Hội An vào top 10 thành phố biển có sinh hoạt phí thấp nhất thế giới

Cách tốt nhất để có trải nghiệm đầy đủ ở điểm đến đẹp như Hội An là hãy thuê một chiếc xe máy đi khắp nơi (khoảng 45 USD/tháng).

Trên thế giới, có những thành phố biển tuyệt vời mà bạn có thể sống sung sướng với chi phí rẻ hơn nhiều chi phí sinh hoạt hiện nay của bạn mà chất lượng cuộc sống không có gì phải bàn cãi. Top 10 thành phố dưới đây được lựa chọn dựa trên kinh nghiệm của những người từng sống và các số liệu về thu nhập cũng như chi phí sinh hoạt.

Hội An - Việt Nam

Đến Việt Nam, khách nước ngoài thường không thể không đến Hà Nội và TP HCM, song lại không nỡ rời bỏ Hội An, đô thị cổ với bãi biển hiền hòa, lãng mạn. Ngoài bãi biển chỉ cách trung tâm phố cổ khoảng 4 km, Hội An còn được bao bọc bởi những ngọn núi xanh hùng vĩ. Hội An là Di sản Thế giới đã được UNESCO công nhận. Bạn có thể thuê một ngôi nhà chỉ với 300 USD/tháng hay 500 USD cho một căn hộ đẹp đầy đủ dịch vụ đi kèm. Cách tốt nhất để có trải nghiệm đầy đủ ở điểm đến đẹp như thế này đó là hãy thuê một chiếc xe máy đi khắp nơi (khoảng 45 USD/tháng).

Alarve, Bồ Đào Nha

Với gần 200 km đường bờ biển, với thời tiết ấm áp và ánh nắng vàng rực rỡ nhiều hơn bất cứ nơi nào khác ở châu Âu, Alarve là điểm đến lý tưởng, bởi còn có chi phí sinh hoạt phù hợp. Nơi đây phần lớn người dân nói tiếng Anh. Thành phố có giá sinh hoạt khá rẻ so với mặt bằng trong khu vực. Một căn hộ ba giường giá khoảng 600 USD/tháng và chỉ khoảng 300 USD cho một phòng đơn ở khu vực trung tâm thành phố. Một cốc bia có giá 2 USD và nếu bạn ăn tối ở nhà hàng, giá một bữa chưa đến 10 USD.

Cartagena, Colombia

Sống ở Cartagena giống như đi nghỉ mát ở vùng nhiệt đới Caribe mỗi ngày, nhất là với những ai thích tiệc tùng, khám phá lịch sử và hoạt động ngoài trời. Lặn là một trong những hoạt động tuyệt vời nhất, giá khoảng 30 USD/chuyến. Trung tâm lịch sử thành phố là Bảo tàng Kiến trúc thuộc địa Tây Ban Nha, với một con đường đi bộ thênh thang đưa bạn đến mọi ngóc ngách. Cuộc sống về đêm sôi động với khoảng 100 USD cho một đêm tiệc tùng tới bến ở bãi biển phía nam. Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cũng rất tốt, dưới 50 USD/tháng cho bảo hiểm y tế toàn diện và các bệnh viện lớn.

Taghazout, Marốc

Marốc, hệ thống thông tin liên lạc vào loại tốt nhất ở châu Phi, vị trí lại gần châu Âu, đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho các doanh nhân muốn cắt giảm chi phí cá nhân cho các dự án của họ. Tiền thuê nhà cộng với không gian làm việc đẹp tốn khoảng 400 USD/tháng. Taghazout là một trong những thị trấn có các hoạt động lướt sóng tuyệt vời ở khu Đại Tây Dương. Các khu chợ ở đây theo phong cách Trung Đông cũng thật tuyệt vời.

Canggu, Bali

500 USD/tháng dường như là giá không tưởng để sống ở một trong những thị trấn tuyệt nhất khu vực nam Thái Bình Dương. Canggu thu hút rất nhiều du khách nước ngoài. Các nghệ sĩ, nhà thiết kế, giáo viên Yoga, doanh nhân... là những người sống ở đây đông nhất. Các quán cà phê, nhà hàng, quán giải khát nằm dọc theo các con phố, các bữa tiệc và sự kiện khiến đời sống nơi đây thêm phong phú. Canggu mang đến cảm giác như những bãi biển ở Hawaii nhưng chi phí rẻ hơn. Sữa, rượu và các mặt hàng nhập khẩu giá nhỉnh hơn chút, song giá thuê nhà trung bình ở đây chỉ khoảng 200 USD/tháng.

