In hay không in vé máy bay điện tử

Nhiều nhân viên check in ở sân bay chẳng bao giờ hỏi bạn về vé, nhưng tốt nhất vẫn nên in vé đề phòng rủi ro.

Nhiều năm nay, hầu hết các hãng hàng không trên thế giới đều đã sử dụng vé máy bay điện tử thay cho vé in thông thường nhằm tiết kiệm chi phí và tạo sự thuận tiện cho khách hàng không cần phải đến phòng vé. Khái niệm "vé máy bay" giờ chỉ là email và các tờ giấy A4 in thông tin liên quan đến hành trình của bạn, chứ không còn là vé nhiều liên, được in bằng máy in kim cổ lỗ trước đây.

Vé máy bay điện tử sẽ có hết các thông tin cơ bản của người tham gia chuyến bay như mã số đặt chỗ, hành trình, tên hành khách...

Các bước sử dụng vé máy bay điện tử rất đơn giản. Khi mua vé, nhất là qua mạng, bạn sẽ được yêu cầu khai thông tin cá nhân, bắt buộc phải có địa chỉ email (một hoặc hai địa chỉ để dự phòng). Mail xác nhận vé sẽ được gửi về ngay sau khi bạn hoàn thành việc thanh toán, thường là định dạng pdf hoặc định dạng riêng của hãng hàng không, tiêu đề thường là Itinerary, ví dụ như 07 Jul 2013 HAN - DMK – Travel Itinerary (của Air Asia); Vietjet Itinerary - Reservation #12441468 (Vietjet Air); Đặt chỗ Ngày... Tháng... của MR/MS.... (Vietnam Airlines)... Khi không nhận được mail, nhiều khả năng việc đặt vé không thực hiện được, nhưng cũng có thể do hệ thống. Khi đó, bạn phải liên hệ với hãng hàng không.

Trên vé thông thường sẽ có Tên hành khách, mã số đặt chỗ, hành trình, ngày giờ, những thông tin kèm theo về hành lý, số tiền thanh toán... Trong đó, thông tin quan trọng nhất là tên hành khách và mã số đặt chỗ. Bạn chỉ việc in file, kèm các giấy tờ cá nhân là đã sẵn sàng lên đường.

Trong trường hợp bạn quên hoặc thậm chí là lười in thông tin vé máy bay điện tử, cũng chẳng sao, nhưng tốt nhất nên nhớ mã số đặt chỗ, hoặc lưu trong điện thoại, hay thậm chí giở mail ngay tại quầy check in. Nhiều nhân viên làm thủ tục tại các sân bay sẽ không hỏi bạn về vé, mà chỉ với chứng minh thư/ hộ chiếu và check in đúng quầy, họ vẫn làm thủ tục đàng hoàng cho bạn.

Dù vậy, cẩn thận không bao giờ thừa. Lời khuyên cho những người đi du lịch chưa nhiều là nên in vé máy bay điện tử, nhất là khi bạn xuất ngoại. Có thể tại quầy check in sân bay, bạn đi qua dễ dàng, nhưng tại các cửa khẩu hải quan, nhiều nhân viên sẽ hỏi vé của bạn để kiểm tra ngày về như một sự đảm bảo bạn đã mua vé khứ hồi và sẽ không ở lại nước họ (nhất là với các trường hợp có một chút rắc rối với thông tin cá nhân, trùng tên tuổi với những người đặc biệt...). Khi đó, nếu không có vé, bạn sẽ mất rất nhiều thời gian giải thích, thậm chí rủi ro hơn, bạn sẽ không được nhập cảnh.

Linh Hương