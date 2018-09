Hồ Ngọc Hà, Thanh Duy mừng khai trương DQ Grill & Chill

DQ Grill & Chill từ Mỹ tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa với sự tham gia của nhiều khách mời nổi tiếng mừng khai trương nhà hàng tại số 19-25 Nguyễn Huệ.

Dịp này, nhà hàng DQ Grill & Chill sẽ được trang trí bắt mắt với đèn, âm nhạc, chú hề hoạt náo thu hút đông đảo thực khách. Từ 19h đến 21h, ngày 4/11 và 5/11, thực khách và cả khách bộ hành trên phố Nguyễn Huệ sẽ có dịp thưởng thức chương chương trình biểu diễn nhạc Acoustic trẻ trung với nhiều tiết mục ấn tượng. Tiếp đó, tham dự lễ cắt băng khánh thành trong ngày khai trương 6/11 sẽ có ngài Jean Champagne, Giám đốc Điều hành của DQ Toàn cầu và đại diện lãnh sự quán Mỹ.

Vào lúc 18h30 ngày 6/11, DQ Grill & Chill, thương hiệu với định vị "Món ngon fan mê" sẽ tổ chức chương trình ca nhạc, giải trí hấp dẫn với sự tham gia của hai ca sĩ có phong cách trẻ trung, hiện đại, chuyên nghiệp đang được yêu thích là Hồ Ngọc Hà và Thanh Duy Idol ở mặt tiền của nhà hàng. Khán giả sẽ được hòa mình vào những bản nhạc sôi động như What is love, Dance All Night, My baby, Hahaha… Toàn bộ vé của chương trình sẽ được phát miễn phí. Thông qua chương trình này, DQ Toàn cầu hy vọng phong cách âm nhạc trẻ trung của Hồ Ngọc Hà và Thanh Duy sẽ truyền năng lượng tích cực cho DQ Grill & Chill đầu tiên tại châu Á.

Ngoài ra, khán giả sẽ còn được tham dự các game vui nhộn với giải thưởng giá trị lên đến 1 triệu đồng cho mỗi game từ thương hiệu. Ngày khai trương, nhà hàng DQ Grill & Chill sẽ bắt đầu phục vụ khách từ 14h, ngay sau buổi lễ cắt băng khánh thành và chiêu đãi khách VIP. Ngoài chương trình mua một tặng một burger, trong ngày khai trương, thương hiệu còn dành nhiều ưu đãi khác cho khách hàng.

Nhà hàng DQ Grill & Chill chuyên phục vụ món ăn nóng như gà rán, burger và các món kem lạnh, nước uống như một quán kem DQ thực thụ. Bước chân vào nhà hàng, thực khách sẽ được trải nghiệm không gian ẩm thực phong phú với nhiều món ăn ngon và đồ tráng miệng hấp dẫn. Ý tưởng kết hợp món ăn nóng hiện đại và kem lạnh được yêu thích suốt 75 năm của DQ Grill & Chill đã thu hút sự quan tâm của đông đảo thực khách trên thế giới. Gắn liền với định vị "Món ngon fan mê", DQ Grill & Chill được giới trẻ ở London, nước Anh hay ở quận Manhattan, New York mê mẩn. Với nhà hàng mới tại Việt Nam, DQ Grill & Chill hy vọng sẽ tiếp tục chinh phục được thực khách trẻ của TP HCM và cả Việt Nam.

(Nguồn: DQ Grill & Chill)