Split, Croatia

Mặc dù chi phí sinh hoạt tại các bờ biển châu Âu khá đắt đỏ, song ở Split bạn vẫn có thể có giá hời. Tọa lạc ở biển Adriatic, thị trấn nhỏ này có những bãi biển thu hút khách du lịch khắp nơi trên thế giới. 3 USD cho một cốc bia ở hầu hết các quán bar và giá thuê nhà ở trung tâm chưa đến 400 USD/ tháng. Split có các mùa rõ rệt, vì vậy nếu có ý định cư trú, hãy lưu ý thời tiết để có khoảng thời gian lý tưởng nhất. Thành phố là sự cân bằng hoàn hảo giữa khu nghỉ mát sôi động vào mùa hè, thị trấn biển yên tĩnh vào mùa đông, khí hậu Địa Trung Hải rõ rệt, người dân thân thiện và lịch sử ấn tượng. Cuộc sống sẽ liên tục thay đổi khiến bạn không nhàm chán.

Gulfport, Mississippi - Mỹ

Gulfport không hề có giá hời so với các nước đang phát triển ở châu Á và Trung Mỹ, nhưng chi phí nhà ở tại đây lại thấp nhất so với các khu vực ven biển nước Mỹ, và là một trong những trung tâm nghệ thuật lớn và thú vị nhất. Thành phố từng hứng chịu 2 thảm họa gần đây: cơn bão Katrina và sự cố tràn dầu ở giàn khoan nước sâu Deepwater Horizon. Thế nhưng những người yêu sáng tạo vẫn bị thu hút bởi giá thuê nhà rẻ và các khu phố trống xưa kia đã được lấp đầy bởi các quán bar, nhà hàng, nhà máy bia...

Las Terrenas - Cộng hòa Dominica

Mặc dù Cộng hòa Dominica sở hữu những ngôi nhà ven biển lớn nhất, giá cả phải chăng nhất Caribe, nhưng điều thu hút mọi người đến Las Terrenas lại chính là cộng đồng người nước ngoài bền vững. Ba mươi năm trước, người châu Âu biết đến nơi đây như một điểm nghỉ mát nổi tiếng. Họ đã đến, say mê vùng đất này, và ở lại. Một khi đã định cư ở đây, bạn sẽ thấy khá đơn giản để làm việc, thành lập doanh nghiệp, nhập khẩu xe hơi (miễn thuế) và nhập quốc tịch.

San Pancho, Mexico

Gần như chi phí sinh hoạt ở bất kỳ cộng đồng ven biển nào ở Mexico cũng rẻ, nhưng San Pancho là một nơi đặc biệt hơn cả. Nó mang đến cảm giác như khi đến một thị trấn lướt sóng ở California, với những vách đá cao chót vót, những con sóng choáng ngợp và khu trung tâm với hàng dãy các nhà hàng phục vụ những món ăn hữu cơ. Khác biệt duy nhất đó là bữa tối cho hai người ở những nhà hàng ở San Pancho chỉ tốn khoảng 30-50 USD so với hóa đơn ba con số ở California. Thành phố không lớn, nhưng ở trung tâm của Riviera Nayarit nên chỉ cần lái xe một đoạn ngắn là đến được các thị trấn Sayulita, San Blas và Punta Mita...

Koh Phi Phi, Thái Lan

Là một trong những điểm đến trăng mật thường bị đánh giá thấp trên thế giới nhưng đảo Koh Phi Phi là nơi mà các cặp vợ chồng ngồi lại vào đêm trăng mật cuối cùng và tự hỏi "Tại sao chúng ta không chuyển đến sống ở đây nhỉ?". Thiên đường nhỏ này có những căn hộ tuyệt đẹp trong các tòa nhà xây mới, có view nhìn ra biển dành với giá 720 USD/tháng. Cuộc sống về đêm khá ổn với đồ uống giá rẻ, và nếu bạn là người thích "phá giới" thì rất dễ. Còn đối với ai thích những ngôi nhà yên tĩnh trên bãi biển, đây có thể không phải lựa chọn phù hợp, nhưng nó hoàn hảo cho những người trẻ yêu tự do, thích giao lưu và thích rẻ.

Mỹ Linh (Theo Thrillist)