Nam, bất kể tham quan di tích, đi dạo hay mua sắm, ăn uống...

Các Facebooker đồng loạt chia sẻ thông tin về việc bán vé ở Hội An với thái độ hoang mang.

Trang web du lịch hàng đầu thế giới TripAdvisor đã có rất nhiều phản hồi tiêu cực. Hầu hết các khách nước ngoài đều tỏ rõ thái độ thất vọng vì khoản phí mình phải bỏ ra khi vào phố cổ. Có du khách còn so sánh giá vé tham quan Hội An đắt hơn nhiều với giá vé 1 Euro/ngày (khoảng hơn 30.000 đồng) tiền phí cho khách tới một thành phố như Rome (Italy). Thậm chí, có khách đã rời Hội An sớm hơn dự định 2 ngày vì không chịu được cảnh cứ mỗi lần vào phố cổ để ăn thì lại bị thu phí và sẽ không quay lại cho đến khi tình hình được cải thiện. Nhiều hình ảnh khách du lịch bỏ đi khi bị yêu cầu thu vé.

Chủ một quán ăn ở đối diện điểm soát vé phía Nam cầu An Hội cho biết, chủ trương bán vé để có nguồn thu trùng tu phố cổ. Tuy nhiên thời gian gần đây lượng khách ghé quán giảm đáng kể, đặc biệt là khách trong nước. Không ít cặp đôi xin vào chụp ảnh cưới cũng bị yêu cầu mua vé, bức xúc đành quay về.

Các công ty du lịch trong nước thường xuyên dẫn tour tới phố cổ Hội An thì phản ánh ngay tại ngã năm chợ, các hướng dẫn viên du lịch đã bị bắt phải mua vé cho cả đoàn, nếu không mua thì sẽ không được tiếp tục thuyết minh. Vì vậy không chỉ khách du lịch nước ngoài mà ngay cả người Việt khi tới Hội An cũng không tránh khỏi bức xúc với những câu hỏi như: "Tôi vào phố cổ để ăn cơm gà mà cũng bị thu phí à?" Hay: "Đi ăn một đĩa bột lọc 30.000 đồng mà cũng phải trả 80.000 đồng tiền vé ư?".

Một cặp vợ chồng người nước ngoài bị chặn lại và bắt phải mua vé.

Họ khá bất ngờ với việc thu phí kiểu này và quyết định quay đi mà không vào phố cổ nữa. Ảnh Khoa Artist.

Nói rõ hơn về vấn đề này, ông Võ Phùng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao Hội An, khẳng định việc thu vé tham quan các diểm di tích ở phố cổ Hội An đã được thực hiện từ năm 1995. Trước đây việc soát vé còn lỏng lẻo, bây giờ siết chặt hơn. Chúng tôi nhận lỗi khi chưa thông tin rộng rãi việc soát vé này đến với du khách, gây nên sự hiểu nhầm. Nhiều du khách trước đây đi theo đoàn, đã trả tiền cho tour nên khi vào phố cổ không phải mua vé nữa, khiến nhiều người nhầm tưởng rằng Hội An không thu vé tham quan. Việc kiểm tra vé của khách tạo thêm nguồn thu để trùng tu, bảo tồn di tích, nhà cổ ở điểm du lịch”, ông Phùng giải thích và cho biết thêm ngoài những khách đi theo tour, khoảng 70% khách lẻ đều vui vẻ mua vé vào phố cổ. Chưa thể khẳng định lượng khách đến Hội An vắng hơn trước, nhưng thực tế doanh thu từ vé đã tăng 2,7%.

Ông Phùng thừa nhận, khi thực hiện kiểm soát vé tại 7 điểm, phía Trung tâm đã dịch chuyển nhiều điểm soát vé ở đầu các tuyến đường dẫn vào phố đi bộ. Ngày thực hiện đầu tiên (16/4), hầu hết khách vào phố cổ đều bị yêu cầu mua vé, thậm chí cả những người vào thăm người thân, ăn vặt… Nhân viên đã làm đúng nhiệm vụ của mình. “Chúng tôi cảm ơn cộng đồng mạng đã góp ý kiến cho Hội An, nhưng du khách cũng cần tỉnh táo để tìm hiểu thông tin chính xác, nếu chỉ đọc những bình luận quá tiêu cực thì dễ ảnh hưởng đến lựa chọn điểm đến của mình”, ông Phùng nói.

Người dân mong muốn được ra vào tham quan phố cổ tự do thay vì việc bị kiểm soát quá chặt về vé. Ảnh: Ngọc Trường

Hiện tại, phố cổ Hội An đã quán triệt nhân viên linh động hơn với du khách. Theo đó, những khách là người Hội An về thăm nhà, hay khách đi lẻ không có nhu cầu tham quan di tích… được ra vào tự do ở phố cổ như trước. Riêng những khách đã mua vé và lỡ để quên ở khách sạn cũng được tạo điều kiện vào lại phố cổ khi có nhu cầu. Các khách nước ngoài, khách đi theo đoàn vào các điểm di tích đã được quy định tại phố cổ Hội An đều phải mua vé tham quan.

