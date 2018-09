Hướng dẫn chi tiết hành trình du lịch Lệ Giang

Lệ Giang được mệnh danh là Venice châu Á với những góc phố cổ kính xen lẫn những con kênh nhỏ uốn lượn. Mỗi góc phố, ngôi nhà đều là những góc nhỏ êm đềm.

Lệ Giang là thành phố cổ nằm ở phía tây bắc tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), dưới chân núi Ngọc Long cao gần 5.600 m quanh năm tuyết phủ. Đô thị cổ Lệ Giang là một trong những di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận.

Lệ Giang là một cổ trấn đã được UNESCO xếp hạng. Ảnh: China Travel

Thời gian

Lệ Giang đẹp nhất vào mùa thu, khi lá đổi sang màu vàng và nước trong hồ có màu xanh, tuyết thì trắng quanh năm trên đỉnh Ngọc Long. Dịp Tết Âm lịch cũng là thời điểm cảnh sắc rất đẹp khi đất trời cây cỏ chuyển mùa, đẹp nhất khi ngắm hoa đào, hoa cúc trong không khí mùa xuân tràn ngập khắp nơi. Thời gian đi Lệ Giang bằng đường bộ lý tưởng nhất trong khoảng 8 đến 10 ngày, kèm với Đại Lý và Shangrila.

Visa Trung Quốc

Không có gì khó khăn, bạn có thể liên hệ các công ty du lịch làm visa với giá khoảng 65 USD, sau đó 4 ngày sẽ có visa, làm nhanh thì thêm một chút lệ phí. Với các bạn ở phía Nam thì việc xin visa Trung Quốc sẽ khó hơn, bạn nên nhờ các công ty du lịch để mọi việc được suôn sẻ.

Hướng dẫn đến Lệ Giang

Lệ Giang nằm ở tây bắc tỉnh Vân Nam, trên đường tới Lệ Giang có vô số cảnh đẹp khác mà bạn không thể bỏ qua, các bạn sẽ phải dành khá nhiều thời gian cho một chuyến đi Lệ Giang. Sẽ có 2 con đường chính dẫn tới Lệ Giang và bạn sẽ lựa chọn theo cách đi phù hợp với thời gian cũng như kinh phí của bạn:

- Đi theo đường Lào Cai (Việt Nam) - Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang - Sangrila và trở về theo đường cũ. Phương án này dành cho các bạn đi theo đường bộ, tối giản chi phí bay, có thể tham quan thêm 2 địa danh nổi tiếng khác là Đại Lý và Sangrila. Nhược điểm là khá tốn thời gian cho việc di chuyển bằng đường bộ.

- Bay từ Hà Nội hoặc TP HCM và quá cảnh qua một điểm khác để tới Thành Đô - Phan Chí Hòa - Lệ Giang, đi theo đường Đại Lý Côn Minh về lại Việt Nam hoặc trở lại Thành Đô bay về. Phương án này dành cho các bạn ít thời gian nhưng dư giả tiền bạc, hoặc các bạn có phương án kết hợp đi Thành Đô và Cửu Trại Câu.

Hành trình 1 đi theo đường Lào Cai - Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang

- Đêm ngày 1: Từ Hà Nội bạn lên Lào Cai bằng xe bus giường nằm (khoảng 300-350.000 đồng/người) hoặc đi tàu hỏa giường nằm cho thoải mái (khoảng 800.000 đồng).

- Ngày 2: Lào Cai - Hà Khẩu - Côn Minh (450 km), Côn Minh - Đại Lý (320 km).

Tới Lào Cai khoảng 5h30 - 6h sáng, bạn sẽ có thời gian ăn sáng và nghỉ ngơi. Hoàn tất thủ tục nhập cảnh và di chuyển tới bến xe Hà Khẩu. Giờ Trung Quốc lệch một tiếng (nhanh hơn) với Việt Nam, bạn nên điều chỉnh thời gian cho chuẩn. Xe đi Côn Minh khởi hành lúc 10h40 giá tham khảo: 137 tệ/người.

