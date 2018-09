Hộ chiếu Việt Nam có thể đến 49 quốc gia và vùng lãnh thổ không cần visa

Việt Nam đứng ở nhóm thứ 77, được đi lại thoải mái tới 49 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu miễn visa hoặc visa on arrival.

Theo bảng xếp hạng Passport Index mới nhất được công bố hôm 17/4 của Tập đoàn Tài chính toàn cầu Arton Capital, hộ chiếu Việt Nam thuộc nhóm 77, được phép đi lại không cần visa hoặc chỉ phải xin visa on arrival (visa xin cửa khẩu với tỷ lệ thành công gần như 100%) tới 49 quốc gia và vùng lãnh thổ khắp thế giới (Danh sách cụ thể). Cùng nhóm với Việt Nam có Guinea Bissau, Ấn Độ, CH Chad, Campuchia, Turkmenistan.

Singapore cùng với Đức là hai quốc gia có cuốn hộ chiếu "mạnh" nhất thế giới. Công dân hai nước này có thể đi lại trong phạm vi 159 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới mà không phải làm visa hoặc chỉ phải xin visa tại cửa khẩu (visa on arrival). Hộ chiếu Đức cho phép đi lại thuận tiện vào 159 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 125 hoàn toàn miễn, và 34 visa on arrival, trong khi đó Singapore là 122 visa được miễn và 37 visa on arrival.

Trong bảng xếp hạng cách đây gần 5 tháng, Singapore chỉ đứng vị trí thứ hai do chưa đạt được một số thỏa thuận trong vấn đề miễn visa với Ukraina. Sau khi các thỏa thuận về điều khoản visa đạt được giữa hai quốc gia, công nhân hai nước này được du lịch qua lại lẫn nhau mà chỉ cần xin visa on arrival, thời hạn tối đa 15 ngày.

Trong một bảng xếp hạng tương tự của Henley & Partners Visa Restrictions Index công bố năm ngoái, Singapore đứng hạng 5 toàn cầu, trong khi Đức vẫn luôn là quốc gia dẫn đầu. Chỉ số về hộ chiếu các quốc gia trên thế giới thường được cập nhật thường xuyên để phục vụ các chương trình đầu tư và định cư.