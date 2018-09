Hướng dẫn xin visa điện tử vào Ấn Độ

Xin visa vào Ấn Độ rất nhanh và dễ. Bạn đăng ký online ngày hôm trước và hôm sau đã có thể nhận được email xác nhận.

Phí visa Ấn Độ là 49,2 USD, khoảng gần 1,2 triệu đồng. Thời gian lưu trú là 30 ngày.

Các thủ tục cần chuẩn bị

- Một ảnh chân dung: Định dạng jpg, kích cỡ file nhỏ nhất 10 KB - cỡ lớn nhất 1 MB. Kích thước nhỏ nhất 350 x 350 pixels (Nếu ảnh chất lượng cao, bạn phải thu nhỏ ảnh trước trên các phần mềm chỉnh sửa ảnh). Ảnh phải là nền trắng, được chụp gần ngày nộp đơn. Bạn có thể bị từ chối cấp visa nếu ảnh không rõ ràng.

- Một ảnh chụp hoặc scan hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng, định dạng pdf. Kích cỡ file nhỏ nhất là 10 KB, lớn nhất là 300 KB. Hộ chiếu upload là ảnh trang hộ chiếu có chứa thông tin cá nhân như tên, ngày sinh, quốc tịch, ngày hết hạn... Các thông tin từ ảnh hộ chiếu phải khớp với phần khai chi tiết.

- Sau khi thu nhỏ ảnh, các bạn có thể chuyển đổi file ảnh jpg sang file pdf thông qua website sau http://www.convert-jpg-to-pdf.net. Chú ý kích cỡ file để nộp cho đúng. Bạn có thể bị từ chối cấp visa nếu ảnh không rõ ràng và không đúng định dạng.

Các bước thực hiện

Bạn vào website https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html. Nhấp vào mục E-tourist Visa Application hoặc xuống cuối trang, nhấp vào chữ Apply online.

Điền thông tin cẩn thận và chính xác.

1. Chọn loại Hộ chiếu (Passport Type)

- Ordinary Passport: Hộ chiếu phổ thông. Đa số dân du lịch bụi như bọn mình sẽ chọn mục này.

- Diplomatic Passport: Hộ chiếu ngoại giao, loại này cấp cho quan chức chính phủ ngoại giao đi nước ngoài công tác, bìa ngoài màu đỏ đun.

- Offical Passport - Service Passport: Hộ chiếu công vụ, loại này cấp cho quan chức đi nước ngoài theo công vụ nhà nước.

- Special Passport: Hộ chiếu đặc biệt, gần giống hộ chiếu công vụ.

2. Quốc tịch (Nationality): Việt Nam

3. Điểm đến sân bay (Port of Arrial): Theo chuyến bay mà bạn đặt từ trước, ví dụ Kolkata Airport.

4. Ngày sinh (Date of birth): Lưu ý nếu ngày hoặc tháng sinh có một chữ số, bạn phải viết đủ 2 số (có số 0 đằng trước) nếu không hệ thống sẽ báo lỗi. Ví dụ: 01/06/1996.

5. Điền email của bạn (Email ID - Re email ID)

6. Ngày đến Ấn Độ theo dự tính (Expected date of arrival)

7. Visa Service: Loại visa, chọn Visa Du lịch (eTourist Visa)

8. Điền họ tên, giới tính, nơi sinh

- Surname = Họ. Ví dụ: NGUYEN VAN

- Given name = Tên . Ví dụ: BAC

- Sex: Giới tính - FEMALE: Nữ / MALE: Nam / TRANSGENDER: Người chuyển giới

- Town/ City of Birth: Thành phố nơi sinh ra

- Country of Birth: Đất nước nơi sinh ra

- Citizenship/ National ID no: Số chứng minh nhân dân

- Religion: Tôn giáo. Không theo tôn giáo, chọn OTHERS, điền NONE. Nếu là Phật Giáo, điền BUDDHISM, Công giáo CATHOLIC, Thiên chúa giáo CHRISTIAN.

