Hội An được ví là 'thị trấn nhuộm màu vàng mê hoặc'

Những bức tường vàng rực rỡ trên khắp đường phố Hội An được BBC ca ngợi là một thị trấn đầy mê hoặc.

Phố cổ Hội An từ lâu đến nay vẫn là điểm đến được yêu thích của du khách trong và ngôi nước. Sự hợp nhất của các nền văn hóa đã tạo nên một Hội An riêng biệt, bình dị, đơn sơ mà không hề thiếu phần quyến rũ. Chính vì thế, nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn đã đưa ra ngoài thế giới rất nhiều khung hình khác nhau của một Hội An cổ mà không cũ. Mới đây, tờ BBC của Anh đã có bài viết về Hội An với tựa đề “A bewitching town drenched in yellow” (một thị trấn nhuộm vàng mê hoặc).

Ở Hội An, sự hợp nhất của các nền văn hóa và phong cách kiến trúc không chỉ là yếu tố đáng chú ý. Những gì nổi bật nhất khiến người ta ấn tượng nhất khi lạc bước vào phố cổ là các ngôi nhà được khoác lên mình một màu vàng đặc biệt.

Tại sao lại là màu vàng? Có người cho rằng màu vàng hấp thụ nhiệt ít hơn, phù hợp với khí hậu ẩm nhiệt đới của Việt Nam. Dù thế nào thì màu sắc này đều được tôn kính trong văn hóa Việt, tượng trưng cho sự may mắn, niềm tự hào, sự giàu có và tôn trọng. Hầu hết các gia đình người Việt đều có một bàn thờ tổ tiên, được trang trí bằng nhiều đồ và hoa màu vàng.

Hội An có gần 1.000 tòa nhà cổ, trong đó có 844 thuộc vào danh sách của UNESCO. Toàn cảnh của khu phố luôn thu hút các du khách và nghệ sĩ ghé thăm trong nhiều thế kỷ.

"Hội An như một studio ngoài trời. Ánh sáng và các bức tường màu vàng là bối cảnh hoàn hảo cho bất kỳ chủ đề nào, liên tục gây ngạc nhiên và tạo cảm hứng cho tôi", nhiếp ảnh gia Réhahn Croquevielle từng chia sẻ.

Tại Hội An, kiến trúc gỗ truyền thống từ thế kỷ 17-18 vẫn còn được giữ nguyên. Để bảo vệ nét đẹp cổ xưa, chính quyền đã lập ra nhiều quy chế nghiêm ngặt. Từ kênh mương, cầu, các ngôi nhà với bức tường vàng khắp mọi nơi không có nhiều thay đổi trong hàng trăm năm.

Các tòa nhà trong phố cổ được thiết kế độc đáo ở chỗ lối vào từ đường chính. Phía sau chính là dòng sông Thu Bồn. Điều này làm cho mọi người dễ dàng tháo dỡ và vận chuyển hàng hóa bằng thuyền mà không phá hủy hay làm ô nhiễm đường phố.

Mặt trời mọc ở Hội An mang nét quyến rũ riêng của mình. Đó là ánh nắng mặt trời len lỏi khắp các vách tường trong thành phố tạo nên một tấm thảm ánh sáng mê hồn. Trong buổi bình minh yên tĩnh của một ngày mới, bạn có thế nghe rõ tiếng loạt xoạt phát ra từ chiếc chổi của mỗi nhà.

Ẩm thực Hội An luôn làm người ta yêu ngay từ khi nhìn thấy. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy rất nhiều món ăn địa phương trên khắp đường phố, trong các quán ăn to nhỏ hay chỉ đơn giản là gánh hàng rong. Nếu dậy sớm, bạn sẽ nhìn thấy các nữ sinh trong trang phục áo dài truyền thống trắng tinh. Đấy cũng là tượng trưng cho nét văn hóa riêng biệt của người Việt.

Mỗi ngõ hẻm ở Hội An đều có những điều lý thú để chúng ta có thể khám phá. Trong lúc thời thế luôn có sự thay đổi, thì nơi này là điểm đến lý tưởng nếu bạn muốn tìm về cuộc sống giản đơn, mộc mạc. Hội An là một trong số ít các địa danh được bảo vệ khỏi sự đô thị hóa và mong rằng thành phố cổ này vẫn tiếp tục giữ nguyên được nét quyến rũ đầy nắng vàng rực rỡ.

Linh San (theo BBC)

Ảnh: Réhahn Croquevielle