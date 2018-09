Hoa khôi Áo dài Lan Khuê chia sẻ nhật ký du lịch Mỹ

Siêu mẫu đang có mặt ở Mỹ và liên tục cập nhật hình ảnh cũng như chia sẻ cảm xúc đáng nhớ về chuyến đi trên trang cá nhân.

Sau 19 tiếng bay thẳng không quá cảnh, cuối cùng chúng tôi cũng đã đặt chân đến nước Mỹ. Từ sân bay quân sự Andrews, bang Maryland về tới khách sạn mất thêm một tiếng nữa. Nhưng vì một vài nhầm lẫn thủ tục an ninh chúng tôi phải quay trở lại sân bay. Nghĩa là cả hai cuốc đi và về chúng tôi ngồi trên xe 4 tiếng.

Siêu mẫu thoải mái tạo dáng trên đường phố Mỹ.

Ngày đầu tiên ở nước Mỹ

19 tiếng bay, 4 tiếng trên chiếc ôtô, lệch múi giờ, những điều đó không hề cản trở những con người trẻ hào hứng khám phá thủ đô của nước Mỹ. Thành phố có những địa điểm đã xuất hiện hàng ngàn lần trên màn ảnh các bộ phim bom tấn và đặc biệt trong bộ phim mà tôi cực kỳ yêu thích - National Tressure. Chúng tôi có rất ít thời gian và chỉ lưu lại Washington D.C. một buổi ngày hôm nay nên đi một vòng quanh các địa điểm tiêu biểu là sự lựa chọn tốt nhất.

Thời tiết tại D.C. thất thường và đỏng đảnh hơn rất nhiều lần Sài Gòn. D.C. vừa mát đó liền nắng gắt đó, lâu lâu bồi thêm một cơn mưa bóng mây không báo trước. Có lẽ vì thế mà tôi có cảm giác sụt sịt mũi và nặng hai vai, báo hiệu một cơn cảm nhẹ sắp ghé thăm.

Trên suốt các con đường liền kề nối tiếp nhau của D.C. có rất nhiều bảo tàng từ bảo tàng Truyền thông, bảo tàng Lịch sử Tự nhiên, bảo tàng Hàng không - Không gian... Các bảo tàng ở đây nhiều và đa dạng đến mức có thể đi tham quan tìm hiểu cả tuần không hết và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí vé vào cửa. Tiếc là thời gian không cho phép tôi được dừng chân.

Người đẹp đứng trước Nhà Trắng.

Có một điều thú vị là phần lớn mọi người hay nhầm lẫn giữa Nhà Trắng và Tòa nhà Quốc hội vì kiến trúc và màu sắc của hai tòa nhà có nét tương đồng. Nhưng so về bề thế và địa điểm thì tòa nhà Quốc hội hoành tráng hơn so với tư dinh của Tổng thống.

Có ba địa điểm tại D.C. mà tôi rất muốn ghé thăm đó là Đài tưởng niệm Washington (hay còn gọi là Tháp Bút Chì), Đài tưởng niệm Abraham Lincoln và Đài tưởng niệm Jefferson - ba vị Tổng thống nổi tiếng của Mỹ.

Lan Khuê chụp ảnh lưu niệm ở tượng đài Abraham Lincoln.

Cả ba địa điểm đều nằm trong khuôn viên xanh mát của công viên quốc gia bên dòng sông Potomac ngay trung tâm thủ đô Washington D.C.

Trước đài tưởng niệm Lincoln, tôi tìm thấy dấu tích của mục sư Martin Luther King. Vì đây là nơi ông đã phát biểu bài diễn văn lịch sử "I have a dream" trong phong trào đòi hỏi dân quyền. Giờ đây ước mơ đó đã trở thành hiện thực khi Barack Obama trở thành tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ.

