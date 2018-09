Hai quán cà phê ngắm toàn cảnh Hội An từ trên cao

Faifo và The Chef trên đường Trần Phú, Hội An, đang là nơi được nhiều du khách tìm đến.

Hội An luôn luôn mới trong mắt khách du lịch bởi dù có đi Hội An đến cả chục lần, mỗi lần bạn vẫn có thể tìm thấy những thứ dễ thương ở đây. Ngoài đồ ăn ngon, những góc chụp ảnh lãng mạn, Hội An còn có các quán cà phê đáng yêu không thể cưỡng lại, trong đó có quán cà phê ngắm toàn cảnh đô thị cổ từ trên cao.

Faifo Coffee

Nằm ở số 130 phố Trần Phú, Faifo Coffee là quán cà phê trong một ngôi nhà cổ 2 tầng. Quán có không gian ấm cúng, yên tĩnh, được bài trí đơn giản nhưng phong cách khiến bạn có thể "phải lòng" ngay lần đầu nhìn thấy. Gam màu trầm ấm với tông vàng nâu chủ đạo càng khiến quán trở nên thân thiện hơn.

Góc nhỏ của Faifo Coffee. Ảnh: Tâm Anh

Với những người thích chụp ảnh, Faifo Coffee là địa điểm không thể lý tưởng hơn để có những hình ảnh đặc trưng nhất về Hội An. Mọi ngóc ngách của quán đều có thể cho bạn những góc chụp ấn tượng, từ mặt tiền, cửa ra vào, cầu thang nhỏ xinh, nội thất gỗ và đặc biệt đừng bỏ qua sân thượng. Chỉ với vài chiếc ghế gỗ, mấy dãy bàn là những tấm gỗ được cố định vào lan can, bạn có thể vừa nhâm nhi ly nước vừa sống chậm và quan sát xung quanh. Cả Hội An như nằm trọn trong tầm mắt và tầm với của bạn qua những mái nhà gạch đỏ nhuốm màu thời gian đều tăm tắp và dòng người qua lại chầm chậm bên dưới. Thời điểm lý tưởng để ngồi ở đây là lúc hoàng hôn. Bởi Hội An nhìn từ trên cao lúc mặt trời sắp tắt và bắt đầu lên đèn sẽ rất huyền ảo.

Ở đây bạn sẽ được dùng cafe rang xay tại chỗ. Chỉ cần bước chân vào quán, mùi cà phê thơm ngào ngạt hấp dẫn bạn ngay lập tức. Giá đồ uống dao động từ 30.000 đến 65.000 đồng, có cao hơn so với mặt bằng chung nhưng khá chất lượng. Nhân viên phục vụ tận tình và thân thiện. Lưu ý nếu bạn đến đây chụp ảnh cưới hay ảnh mẫu thì phải được phép của chủ quán.