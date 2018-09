Hành trình đi tìm bình yên ở Tây Tạng của hoa hậu Hương Giang

Chuyến hành trình thực sự bắt đầu từ chuyến tàu Thanh Tạng từ Chengdu tới Lhasa dài 36 tiếng. Hương Giang kể, nhóm của cô đã dành 20 tiếng để ăn vặt, tám chuyện, ngắm cảnh. Đây là chuyến tàu đặc biệt với rất nhiều hầm xuyên núi, qua vùng núi tuyết vĩnh cửu, phần lớn chạy trên độ cao hơn 4.000 m. Mỗi đầu giường lại có gắn sẵn ống nối oxy trong trường hợp khách cảm thấy bị sốc độ cao. May mắn là đoàn lựa chọn đi tàu nên khi tới Lhasa mọi người cũng làm quen dễ dàng hơn so với di chuyển bằng máy bay. Đồ mỹ phẩm, thực phẩm trong các gói kín đều bị “béo phì” do thay đổi áp suất. Cô ấn tượng nhất với khoảnh khắc được ngắm trăng sáng vằng vặc, bầu trời đầy sao mà người thành thị đã lâu không còn được ngắm nhìn.