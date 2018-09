Hai homestay phong cách ở biển An Bàng, Hội An

Bãi biển mới nổi An Bàng đang là điểm đến của nhiều bạn trẻ và gia đình, kèm với đó là các khu nghỉ theo dạng homestay ấn tượng.

Các homestay dưới đây được rất nhiều khách nước ngoài yêu thích bởi không gian thoải mái và tĩnh lặng.

An Bàng Seaside Village

Gần biển và nhiều cây cối cũng quanh là điểm cộng của homestay này. Ảnh: Anbangseaside

Homestay nằm giữa làng chài được mở từ năm 2012 với 9 phòng ở 3 địa điểm khác nhau. Điểm chung của các phòng là tiện nghi, xung quanh nhiều cây xanh, cây ăn quả, thiết kế đơn giản nhưng chú trọng màu sắc, tạo cảm giác trẻ trung. Dù chọn phòng hướng biển hay hướng vườn, bạn đều có thể dễ dàng chạm chân vào làn nước mát của đại dương vì các phòng đều chỉ cách đó chừng 50 đến 100 mét.

Trong đó 4 nhà trái cây với tên gọi xoài, đu đủ, bơ, chuối với giá phòng từ 55 đến 92 USD. Hai phòng hướng biển có giá đắt nhất, có giá 92 và 144 USD, nhưng đổi lại view tuyệt đẹp và có thể ở tối đa 5 người. Khu nhà hoa có 3 phòng, giá trung bình là 62 USD.

An Bang Garden Homestay

Homestay ở đây cách biển chỉ 3 phút đi bộ. Ảnh: Anbanggarden

Thêm một gợi ý cho bạn nếu muốn tìm phút an yên ở biển An Bàng. Homestay ở đây có 4 phòng, một số có ban công riêng và nhìn ra vườn. Chủ nhà là cặp vợ chồng cùng làm ở The Nam Hai resort, nên không gian ở đây được thiết kế như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ với ngôi nhà giữa vườn lợp mái tranh, võng lưới và lối đi xếp gạch giữa cỏ xanh. Họ cũng sẵn sàng chia sẻ những phong tục và văn hóa địa phương - làng chài An Bàng đến du khách.

Phòng đầy đủ tiện nghi với giá từ 34 đến 39 USD.

Theo VnExpress