Hai quán cafe đầy màu xanh nổi tiếng ở Hà Nội

Cuối tháng 8, tín đồ check in ở Hà Nội truyền tay nhau những bức ảnh được chụp trên nền tường đầy hoa lá trong một quán cafe. Địa chỉ này ngay sau đó được xác định là từ một quán nhỏ nằm trên một con phố cũng nho nhỏ, thưa vắng người qua lại gần chợ Hàng Da. Quán cũng mang một cái tên vừa dễ nhớ nhưng cũng không kém phần đặc biệt "And Here cafe" - "Và đây cafe". Ảnh: FB And Here