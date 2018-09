Hong Kong thú vị nhờ các phương tiện công cộng

Chủ động khám phá thành phố du lịch bậc nhất châu Á bằng những phương tiện đi lại công cộng mang đến cho bạn cảm giác hoàn toàn khác.

1. Xe điện

Tuyến xe điện len lỏi vào mọi ngóc ngách của thành phố. Ảnh: CNN Travel.

Xe điện là loại phương tiện thân thiện môi trường, được sử dụng rộng rãi ở Hong Kong từ cách đây hơn 100 năm và hiện tại nó là một loại phương tiện đặc trưng của Hong Kong. Tramway Ltd Hong Kong là công ty duy nhất cung cấp phương tiện này. Có 6 tuyến chính chạy ở khu vực bờ biển phía bắc đảo Hong Kong, hằng ngày từ 6h tới 24h với giá vé khoảng 2,3 HKD/chiều. Một trong những tuyến xe điện nổi tiếng với tuổi đời lên tới 125 năm là Peak Tram, đưa bạn leo lên đỉnh The Peak ngắm toàn cảnh Hong Kong. Bạn có thể sẽ thấy hơi sợ một chút mỗi lúc xe nghiêng trên đoạn đường dốc, nhưng khi lên tới đỉnh cao, toàn cảnh Hong Kong rực rỡ thu vào tầm mắt sẽ khiến bạn hài lòng.

2. Xe bus

Xe bus 2 tầng - phương tiện du lịch ưa thích ở Hong Kong. Ảnh: photobucket.

Ở Hong Kong có hai loại xe bus hai tầng và xe bus mini thuận tiện cho việc thăm quan ngắm cảnh thành phố của khách du lịch. Xe bus 2 tầng là lựa chọn tuyệt vời cho bất kỳ ai đến với Hong Kong bởi cảm giác thích thú khi ngồi trên tầng 2 không mái che ngắm nhìn xung quanh thành phố. Các tuyến xe buýt bao phủ khắp Hong Kong: Kowloon Motor Bus, New World First Bus và xe buýt thành phố Citybus hoạt động tại đảo Hong Kong, Cửu Long và Tân Giới. New Lantao Bus chủ yếu hoạt động trên đảo Lantau và Long Win Bus phục vụ phía bắc đảo Lantau và sân bay. Giá vé xe buýt tùy thuộc vào quãng đường đi và được thanh toán bằng thẻ Octopus.

Xe bus mini khác với xe bus 2 tầng ở chỗ nó chỉ có sức chứa khoảng 16 người và chia làm 2 màu xanh lá cây và đỏ. Xe buýt mini màu xanh lá cây hoạt động trên những tuyến đường nhất định với mức giá cố định, thanh toán bằng thẻ Octopus. Xe buýt mini màu đỏ hoạt động trên mọi tuyến đường và không có giá cố định. Hành khách có thể xuống bất cứ đâu trên hành trình, ngoại trừ một số nơi bị cấm. Khi xuống xe bạn mới phải thanh toán và tài xế tính tiền phụ thuộc vào quãng đường đi. Nếu biết chút tiếng Quảng Đông và quen thuộc với Hong Kong bạn sẽ thấy du lịch bằng xe buýt mini vô cùng chủ động và thuận tiện.

3. Phà

Đứng trên phà có thể ngắm toàn cảnh thành phố về đêm lung linh huyền ảo. Ảnh: fineartamerica.

Mệnh danh là thành phố cảng, Hong Kong không thiếu những chuyến phà chở khách du lịch lênh đênh trên vịnh Victoria ngắm quang cảnh thành phố đầy màu sắc. Loại phà xưa nhất, Star Ferry hoạt động trong bốn tuyến giữa đảo Cửu Long và đảo Hong Kong, phổ thông đối với những du khách ưu thích ngắm nhìn toàn cảnh bến cảng lung linh ánh đèn lúc về đêm và đường chân trời. Nhiều người dân Hong Kong xem Star Ferry là một trong những biểu tượng văn hóa nổi bật nhất của thành phố ra đời từ năm 1988. Trong cuốn hướng dẫn du lịch Lonely Planet còn nói rằng, nếu đến Hong Kong mà chưa đi Star Ferry thì coi như bạn đã bỏ lỡ một điều rất đặc biệt ở đây.

4. Cáp treo

Cáp treo Ngong Ping trên đảo Lan Tau. Ảnh: flickr.

Đến Hong Kong bạn nên lên kế hoạch cho một chuyến đi tới thăm đảo Lantau hẻo lánh, nơi có tu viện phật giáo Po Lin Monastery và tượng Đức Phật Thiên Tân nổi tiếng bằng cáp treo. Ngồi trên cáp treo bạn sẽ có cái nhìn bao quát Hong Kong từ trên cao. Cáp treo Ngong Ping được mệnh danh là một trong những hệ thống cáp treo vĩ đại nhất thế giới với chiều dài 5,7 km trong vòng 25 phút. Có một số cabin có sàn làm bằng kính chịu lực trong suốt, giúp bạn nhìn thấy toàn bộ quang cảnh bên dưới.

5. Đi cầu thang cuốn Central Mid-levels

Đi cầu thang cuốn Mid - levels, trải nghiệm thú vị khám phá Hong Kong. Ảnh: evanchakroff.

Một trong những địa điểm thu hút khách du lịch khi đến Hong Kong chính là thang cuốn Mid-levels nằm ở trung tâm khu Central. Với chiều dài 800m, Mid-levels được ghi vào sách kỷ lục thế giới nhờ có hệ thống cầu thang cuốn ngoài trời có mái che dài nhất. Để xây dựng toàn bộ hệ thống thang cuốn lớn và các vỉa hè di động này, chính phủ địa phương đã phải tiêu tốn 240 triệu đôla Hồng Kông (khoảng 576 tỷ VND). Để đi hết hệ thống thang cuốn này bạn phải mất tới hơn 20 phút nhưng bù lại sẽ có cơ hội ngắm toàn cảnh đô thị sầm uất đặc trưng tại Hong Kong tới các trung tâm thương mại lân cận. Mỗi năm địa điểm này lại tập trung hàng nghìn khách du lịch tới thăm quan.

Trần Quỳnh tổng hợp