Tới Côn Minh khoảng 19h, bắt tiếp taxi sang bến xe phía Tây để bắt xe đi Đại Lý lúc 19h45, giá tham khảo (100 tệ/người). Hoặc bạn cũng có thể mua vé tàu, giá vé nằm cứng khoảng 17 USD.

- Ngày 3: nếu đi xe khách thì tới Đại Lý lúc đêm, bạn có thể đặt phòng trước để tới đó có thể đỡ phải bỡ ngỡ đi tìm phòng lúc đêm. Một số gợi ý về phòng ở Đại Lý có ở phía dưới bài viết. Nếu đi tàu giường nằm thì đỡ một đêm nhà nghỉ.

Đại Lý cũng là một điểm tham quan đẹp, bạn có thể dành 1 hoặc 2 ngày ở đây.

Nếu bạn không qua Đại Lý thì có thể mua vé tàu từ Côn Minh đi Lệ Giang, giá vé ngồi mềm khoảng 90 tệ, còn giường cứng khoảng 151 tệ.

- Ngày 4: Đại Lý - Lệ Giang (190 km)

Cách đọc vé tàu Trung Quốc.

Nếu các bạn đi nhóm đông có thể thuê xe riêng đi với chi phí khá rẻ. Nếu đi lẻ có thể đi bus hoặc tàu. Thông tin về tàu và đặt vé bạn có thể tham khảo tại http://www.travelchinaguide.com/china-trains

Hành trình 2 bay từ Hà Nội, Sài Gòn hoặc quá cảnh giá vé rẻ tới Thành Đô (Chengdu) – Phàn Chi Hòa – Lệ Giang

Bạn bay tới Thành Đô, tiếp đó thăm Tứ Xuyên hoặc Vân Nam (nơi có Lệ Giang). Từ đây bạn có thể đi tàu tới Phàn Chi Hòa (Panzihua) khoảng 15 tiếng, xe bus từ Panzihua đi Lệ Giang khoảng 7 tiếng.

Vé tàu ở Trung Quốc chủ yếu mua trực tiếp từ ga hoặc thông qua các đại lý du lịch trong nước. Vé tuy nhiều nhưng nên mua trước từ 3 đến 5 ngày khởi hành vì số lượng người Trung Quốc đi tàu rất lớn, một phần do yếu tố địa lý. Với họ, đi tàu 10-12 tiếng, vượt khoảng cách 800-1.000 km có thể xem là gần. Với khách du lịch nếu không có điều kiện mua vé trực tiếp thì nên nhờ khách sạn ở Trung Quốc đặt vé cho rồi nhận vé sau khi đã đến nơi.

Thành Đô có 2 ga lớn là ga phía Bắc (North Train Station) và ga phía Nam (South Train Station), trong đó ga phía Bắc luôn là điểm khởi hành của các chuyến tàu, các thông tin trên mạng nếu không ghi chú cụ thể thì mặc định là ga phía Bắc. Các thông tin biển hiệu đều là tiếng Trung, nhưng số hiệu tàu - giờ khởi hành - sân ga hiển thị số nên vẫn có thể tìm được đúng tàu cần đi. Trước khi vào ga, hành khách phải đưa hành lý qua băng kiểm tra như ở sân bay. Nguyên tắc số 1 là giữ chặt vé, ví, tư trang, chen lấn nhiệt tình và không đi theo đám đông nào cả vì tất cả mọi người đi về tất cả mọi hướng.

Để có thể đi đến Lệ Giang, bạn phải bắt xe từ nhà ga đến bến xe trung tâm. Cung đường Phàn Chi Hòa - Lệ Giang là một trong các cung đường chính nên việc mua vé khá dễ dàng.

Giá vé Phàn Chi Hòa - Lệ Giang là 80 tệ/người (khoảng 12 USD), quãng đường 300 km, thời gian ghi trên vé: 9:00 - 13:00, thời gian thực tế: 8 tiếng, đến Lệ Giang khoảng 5h chiều. Xe thường dừng 2-3 lần để ăn trưa và cho hành khách thư giãn.

