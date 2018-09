Hòn đảo ở Phú Yên có lối đi giữa biển đẹp không kém Điệp Sơn

Tên của hòn đảo này là Hòn Yến, cái tên phổ biến của không ít hòn đảo lớn nhỏ ở Việt Nam, rất dễ khiến bạn nhầm lẫn với các địa danh khác có cùng tên gọi. Theo dân bản xứ, sở dĩ có tên gọi Hòn Yến là do trước kia nơi đây từng có rất nhiều chim yến về làm tổ. Hòn Yến thuộc xã An Hòa, huyện Tuy An, cách trung tâm thành phố Tuy Hòa 20 km hướng Đông Bắc.