Haji Lane - con đường thời trang cá tính ở Singapore

Không chỉ có Orchard hay Bugis, du khách đến với Singapore còn có thể thỏa sức mua sắm trên con phố thời trang nổi danh không kém.

Haji Lane là con phố đi bộ nhỏ nhắn nằm trong khu phố Ả rập ở Singapore, chỉ cách bến MRT Bugis từ 10-15 phút đi bộ. Đây là địa điểm mua sắm các mặt hàng thời trang, đồ handmade sáng tạo nổi tiếng của đảo quốc sư tử, được không chỉ các bạn trẻ người bản địa yêu thích mà còn thu hút được khá đông khách du lịch nước ngoài.

Haji Lane bắt đầu từ đường Beach Road kéo dài tới đường North Bridge Road, nếu đi từ khu mua sắm Bugis Junction nhộn nhịp ra thì bạn rẽ tay trái, đi tầm vài trăm mét là tới. Con đường với chiều ngang rộng chừng 3m với hai dãy nhà cổ, sơn màu xanh đỏ đậm chất nghệ thuật. Cuối phố là không gian dành cho bức tường vẽ graffity rực rỡ sắc màu.

Nhịp sống ở Haji Lane không quá ồn ào nhưng cũng chưa khi nào buồn bã. Cửa hàng thời trang, xen lẫn với quán cafe là điểm dừng của những tâm hồn yêu nghệ thuật, ham thích sự sáng tạo, không thích đụng hàng. Nói như vậy, bởi lẽ, hàng hóa ở đây không thuộc các nhãn hiệu nổi tiếng nào, đa số là hàng nhập từ Hàn Quốc, Trung Quốc với số lượng hạn chế, mang phong cách phóng khoáng, không bó buộc.

Một phần không nhỏ các sản phẩm tại đây là do chính các nhà thiết kế trẻ của Singapore tự thiết kế và may. Do vậy, quần áo luôn đáp ứng được tiêu chí lạ độc về kiểu dáng dù cho chất liệu không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Không chỉ có các bạn nữ mà các chàng trai yêu thời trang cũng có những "lãnh địa" riêng dành cho mình với một vài cửa hàng bán đồ chuyên biệt.

Chào đón khách hàng bằng nụ cười thân thiện, đa số người bán hàng ở Haji Lane đều nói được cả hai thứ tiếng là tiếng Anh và Trung, đôi khi là cả tiếng Nhật và Hàn Quốc. Bạn có thể thỏa thích ngắm nhìn, thử ra ngắm vào các bộ cánh hợp thời cùng sự tư vấn đáng tin cậy của người bán hàng, vì nhiều người trong số họ chính là cha đẻ sản phẩm đó.

Những căn nhà rực rỡ sắc màu ở con đường thời trang.

Giá cả của quần áo bán tại Haji Lane thuộc loại trung bình, các sản phẩm thông thường, chỉ ngang giá với các nhãn hiệu bình dân H&M hay F21, còn các sản phẩm cao cấp thì tương đương giá với các hãng như Zara, Topshop nhưng hoàn toàn độc đáo, mới lạ.

Các căn nhà ở con phố nhỏ này đều chỉ xây hai tầng, cửa hàng đa phần ở mặt tiền tầng 1, không gian nhỏ xinh, thiết kế lạ mắt, pha chút cổ điển như một khu chợ vintage phương Tây. Một số cửa hàng nằm trên tầng 2 khiến du khách phải bước qua nhiều bậc thang gỗ cổ, hơi lắt léo một chút nhưng đầy hứng khởi khi tìm ra kho hàng đầy ắp những sản phẩm có một không hai phía sau cánh cửa.

Bạn sẽ cảm thấy đôi chút thân quen khi đứng ở ban công những cửa tiệm nhỏ xinh này, nhìn xuống con đường nắng vàng phía dưới và cảm nhận thấy không khí cổ kính, ấm áp của một con phố cổ ở Hội An hay ở Tạ Hiện (Hà Nội). Có một lưu ý nhỏ dành cho khách du lịch, đó là đa phần các cửa hàng đều cho phép chụp ảnh, tuy nhiên với một số mặt hàng thiết kế mang bản sắc riêng, việc chụp ảnh sẽ bị cấm hoàn toàn, nếu vi phạm, bạn có thể bị phạt tới 50 đôla Singapore, do đó, bạn nên để ý kỹ các biển báo.

Ngoài quần áo, ở đây còn bán nhiều phụ kiện, đồ handmade dễ thương.

Ngoài các cửa hàng thời trang, Haji Lane còn là nơi trú ngụ của các quán cafe, các pub nhỏ với phong cách nghệ thuật và thời thượng không kém. Khi đã "chùn chân mỏi gối" trong công cuộc mua sắm, bạn có thể ghé qua đây để nghỉ ngơi và thưởng thức một vài tách trà hay miếng bánh nhỏ để lấy lại sức lực.

Phần lớn các quán cafe đều là sự kết hợp với cửa tiệm đồ handmade trang trí nhà cửa. Tuy nhiên, cũng giống như mọi dịch vụ ở Singapore, giá cả đồ uống ở đây khá chát, một cốc trà có giá khoảng 100.000 đồng còn một miếng bánh ngọt có thể lên tới 130.000 đồng.

Haji Lane mở cửa khá muộn, nhiều cửa hàng chỉ mở buổi chiều nên nếu lên kế hoạch tới đây, bạn nên đi vào khoảng thời gian từ 2h chiều trở đi. Sau khi mua sắm tới tối muộn, bạn có thể nán lại khu vực này chơi tới khuya bởi đây cũng chính là một trong những tụ điểm ăn chơi về đêm nổi tiếng ở Singapore nhưng với phong cách dân dã, gần gũi của dân nghệ thuật.

Một trong số những "địa chỉ đỏ" nổi tiếng ở đây là Bar Stories với món Basil Cooler, Strawberry Ginger Martini hay Amy on the beach, nếu có thời gian, hãy tiện thể ngó nghiêng A thousand tales với hàng trăm mặt hàng nội thất hấp dẫn.

Phía cuối đường là một vài quán pub nhỏ với phong cách phóng khoáng đường phố.

Tín đồ âm nhạc nhất định đừng bỏ sót Straits Records trước khi rời Haji vì ở đây là thế giới của âm nhạc với những chiếc CD, băng cassette và tuyển tập những bộ sách cực chất. Còn Sanctum chính là thiên đường của những trang tiểu thuyết lãng mạn hay những câu chuyện trinh thám kịch tính.

Song song với Haji Lane là Bali Lane, con đường có chung phong cách kiến trúc với các căn nhà 2 tầng nhiều màu sắc. Tuy nhiên, Bali Lane quay mặt ra đường lớn và là nơi tụ tập của nhiều quán ăn, pub nhộn nhịp tới khuya. Đây là một trong những tổ hợp ăn chơi được dân chơi Singapore dành nhiều lời khen ngợi và khá nổi tiếng với những bình shisha đúng chất Ả Rập với giá cả cực kỳ phải chăng.

Con phố ngắn nhưng chứa đựng rất nhiều điều để khám phá và thưởng thức. Dành đến cả một buổi để lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm ở đây có lẽ vẫn không đủ. Hãy bắt đầu buổi chiều bằng việc mua sắm những bộ cánh thời trang rồi ngồi thưởng thức bữa ăn trên dãy bàn kê ngay sát đại lộ nhiều cây xanh và chờ đến tối để hòa mình vào điệu nhạc sôi động, dập dìu.

Bài và ảnh: Nguyên Chi