Những điểm đến ở Lệ Giang

Toàn bộ thành phố Lệ Giang thực ra rất rộng lớn, bao gồm khu đô thị mới (New Town), Đại Nghiên (Dayan) cổ trấn, Thúc Hà (Shuhe) cổ trấn và Bạch Sa (Baisha) cổ trấn. Thành cổ Lệ Giang (hay Lệ Giang cổ trấn hoặc đô thị cổ Lệ Giang) mà vẫn hay được nhắc đến chính là Đại Nghiên cổ trấn.

Đại Nghiên có nghĩa là nghiên mực lớn, có thể xem đây là cách ví von thi vị nhưng rất chính xác của người xưa bởi nơi này giống như một nghiên mực khổng lồ, nước từ trung tâm chảy theo những con mương nhỏ len lỏi đến mọi nơi trong thành cổ, tạo nên một trấn cổ có một không hai của Trung Quốc cũng như toàn thế giới. Còn chữ Lệ Giang có nghĩa là dòng sông đẹp, tượng trưng cho một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân nơi đây, đó là nước. Sông Ngọc Hà (Jade Water) mang cái tinh khiết của núi non, chảy quanh thành cổ, chia nhỏ Lệ Giang thành vô vàn ốc đảo, nối nhau bằng 354 chiếc cầu đá; cấu trúc phức hợp đó làm cho Lệ Giang càng trở nên độc đáo trong con mắt khách du lịch.

Lệ Giang được xây vào thời Tống - Nguyên, đến nay đã hơn 800 năm tuổi, cấu trúc đô thị cổ vẫn gần như vẹn nguyên so với ban đầu làm cho giá trị lịch sử và văn hóa của Lệ Giang càng rõ nét hơn.

Nhìn vào bản đồ phía trên bạn có thể hình dung ra những điểm tham quan ở Lệ Giang:

- Đi bộ trong phố cổ, hướng đến chợ trung tâm (Square Market), rồi đi ra quảng trường trung tâm (People’s Square) ở tâm bản đồ.

- Nếu đi tiếp lên hướng bắc là công viên Hắc Long (Black Dragon Park): bên trong là hồ Hắc Long Đàm (Black Dragon Pool) và Ngũ Phụng Lầu (Five Phoenix Hall).

- Phía tây nam bản đồ là Mộc Phủ (Mu Fu, hay Mu Family Maison): đây là nơi ở của thủ lĩnh thị tộc lớn nhất Lệ Giang, giờ đã thành viện bảo tàng nổi tiếng nhất ở Lệ Giang.

- Sau lưng Mộc Phủ là Công viên Đồi Sư Tử (Lion Hill Park): trên đỉnh của nó Vạn Cổ Lầu (Wanggu Lou, hay Looking at the Past Pavilion), là nơi cao nhất ở Lệ Giang cung cấp cái nhìn bao quát toàn cảnh về cổ trấn cũng như khu đô thị mới.

- Đi xa khỏi Lệ Giang khoảng 14 km là làng Bạch Sa (Baisha village), chính là Bạch Sa cổ trấn ngày xưa, giờ là một ngôi làng cổ nhỏ và yên tĩnh hơn Lệ Giang. Khách du lịch thường hay thuê xe đạp để đi giữa Lệ Giang và Bạch Sa.

- Cách Lệ Giang 30 km là núi Ngọc Long Tuyết Sơn (Yulongxue Shan, hay Jade Dragon Snow Mountain) cũng là điểm đến thường xuyên của mọi du khách.

Lịch trình thăm quan Lệ Giang

Ngày đầu tham quan Lệ Giang cổ trấn, công viên Hắc Long và xem màn trình diễn ấn tượng Lệ Giang (Impression Lijiang) ở chân núi Ngọc Long Tuyết Sơn.

Ngày thứ hai là đi thăm làng Bạch Sa rồi trở lại thăm Mộc Phủ của Lệ Giang và leo đồi Sư Tử.

