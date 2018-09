Hãy tới Cửu Phần vào một ngày mưa

Jiufen (Cửu Phần) là nơi duy nhất tôi thấy mưa mới đẹp, mới trong trẻo và lãng mạn, chứ nắng thì lại quá bình thường.

Đi chơi đâu tôi luôn lập đàn cầu nắng, nắng chan hòa rực rỡ càng tốt và tôi cực kỳ ghét mưa vì mưa khiến cho cảnh vật xấu thê thảm và ảm đạm. Thế nhưng Jiufen (Cửu Phần) là nơi duy nhất tôi thấy mưa mới đẹp, mới trong trẻo và lãng mạn, chứ còn nắng thì lại quá bình thường.

Teahouse là đặc trưng ở Cửu Phần.

Jiufen là một thị trấn nhỏ xinh dựa vào vách núi và hướng thẳng ra biển, cách Đài Bắc khoảng 70 km, là nơi không thể không ghé khi bạn tới Đài Loan. Tôi đến Jiufen vào một buổi chiều mưa tầm tã, sau một hồi lòng vòng tìm nhà nghỉ đã đặt trước tít tận trên đỉnh đồi và ngay cạnh phố chính. Lạnh co ro, mưa vẫn rơi tí tách nhưng tôi vẫn cầm ô đi chơi vì chủ nhà bảo mày không đi luôn, 9h tối là các hàng quán đóng cửa hết chả có gì mà ăn mà chơi đâu. Nếu đã đi Lệ Giang, Phượng Hoàng cổ trấn hoặc chỉ đến Jiufen vào ban ngày rồi đi luôn không ngủ lại qua đêm nhiều người sẽ thấy Jiufen bé tí, chán ngắt và chả có gì, sẽ khá thất vọng đấy. Tôi đã đi cả Lệ Giang và Phượng Hoàng cổ trấn, nhưng tôi vẫn thấy Jiufen rất đáng yêu và xứng đáng để dành 2 ngày một đêm ở đây.

Những ai từng xem phim City of Sadness của đạo diễn Hầu Hiếu Hiền hay bộ phim hoạt hình của Nhật Bản Spirited Away thì sẽ biết Jiufen là một thị trấn nhỏ không thể không ghé qua khi bạn tới Đài Loan. Jiufen được cho là nơi đã gợi cảm hứng cho đạo diễn Hayao Miyazaki khi dựng nên phim hoạt hình từng đoạt giải Oscar này. Jiufen trước đây là một thị trấn khai thác vàng nổi tiếng khi các mỏ vàng được phát hiện vào cuối thế kỷ 19 khiến rất nhiều người đổ xô đến Jiufen. Điều này đã hình thành nên những khu phố sầm uất dọc theo sườn núi. Tuy nhiên, sau chiến tranh thế giới lần thứ 2 cho tới năm 1971, các mỏ vàng giảm dần và bị đóng cửa hoàn toàn, Jiufen trở nên hoang vắng và tiêu điều. Phải tới năm 1989 khi bộ phim City of Sadness lấy bối cảnh ở Jiufen thành công vang dội, Jiufen mới được tái sinh. Kể từ đó khách du lịch nườm nượp kéo tới, khiến nhà ở, quán ăn, phòng trà, nhà hàng được tái thiết, mọc lên khắp nơi.

Ban ngày Jiufen cũng bình thường, không ấn tượng lắm ngoài mấy hàng quán bán đồ lưu niệm, quần áo, đồ uống, đồ ăn nhưng chỉ cần tắt nắng, Jiufen như lột xác thành một cô đào lộng lẫy xiêm y đang chuẩn bị đón khách ở những kỹ viện thời xưa trong mấy truyện ngôn tình hay kiếm hiệp. Những hàng đèn lồng đỏ được thắp lên khắp các con phố, hàng quán. Những con phố nhỏ, hẹp và dốc, lá cây loang loáng ướt giữa trời mưa. Đứng từ trên cao nhìn xuống thấy những chiếc dù đủ màu sắc đang nhấp nhô lên xuống ở phía dưới. Đi bộ chầm chậm trên những bậc đá, ngắm những cặp đôi đang đứng nép vào nhau ấm áp hoặc đang nắm tay thì thầm to nhỏ gì đó, mặt ánh lên nét cười tôi thấy đáng yêu ghê gớm. Rồi khi bên ngoài mưa vẫn tí tách thì tôi vào hàng đậu hũ thối nóng hổi, thơm ngào ngạt gọi một phần, vừa ăn vừa xuýt xoa vì nóng vì cay nhưng vẫn hùng dũng gọi thêm đĩa nữa.

Chiều tối ở Cửu Phần.

Nhưng tôi thích nhất là ngồi trong teahouse, pha một ấm trà, ngồi ngắm mưa bay qua khung cửa. Trời se lạnh mà trà thì nóng, hơi bốc lên nghi ngút, phóng tầm mắt ra phía xa xa là cảng Keelung hoặc đơn giản chỉ là ngắm dòng người đang đi dưới phố kia. Rất nhẹ nhàng, bình yên và thong thả. Quán trà mở sớm nhất ở đây là Jiufen Teahouse, từ năm 1991. Quán làm bằng gỗ, trang trí rất đơn giản nhưng lại khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu và ấm cúng. Quán trà thứ 2 là A Mei Tea House với hàng đèn lồng đỏ và những khung cửa sổ lãng mạn nổi bật rực rỡ về đêm. Ở bất cứ teahouse nào tôi cũng tìm cho mình một góc, hướng ra biển, pha một ấm trà, từ từ thưởng thức ly trà ấm nóng thơm trên tay, nhâm nhi và suy nghĩ về cuộc đời, về những chuyến đi... thú vị không gì bằng đâu.

Jiufen rất nhỏ, đi dạo nửa ngày là hết nên ban ngày trời nắng, ăn sáng uống cà phê, uống trà thì hãy chọn quán có view ngắm được cảng Keelung và những đoàn xe đang từ từ bò lên đỉnh. Hoặc bạn cũng có thể leo núi Jilong, hay còn gọi là Big-Belly Beauty Mountain có thể phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thị trấn và biển. Vào những ngày trời trong, có thể nhìn thấy cả Đài Bắc và Tháp 101.

Nếu tới Jiufen hãy chọn một ngày có mưa bay, se lạnh và hãy ở lại Jiufen một đêm. Hãy ngồi nhâm nhi tách trà nóng bên khung cửa sổ dưới làn mưa hay đi dạo chầm chậm trên những con đường lát đá nhỏ loang loáng nước. Bạn sẽ thấy một Jiufen duyên dáng, đáng yêu và trả lời được câu hỏi vì sao nơi này được nhiều blogger nước ngoài thích như thế.

Từ Cửu Phần nhìn ra cảng Keelung.

Các thông tin thêm về Jiufen:

Phương tiện đi lại: Bạn có thể sử dụng bus hoặc taxi. Taxi đi mất khoảng hơn một tiếng từ trung tâm Đài Bắc. Nếu muốn đi bus hãy đi MRT ra tới bến Zhongxiao Fuxing Station, sẽ có bus chạy thẳng tới Jiufen.

Khách sạn: Nên chọn khách sạn ở gần khu phố cổ để tiện đi lại, có giá từ 1-3 triệu đồng/đêm, có thể dễ dàng book được trên các website đặt phòng toàn cầu.

Hạ An