Nằm giữa đài tưởng niệm Washington và Lincoln là hồ Phản Chiếu. Trước, đây là nơi tập trung biểu tình. Giờ, đây là nơi mọi người tập trung chụp hình lưu niệm và lắng nghe dàn đồng ca hợp xướng khúc hát thiên thần, phản chiếu trên mặt hồ in hình Tháp Bút Chì.

Tháp Bút Chì soi bóng xuống hồ Phản Chiếu.

Và nơi đây, trong giờ phút này tôi cũng đang đứng tại đây lắng nghe lịch sử thì thầm và mơ một giấc mơ.

Ngày thứ 2 ở nước Mỹ

8 giờ sáng giờ địa phương sáng nay, chúng tôi lên đường đến New York bằng ôtô. Đoạn đường từ Virginia (nơi khởi hành) đến New York chúng tôi được đi qua 6 tiểu bang của Mỹ. Ngày hôm nay tôi lại thu thập thêm vài trải nghiệm nhanh về đất nước Mỹ.

Đầu tiên là Virginia, nơi đây nổi tiếng là nơi sản sinh ra tổng thống khi có đến 8 đời tổng thống Mỹ đến từ Virginia. Trước đây Virginia rất phát triển về nông nghiệp nhưng hiện tại đang dần chuyển hướng sang công nghiệp. Nơi đây tập trung các cơ quan liên bang bao gồm trụ sở chính của Bộ Quốc phòng và CIA, các cơ sở quân sự tại Hampton Roads.

Đi khỏi Virginia khoảng 300 km, chúng tôi bước vào thành phố cảng Baltimore, bang Marryland. Đây là một thành phố độc lập không thuộc quận và là thành phố độc lập lớn nhất của Mỹ. Trường đại học và bệnh viện danh giá Johns Hopkins là niềm tự hào của người dân nơi đây.

Trụ sở FBI.

Mỹ là đất nước có chính sách khuyến khích tiêu dùng rất mạnh mẽ, luôn tạo điều kiện để công dân thoải mái rút hầu bao. Đó cũng là lý do một vài bang có chính sách miễn thuế để kích thích tiêu dùng do điều kiện kinh tế kém phát triển. Bang Delaware trên hành trình của chúng tôi là một ví dụ. Dù đã được miễn thuế và các mặt hàng vô cùng phong phú nhưng các trung tâm thương mại, cửa hàng ở đây khá vắng vẻ. Thêm một địa điểm mua sắm cho những ai là tín đồ của các thương hiệu bình dân quốc tế.

Sau Delaware chúng tôi ăn trưa và bắt đầu chuyến tham quan đầy thú vị tạiPhiladelphia, bang Pennsylvania. Philadelphia có thể được xem như là cố đô của Mỹ. Đây là thủ đô đầu tiên của Hợp chủng quốc. Cũng như bao cố đô khác trên thế giới, Philadelphia mang dáng vẻ cổ kính, thâm trầm, yên ắng đến lạ kỳ: những cánh cửa gỗ, những căn nhà một màu nâu trầm san sát nhau gần như cùng một kiểu dáng, những anh cảnh sát cưỡi ngựa đi tuần khắp các con phố...

Những chiếc xe ngựa đi lại trên đường phố Philadelphia.

Nhắc đến hoài cổ chúng tôi không quên ghé thăm chiếc chuông Tự Do - chiếc chuông chứng nhân lịch sử đã được rung lên đánh dấu sự ra đời Bản tuyên ngôn độc lập và được chọn là biểu tượng của các hội theo chủ trương xoá bỏ chế độ nô lệ, những người gọi nó là chiếc "Chuông Tự Do". Chúng tôi cứ mãi đứng giữa Philadelphia lưu luyến không muốn rời, say mê ngắm nhìn một nước Mỹ hoài cổ.

Cuối ngày chúng tôi đến New Jersey và ngày mai sẽ trọn vẹn khám phá một nước Mỹ hiện đại mang tên New York.

Ảnh: FBNV