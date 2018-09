Hướng dẫn check in trực tuyến các hãng hàng không Việt

Check in trực tuyến sẽ giúp bạn làm thủ tục nhanh hơn và được chọn chỗ ưng ý mà không cần qua quầy thủ tục nếu không có hành lý ký gửi.

Để giảm tải việc xếp hàng, nhiều hãng hàng không áp dụng cách check in trực tuyến. Theo đó, hành khách tự xác nhận thông tin bay thông qua website của hãng, không cần đến quầy làm thủ tục tại sân bay. Cũng có hãng đặt máy tự động check in ở sân bay để bạn làm các thao tác trên máy, tiết kiệm thời gian xếp hàng. Hành khách có thể tự làm thủ tục chuyến bay từ 48 tiếng đến 2 tiếng trước giờ khởi hành.

Check in trực tuyến phù hợp với các hành khách không có hành lý ký gửi. Tuy nhiên nếu có, bạn vẫn check in trực tuyến bình thường, nhưng rồi vẫn phải đem hành lý đến làm thủ tục tại quầy check in sân bay. Tại Việt Nam, Vietnam Airlines và VietjetAir đã triển khai khá tốt dịch vụ check in trực tuyến.

Check in trực tuyến sẽ giúp hành khách làm thủ tục lên máy bay nhanh gọn hơn. Ảnh: Vietnam Airlines.

1. Check in trực tuyến Vietnam Airlines

Từ ngày 25/6, hành khách được sử dụng thẻ lên tàu bay (boading pass - in trên giấy hoặc hiển thị trên màn hình điện thoại di động, máy tính bảng…) do khách tự làm thủ tục qua hệ thống Web/Mobile/Kiosk check in đến thẳng cửa kiểm tra an ninh hành khách mà không cần phải vào quầy làm thủ tục của hãng tại cảng hàng không để xác nhận. Quy định này được áp dụng đối với hành khách không có hành lý ký gửi đi trên các chuyến bay nội địa xuất phát từ sân bay Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất.

Quầy tự làm thủ tục check in tự động của Vietnam Airlines dành cho hành khách không có hành lý ký gửi. Ảnh: Vietnam Airlines.

Nếu có hành lý ký gửi:

- Tại sân bay Tân Sơn Nhất, vị trí của quầy Web-Checkin Vietnam Airlines ở Row E (đảo E) nằm sát quầy dành cho khách hạng thương gia và gần quầy của hãng Jetstar. Vì vậy, bạn nên check in trực tuyến trước để đỡ phải xếp hàng tại các quầy thông thường.

- Tại sân bay Nội Bài cũng có quầy dành riêng cho khách đã làm thủ tục trực tuyến đó là quầy số 55, 56 ở tầng 2 nhà ga T1 và quầy số 119 ở sảnh E nhà ga T1 mở rộng.

Các bước check in trực tuyến của Vietnam Airlines:

Hành khách có thể dễ dàng truy cập vào trang chủ của Vietnam Airlines để làm thủ tục check in trực tuyến. Ảnh chụp màn hình.

Bước 1: Truy cập vào VietnamAirlines.com. Click vào tab "Làm thủ tục trực tuyến" ở cạnh tab Mua vé trực tuyến.

Bước 2: Nhập thông tin Họ, Đi từ sân bay nào và nhập Mã đặt chỗ hoặc Số vé điện tử hoặc "Số thẻ khách hàng thường xuyên. Chỗ này đặc biệt chú ý vì nếu bạn để lộ thông tin về Họ cùng với Mã đặt chỗ, Số thẻ FFP là người khác có thể check-in “hộ” bạn đấy. Cuối cùng bạn nhấn "Làm thủ tục".

Bước 3: Trang tiếp theo bạn sẽ phải click vào Nam, Nữ hoặc Trẻ em và nhấn Tiếp tục. Nếu có số thẻ FFP (khách hàng thường xuyên của Vietnam Airlines hoặc liên minh Skyteam) thì nhấn vào Nhập số để thêm số thẻ. Lưu ý: Vé giá khuyến mãi không tính điểm nên điền vào cũng không có ý nghĩa gì. Tiếp theo, hệ thống sẽ hiển thị sơ đồ ghế ngồi trên chuyến bay của bạn để bạn đặt chỗ. Chọn xong ghế nhấn nút Làm thủ tục. VietnamAirlines sẽ tạo ra trang vé để In. Nếu in được thì in còn không thì bạn cứ ghi lại Mã đặt chỗ và ra sân bay, nhân viên sẽ hỗ trợ bạn in lại.

Chú ý: Không nên check in trực tuyến quá sớm mặc dù hãng cho phép. Lý do là khi bạn đã check in trực tuyến thì không được đổi chuyến bay và hoàn lại tiền. Ví dụ, bạn làm check in sớm trước 24 tiếng, nhưng khoảng 12 tiếng trước khi bay thì hãng mới đổi giờ bay thì bạn sẽ phải đi theo giờ bay đó, xin lên giờ bay khác hoặc hoàn lại tiền sẽ rắc rối hơn.