Chú ý: mỗi du khách thường phải mua vé bảo tồn phố cổ (Old Town Preservation fee) giá 80 tệ/người. Vé này không bắt buộc, nhưng nếu muốn tham quan một số nơi sẽ bị hỏi vé. Vé có thể mua ở các quầy thông tin du lịch (Tourism Information board) trong cổ trấn.

Núi Ngọc Long nói chính xác là một quần thể núi lớn mà nổi bật nhất là đỉnh Ngọc Long. Phí vào cửa là 80 tệ/người. Từ trạm thu phí, bạn đi sâu vào thêm 14 km là tới điểm dừng đầu tiên nơi tổ chức trình diễn “ấn tượng Lệ Giang” do đạo diễn Trương Nghệ Mưu dàn dựng.

Điểm dừng thứ hai gọi là Hải Bằng (Dry Sea Meadow), du khách có thể đi cáp treo (giá 170 tệ) lên độ cao 4.400m vốn là vùng hồ cạn hơn 2 thế kỷ.

Điểm dừng thứ ba trên lộ trình xe là Vân Bằng (Cloud Fir Meadow). Tại đây bạn có thể đi cáp treo với giá 160 tệ để tới độ cao 3.300m rồi từ đó trèo lên tiếp để ngắm nhìn khung cảnh rộng lớn xung quanh. Điểm dừng cuối cùng và xa nhất là Mao Ngưu Bằng (Yak Meadow) ở độ cao 3.500m. Thông thường các bạn chỉ cần xem show Ấn tượng Lệ Giang và tới độ cao 4.400m là cũng đã thích lắm rồi.

Chỉ dẫn và lưu ý khi đi Ngọc Long:

Ngọc Long Tuyết Sơn, điểm đến của hầu hết khách du lịch khi tới Lệ Giang. Ảnh: Yunnan Adventure.

Núi này nằm cách Lệ Giang 35 km, có thể đi xe buýt số 7 ở gần tượng đài Mao Trạch Đông trong khu phố mới (10 tệ/người) hoặc thuê xe taxi hay xe tải nhỏ của người địa phương để đến núi (20 tệ - 40 tệ).

Khi đi nhớ chuẩn bị áo ấm, bình oxy mua sẵn hoặc mua tại núi (đắt hơn) để đề phòng thiếu dưỡng khí khi thay đổi độ cao. Nên mua 1 bình dùng cho 2 hoặc 3 người, giá khoảng 200 tệ/bình. Mua nhiều dùng không hết. Nếu bạn không muốn phải chờ lâu ở bến xe bus lên cáp treo, bạn nên có mặt ở đó từ 8h.

Để quay lại Lệ Giang, du khách có thể đi taxi từ chân núi hoặc đi xe buýt 7, nên lưu ý là taxi sẽ hết rất nhanh còn xe buýt thì không phải lúc nào cũng có! Ngoài ra có thể đi bộ ra đường lớn rồi vẫy bất kỳ xe nào chạy về hướng cổ trấn, một cách khá phiêu lưu nhưng cũng đáng để thử.

Làng Bạch Sa (Baisha village)

Vị trí khoảng 12 km hướng Bắc Lệ Giang, có thể thuê xe đạp (10-15 tệ/xe/ngày) hoặc thuê taxi đi. Làng Bạch Sa chính là Bạch Sa cổ trấn xưa, vốn là kinh đô cũ của vương quốc Nạp Tây (Naxi kingdom) trước đây khi người Nạp mới di cư đến vùng này, theo thời gian đã mai một đi nhiều. Nếu ai đó muốn tạm lánh khỏi không khí ồn ã của Lệ Giang thì có thể đi làng Bạch Sa, tìm hiểu thêm về cuộc sống thường nhật của người bản xứ trước khi nó bị thương mại hoá. Giá vé tham quan Làng Bạch Sa là 30 tệ/người.

