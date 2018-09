Hà Anh chia sẻ kinh nghiệm đi Sapa và cáp treo Fansipan

Chiều lòng mẹ, siêu mẫu cùng gia đình quyết định đi cáp treo lên đỉnh Fansipan và thực sự cảm thấy không hối hận.

Đầu tháng 2, siêu mẫu Vũ Hà Anh và chồng chưa cưới Olly Dowden ra Hà Nội đón Tết, đồng thời cùng mẹ và các em có chuyến du lịch Sapa. Cả gia đình từng nhiều lần tới "thành phố trong sương" nhưng lần này đặc biệt hơn cả bởi họ quyết định trải nghiệp hệ thống cáp treo lên đỉnh Fansipan - công trình vừa được đưa vào khai thác một tháng nay.

Gia đình Hà Anh đi tàu Sapaly Express từ Hà Nội lên Lào Cai với thời gian di chuyển là 8 tiếng rưỡi. 6h sáng tới nơi, cả đoàn đi xe lên Sapa và nghỉ lại một nhà vườn mang phong cách châu Âu theo kiểu homestay rất thanh bình, nhỏ xinh.

Hà Anh cùng chồng chưa cưới có kỷ niệm ngọt ngào trong chuyến đi Sapa.

Do chuyến đi đúng dịp khai trương hệ thống cáp treo lên đỉnh Fansipan nên gia đình đã không bỏ lỡ cơ hội này. Hà Anh cho biết: "Ban đầu chúng tôi cũng khá ngần ngại vì các công trình khi mới đưa vào khai thác sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng do mẹ quá hào hứng, bà nói một câu khiến chúng tôi suy nghĩ: 'Mẹ đã 60 tuổi rồi, nếu không đi bây giờ thì bao giờ mới được đi', vì thế, cả nhà chiều ý bà. Quả thực đó là một trải nghiệm rất thú vị khiến chúng tôi cảm thấy không hề cảm thấy hối hận".

My, em gái siêu mẫu, chia sẻ: "Quyết tâm cho anh rể khám phá phố núi, chị gái và chúng tôi phăm phăm đưa anh đi vào những con đường ngoằn nghèo bé nhỏ, nơi những người dân làng mặc quần áo thổ cẩm lạ mắt, những đàn heo mẹ và heo con chạy đuổi nhau dọc con suối nhỏ róc rách, hàng cây atiso được trồng mọc xanh rờn trên các ruộng bậc thang. Chúng tôi tự hào, vì đây là Việt Nam, quê hương của mình".

Dù e ngại lúc ban đầu nhưng siêu mẫu cùng gia đình vẫn quyết định chọn đi cáp treo lên đỉnh Fansipan.

Hệ thống cáp treo Fansipan hiện là hệ thống cáp treo ba dây dài nhất thế giới (6.325 m) và có độ chênh giữa ga đi và ga đến lớn nhất thế giới (1.410 m). Công suất vận chuyển tối đa 2.000 lượt khách một giờ với những cabin như một chiếc xe buýt nhỏ, có sức chứa tới 35 khách.

Chặng đường di chuyển khá dài nên du khách có thể ngắm nhìn được nhiều cảnh đẹp của núi rừng, ruộng bậc thang dọc hai bên đường. Nhưng càng lên cao, mây mù càng dày và gió lớn khiến nhiều người "tim đập chân run" đôi chút. "Ban đầu, cả lũ nghĩ không có gì đặc biệt, nhưng một lúc đi tới đoạn cao, mây phủ mịt mù thì gió thổi mạnh đung đưa cáp treo làm cả lũ sợ mặt tái mét không dám đi lại chụp ảnh nữa. Chỉ có mẹ luôn mồm: 'Có gì mà sợ?'. Lên tới nơi nhiệt độ giảm hoàn toàn, y như cái tủ đá phóng to khiến chúng tôi lập cập run rẩy ôm nhau chụp ảnh check in", chị My chia sẻ.

Việc khánh thành tuyến cáp khiến hành trình chinh phục nóc nhà Đông Dương kéo dài 2 ngày đêm rút ngắn chỉ còn 15 phút. Du khách có thể chạm tay vào cột mốc trên đỉnh Fansipan dễ dàng hơn trước rất nhiều, so với chặng đường leo, trèo gian nan trước đây. Nhưng cũng chính điều này đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng, từ lúc lên kế hoạch cho đến tận ngày khánh thành.

Với tư cách một du khách trải nghiệm thực sự, giám khảo Next top Model 2010 bày tỏ quan điểm, cáp treo cho du khách những cảm nhận rất đặc biệt, thú vị khi có thể ngắm nhìn toàn cảnh từ trên cao, cảm giác thật choáng ngợp và tự hào vì cảnh đẹp của đất nước. Sapa mùa này chưa phải mùa đẹp nhất, vào mùa lúa chín, những thửa ruộng bậc thang ngả vàng óng chắc chắn cảnh tượng sẽ ngoạn mục hơn nhiều. Việc tồn tại song song hình thức cáp treo và leo núi truyền thống là việc nên làm, tạo điều kiện cho nhiều đối tượng cùng có cơ hội chiêm ngưỡng cảnh đẹp đất nước, bao gồm phụ nữ, trẻ em - những người không có điều kiện và sức khỏe cho một chặng đường dài.

"Chồng chưa cưới của tôi là người nước ngoài, anh cùng đám em trong gia đình thực sự phấn khích khi chạm tới đỉnh ngọn núi cao nhất Đông Dương và cùng hòa mình với thiên nhiên đất trời trên dãy Hoàng Liên Sơn", cô nói.

Tuy nhiên, trong suốt chuyến đi, siêu mẫu lo ngại vì ý thức du khách chưa cao, nhiều túi nilon, vỏ chai vứt bị vứt dọc đường. Điều này ảnh hưởng đến tiềm năng phát triển du lịch, hủy hoại môi trường, bởi người nước ngoài cực kỳ "dị ứng" với rác thải, không vệ sinh. "Phong cảnh ở Sapa rất đẹp, trong nước, tôi đã đi biển nhiều, trải nghiệm trên đỉnh núi khiến tôi cảm nhận thực sự vẻ đẹp 'rừng vàng biển bạc' từng được ca ngợi của đất nước mình. Nếu người dân và du khách có ý thức hơn, khai thác đi cùng bảo tồn thì sẽ còn nhiều danh lam thắng cảnh được bạn bè quốc tế biết tới", Hà Anh chia sẻ.

* Tư vấn trải nghiệm du lịch như Hà Anh:

- Mua vé tàu Sapaly Express, giá khoảng 1.800.000 đồng khứ hồi lên Lào Cai, sau đó thuê xe lên Sapa.

- Nghỉ lại Sapa một vài ngày, có nhiều lựa chọn nơi nghỉ cho bạn như khách sạn, nhà nghỉ, nhà ở kiểu homestay như gia đình Hà Anh (nhà nghỉ Sapa Garden). Trong đó, kiểu homestay có không gian thoải mái, rộng rãi hơn cả nhưng vị trí thường xa trung tâm.

- Mua vé cáp treo tại ga Sapa, giá vé cáp treo Fansipan bao gồm 3 mức. Đối với người lớn là 600.000 đồng, trẻ em là 400.000 đồng (cao 1m -1m3), miễn phí vé cho trẻ cao dưới 1m. Vé có giá trị hai chiều lên và xuống, chỉ có giá trị sử dụng trong ngày. Đến trạm cuối cùng, du khách đi bộ thêm 600 bậc để lên tới đỉnh núi.