Hệ thống làm thủ tục trực tuyến áp dụng cho các chuyến bay quốc tế và nội địa do Vietnam Airlines khai thác và xuất phát từ các thành phố: Đà Nẵng (DAD), Hà Nội (HAN), TP HCM (SGN), Busan (PUS), Kuala Lumpur (KUL), Phnom Penh (PNH), Siem Reap (REP), Seoul ( sân bay Incheon) (ICN), Vientiane (VTE), Singapore - Changi Airport (SIN), Tokyo (sân bay Narita) (NRT), Jakarta (JKT), Bangkok (BKK), Taipei (TPE), Frankfurt (FRA), Beijing (PEK), Hongkong (HKG)

Hệ thống làm thủ tục trực tuyến của Vietnam Airlines không áp dụng cho các hành khách sau đây:

- Hành khách yêu cầu dịch vụ đặc biệt (trừ hành khách yêu cầu dịch vụ suất ăn đặc biệt).

- Hành khách bị từ chối chuyên chở, bị trục xuất.

- Hành khách đi cùng trẻ nhỏ dưới 2 tuổi.

- Hành khách sử dụng vé miễn, giảm cước.

- Hành khách đi trên chuyến bay khởi hành từ các thành phố không thuộc danh mục nêu trên.

- Hành khách đi trên chuyến bay của hãng hàng không khác khai thác.

- Hành khách đi trên chuyến bay hợp tác thương mại giữa Vietnam Airlines và các hãng hàng không khác, trong đó hãng hàng không khác là hãng khai thác chuyến bay.

2. Check in trực tuyến VietjetAir

Bạn phải có mặt tại sân bay và được nhân viên Vietjetair xác nhận, đóng dấu vào Thẻ lên tàu bay chậm nhất 30 phút trước giờ khởi hành đối với chuyến bay quốc nội và 45 phút đối với chuyến bay quốc tế.

Với VietjetAir thì check in trực tuyến sẽ giúp bạn chọn chỗ ngồi ưng ý (thích ngồi cạnh cửa sổ chẳng hạn) và không mất thêm phí (hãng khác có thể mất phí).

Các bước check in trực tuyến của VietjetAir:

Ảnh chụp màn hình chỗ điền thông tin check in trực tuyến trên trang chủ của VietjetAir.

Bước 1: Truy cập trang chủ Vietjetair.com sẽ thấy một nút màu vàng có tên là Check-in Trực tuyến. Bạn click vào nút đó để truy cập trang thủ tục.

Bước 2: Nhập Mã đặt chỗ và Tên hành khách vào các ô tương ứng.

Chú ý tên hành khách trong mail xác nhận đặt chỗ ghi theo dạng: A, B (ngăn cách bởi dấu phẩy) thì bạn sẽ ghi cụm A vào ô Họ; ghi cụm B vào ô Tên đệm và tên.

Nhấn Tìm kiếm đặt chỗ và chọn Tiếp tục sau khi hệ thống đã hiển thị thông tin hành khách.

Nếu một mã đặt chỗ chung cho nhiều người thì bạn check in, chọn chỗ lần lượt từng người. Tức là lần một thì các bạn gõ mã đặt chỗ và điền tên khách thứ nhất. Sau khi làm check in xong thì các bạn quay lại từ đầu để điền tên người thứ hai vào.

Bước 3: Kiểm tra thông tin và đánh dấu tick chọn Chặng bay. Nếu là vé khứ hồi, bạn tick vào chuyến bay cần check in nhé (vì có hai chuyến liền) rồi nhấn Tiếp tục.

Bước 4: Sơ đồ máy bay hiện ra với các ký hiệu ghế còn trống chưa có ai ngồi (màu xanh) và ghế đã bị chọn (màu nâu). Thích ngỗi chỗ nào thì bạn dùng chuột click vào để chọn.

Nên nhớ, vị trí sát cửa sổ máy bay là dãy dọc A và F, tức là hai dãy ngoài cùng. Hai dãy dọc B và E là ghế giữa. Còn lại hai dãy dọc sát nhau C và D là cạnh lối đi. Bạn nào hay đi vệ sinh thì nên chọn hai dãy này để chạy cho nhanh. Bạn nào thích ngắm cảnh thì chọn A hoặc F.

Chọn ưng ý rồi thì bạn nhấn nút Xác nhận ghế.

Bước 5: Xác nhận hoàn thành check in.

Bạn kiểm tra lại nội dung trên màn hình (tên khách, chuyến bay, số ghế). Nếu ưng ý thì bạn có 3 thẻ tuỳ chọn màu vàng bên dưới.

Nhấn tùy chọn In nếu muốn in thẻ lên tàu bay (tới ngày bay, bạn chỉ cần mang tới sân bay và nhờ nhân viên Vietjetair đóng dấu xác nhận là xong). Hoặc nhấn tùy chọn Gửi Email để gửi lại thông tin vé, bao gồm số ghế vừa chọn vào mail của bạn

Hoặc nhấn tùy chọn Kết thúc để chuyển về trang đặt chỗ ban đầu, làm tiếp cho người thứ hai, thứ ba trong vé (nếu có nhiều khách đi chung).

Quầy làm thủ tục check in tự động tại sân bay của VietjetAir. Ảnh: VietjetAir.

Hệ thống làm thủ tục trực tuyến của VietjetAir không áp dụng cho các hành khách sau đây:

- Khách đi cùng em bé.

- Khách hạn chế khả năng vận động hoặc cần trợ giúp đặc biệt.

- Có hơn 10 khách trong cùng một mã đặt chỗ.

- Mã đặt chỗ vẫn đang nợ tiền hãng (do thay đổi đặt chỗ, hành lý,… nhưng chưa thanh toán).

Mimi tổng hợp

Nguồn: Vietnam Airlines, VietjetAir, Bay Nhé