Shangri-la (Zhongdian, hay Trung Điện)

Cái tên Shangri-la có thể gây tò mò lớn cho bất cứ khách du lịch nào bởi nó gắn liền với một thế giới tâm linh xa xôi được hư cấu qua vô số tiểu thuyết giả tưởng về đất Phật huyền bí… thực ra Shangri-la ở Vân Nam có tên cũ là Zhongdian (Trung Điện), vốn là một ngôi làng nhỏ nằm cách Lệ Giang 5 tiếng chạy xe về phía bắc. Người Trung Quốc nắm bắt được tâm lý của du khách nên vào năm 1997 đã đổi tên Trung Điện thành Shangri-la và đó là một chiến thuật thông minh. Shangri-la giờ đã trở thành điểm đến quen thuộc của du khách phương xa đi Vân Nam.

Hổ Khiêu Hiệp (Tiger Leaping Gorge)

Hẻm núi hổ nhảy nằm cách Lệ Giang 60km về phía Bắc, được coi là hẻm núi hiểm trở nhất thế giới thu hút những ai ưa mạo hiểm, nơi đây vách núi dựng đứng, trên đầu trời xanh như ngọc, dưới chân là vực sâu hun hút, nước xoáy tung bọt trắng xóa. Từ hẻm núi này cũng có thể ngắm khúc quanh đầu tiên của Dương Tử Giang vào Trung thổ, để chinh phục Hổ Khiêu Hiệp bạn sẽ cần ít nhất 2 ngày.

Mộc Phủ (Mu Fu)

Mu Fu đã có lịch sử gần 500 năm tuổi, trước kia là vương phủ của Mộc thế tộc ở Lệ Giang được nhà Minh ban cho tên hiệu - chính là Mộc Anh (cha của Mộc Thạch sau này đem quân xâm lược Đại Việt…)

Mu Fu nằm ở phía Nam trên bản đồ cổ trấn, từ quảng trường trung tâm đi mất khoảng 15 phút, quanh co vòng vèo men theo con suối nhỏ, du khách sẽ đến được Mu Fu, vé vào cửa là 45 tệ/người.

Mu Fu dài cả thảy gần 400m có cấu trúc chữ Quốc (国) cực kỳ chặt chẽ, đi từ trước ra sau chia làm 5 khu ngay ngắn: tiền điện, chính điện, hậu điện, nhà hội đồng, nhà thờ tổ; đồng thời hai bên là hai dãy hành lang nối dài chạy xuyên suốt toàn phủ. Cấu trúc này còn được gọi Nội công Ngoại quốc, tức là bên trong thì giống chữ Công (工) còn tổng thể bao ngoài thì giống chữ Quốc (国); là kiểu kiến trúc dễ gặp ở chùa Thầy (Hà Tây) hay chùa Mía – Sùng Lâm Tự (Đường Lâm). Mỗi gian điện đều nguy nga rộng lớn, xây theo lối chồng diêm 2 tầng 8 mái, riêng chính điện 12 mái; các mái đều như đầu đao uốn cong không cách điệu, vươn cao sắc nhọn, chạm trổ màu sắc theo phong cách cao nguyên bắt mắt. Cả Mu Fu toát lên một vẻ bề thế uy nghi, chẳng thế mà người ta gọi nơi đây là Tử Cấm Thành của Vân Nam.

Công viên đồi Sư Tử (Lion Hill Park)

Mộc Phủ được xây theo hướng Đông, lưng dựa vào Đồi Sư Tử, nắng chỉ dột vào trưa còn về chiều râm mát. Từ phía sau Mu Fu có đường lên công viên, giá vé vào công viên là 15 tệ/người, du khách sẽ được ngắm Vạn Cổ Lầu (Wang gu Lou), đây cũng là nơi cao nhất ở Lệ Giang cho phép người ta nhìn toàn cảnh thị trấn.

Đường lên Vạn Cổ Lầu cao và khá mệt, nhất là sau khi đã đi hết một vòng Mu Fu, nhưng lên đến đỉnh đồi thì quả là bõ công, ngước mắt ngắm lầu mà lòng rung động. Vạn Cổ Lầu có cấu trúc bảo tháp, cao hơn chục trượng, đỏ rực trong nắng chiều, lầu chia làm 5 tầng, cửa mở tứ phương, mỗi cửa vào đều có thạch sư trấn hai bên.

