Hội An quyến rũ dưới ống kính nữ nhiếp ảnh gia Mỹ

Trong chuyến du lịch một tuần ở Việt Nam tháng trước, Angela bị lôi cuốn bởi sự dung dị và yên bình của Hội An, nơi cô mô tả là một 'thị trấn đầy quyến rũ'.

Angela Altus là nữ nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, sống và làm việc tại New York, Mỹ. Triết lý nghệ thuật nhiếp ảnh của cô chủ yếu xoay quanh các câu chuyện được thể hiện một cách chân thực và giản dị về cuộc sống.

Cô đã đi qua nhiều địa danh nổi tiếng ở Việt Nam và có các trải nghiệm thú vị như bắt gặp hình ảnh giao thông đông đúc, hỗn loạn ở thủ đô Hà Nội, đi bộ trekking ở Vườn Quốc gia Cát Bà, leo trèo và trườn bò qua Hang Tối đầy bùn lầy ở Phong Nha, Quảng Bình trong bộ đồ tắm và chiếc mũ bảo hộ...

Khi đến miền Trung, Angela thực sự ngưỡng mộ vẻ đẹp quyến rũ của phố cổ Hội An nằm ẩn mình trong lòng thành phố hiện đại. Hai từ “Hội An” được nữ nhiếp ảnh gia hiểu là “nơi gặp gỡ sự bình yên”, nơi giữa không gian và cuộc sống con người chan hòa trong sự sâu lắng và đầy giản dị.

Hội An bình dị nhưng quyến rũ.

Hội An, một cảng thương mại sầm uất ở Việt Nam giữa thế kỷ 15 đến 19, là một trong số ít nơi ở vẫn còn lưu giữ vẻ đẹp cổ xưa cho đến ngày nay. Cách quy hoạch đô thị và kiến trúc đẹp nơi đây là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc của Nhật Bản, Trung Quốc và châu Âu. “Nếu đến đây, bạn nên thức dậy sớm, tận hưởng sự kỳ diệu và thư thái trong không gian yên tĩnh ở Hội An”, Angela chia sẻ thêm kinh nghiệm.

Du khách khắp nơi trên thế giới ghé thăm Hội An có cơ hội đặt may những bộ đầm và trang phục phù hợp với phong tục của mình, được thực hiện bởi các thợ may có tay nghề lão luyện. Các bức tường cửa hiệu được trang trí bằng nhiều loại vải màu rực rỡ.

Trong một lần ngồi trò chuyện vui vẻ với một chủ cửa hàng để tìm hiểu đôi chút về công việc kinh doanh của họ, Angela được biết những cửa hàng như thế đã phát triển qua ba thế hệ thợ may. Bà lớn lên trong một gia đình nghèo và sau đó đã cố gắng gây dựng một cơ sở kinh doanh nhỏ. Giờ bà đã sở hữu ba cửa hàng dọc khắp Hội An và hằng ngày dành đa số thời gian của mình ở đó. Bà là người phụ nữ tốt bụng và rộng lượng, luôn yêu thương và mở lòng với mọi người.

Ở Hội An, xe ôtô không được phép lưu thông, chỉ có các cửa hàng, chợ và nhà hàng tập trung ở đây, các hoạt động lưu thông của xe máy cũng bị hạn chế tới mức tối thiểu. Điều này khác hẳn so với TP HCM và Hà Nội. Đường phố Ở Hội An rất lý tưởng cho việc đi bộ.

Những con phố cổ nơi đây luôn đầy ắp những chuỗi lồng đèn sáng lung linh hằng đêm, có cả cây xanh và hoa tươi tốt. Đến đây, bạn sẽ có cơ hội mua sắm nhiều mặt hàng giá rẻ từ quần áo, đồ trang sức, đồ da tới đồ nội thất. Vì thế tôi khuyên bạn khi đến đây, hãy mang theo chiếc vali rỗng và đi về với đầy ắp quà vặt, hàng hóa.

Những hình ảnh thường thấy tại Hội An.

Thực phẩm ở Hội An rất tươi ngon, và có sẵn nhiều lớp học nấu ăn ở các nhà hàng. Ngày nay, dù thương cảng không còn tồn tại, nhưng việc đánh cá và nông nghiệp vẫn là ngành chiếm tỷ trọng lớn về kinh tế của thành phố. Vào buổi sáng, chợ cá ở đây rất náo nhiệt, bạn nên có mặt khoảng 6 giờ sáng để kịp ghi lại những khoảnh khắc đời thường của cuộc sống cư dân địa phương như khiêng vác, sắp xếp, rửa rạch cá, bán cá cho các thương lái...

Vào những năm 1590, các thương gia Nhật Bản đầu tiên đã xây dựng những cây cầu tuyệt đẹp bắc qua sông để kết nối với những khu mua sắm của người Hoa. Ngày nay cây cầu đã trở thành biểu tượng của Hội An, được bảo vệ bởi những bức tượng phong hóa của chó và khỉ ở hai đầu cầu.

Sông Hoài là điểm gặp gỡ ưa thích cho cả khách du lịch và người dân địa phương, mỗi buổi tối các hoạt động diễn ra nối tiếp nhau trải dài khắp chợ đêm. Vào mỗi dịp trăng rằm, các kiểu đèn lồng được thả trên khắp mặt sông. Bạn chỉ cần trả một khỏan tiền nho nhỏ là có thể thuê một chiếc thuyền lênh đênh cả ngày khám phá sông nước và kênh rạch cùng với người dân địa phương.

Tưởng chừng như bạn đã khám phá hết mọi thứ ở phố cổ này, nhưng bạn sẽ thiếu sót nếu chưa đến bãi biển An Bàng, cách Hội An chừng vài phút đi bộ. Nơi đây như một thiên đường biển, rất đẹp, với làn nước trong xanh, cát trắng mịn cùng với đó là vài chiếc thuyền đánh cá neo đậu gần bờ, những ngọn núi đá vôi, tạo sự cuốn hút riêng đối với vùng đất bình yên này.

Xuân Lộc - Nga Trần