- Visible identification marks: Dấu hiệu nhận biết. Các bạn mở chứng minh thư và dịch sang tiếng Anh rồi điền vào form. VD: Nốt ruồi gần tai phải (Mole near right ear).

- Educational Qualification: Trình độ học vấn

- Have you lived for at least two years in the country where you are applying visa?: Bạn đã từng sống ít nhất 2 năm ở đất nước mà bạn đang xin visa. Chọn Yes hoặc No

9. Bạn có được quốc tịch bằng việc sinh ra tại đây hay nhập tịch sau này? (Did you acquire Nationality by birth or naturalization?) Đa số các bạn chọn là By Birth. Còn nếu là nhập tịch thì quốc tịch trước là quốc tịch gì, các bạn tự ý chọn.

10. Điền chi tiết thông tin hộ chiếu (Đối chiếu chính xác theo sổ hộ chiếu). Nếu có hộ chiếu khác có giá trị thì nhấp vào YES và điền. Còn bình thường bạn chọn NO.

11. Điền địa chỉ nhà, chi tiết về quốc tịch - năm sinh bố mẹ: Khai đúng như trong CMND của bạn và bố mẹ bạn. Mã ZIP CODE của Hà Nội mới đổi là 100000

12. Tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp

13. Chi tiết về Visa

- Place likely to be visited: Nơi muốn ghé thăm. Bạn điền 1-2 thành phố. Ví dụ: Kolkata/ New Delhi

- Purpose of Visit: Mục đích chuyến thăm. Ví dụ: Tourism - đi du lịch

- Expected date journey: Ngày dự kiến đến Ấn độ

- Expected port of exit from India: Sân bay mà bạn sẽ bay ra khỏi Ấn Độ

- Have you ever visited India before: Bạn tới Ấn Độ trước đó chưa ? Nếu có thì điền thêm thông tin về Visa trước đây.

- Has permission to visit or to extend stay in India previously been refused? Bạn từng bị từ chối tới thăm hoặc gia hạn lưu trú tại Ấn độ hay chưa?

14. Các thông tin khác

- Countries visited in last 10 years: Những đất nước bạn đã tới thăm trong vòng 10 năm trở lại đây.

- Have you visited SAARC countries (expect your own coutry) during last 3 years ? Bạn đã từng ghé thăm các nước thuộc khối SAARC (ngoại trừ đất nước của bạn) trong vòng 3 năm trở lại đây. Khối SAARC bao gồm Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Maldives và Bhutan.

- Reference Name in India: Người quen ở Ấn Độ hoặc bạn có thể liên hệ khách sạn, nhờ bạn bè trên Couchsurfing.

- Reference Name in Home Country: Người quen ở Việt Nam.

- Upload - Tải ảnh chân dung đã chuẩn bị từ trước.

15. Tải hình chụp/ bản scan hộ chiếu đã chuẩn bị từ trước. Hãy chắc chắn rằng tải lên đúng với quy định.

16. Thanh toán bằng thẻ Visa theo đúng số tiền quy định.

17. Chờ email xác nhận của Ấn Độ và lên đường.

Lưu ý:

- Hãy mang theo một bản sao của visa online (ETV) khi đi du lịch.

- Visa du lịch online (ETV) chỉ được xin 2 lần/năm, không được gia hạn, không chuyển đổi và không hợp lệ để ghé thăm các khu vực cấm. Visa chỉ được nhập cảnh một lần, nếu từ hai lần trở lên bạn phải ra Đại sứ quán.

- Thời hạn xin trước ngày du lịch tối đa là 30 ngày, tối thiểu là 4 ngày.

- Các đặc điểm nhận dạng của người nộp đơn sẽ phải kiểm tra bắt buộc khi đến Ấn Độ.

- Hộ chiếu phải còn hiệu lực ít nhất sáu tháng và ít nhất 2 trang trống.

Jessie Vũ