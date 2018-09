Gợi ý điểm hẹn hò cho mùa thu

Đi event và ăn buffet hải sản, hẹn hò lãng mạn với tiệc Pháp... là những gợi ý giúp các chàng có thể chinh phục được trái tim bạn gái.

Thưởng thức buffet hải sản tại nhà hàng Royal Buffet theo phong cách hoàng gia nằm tại tầng 1 của Royal City, Hà Nội.

Đi event và ăn buffet hải sản thỏa thích chỉ từ 205.000 đồng

Nếu nàng là người sôi nổi, bạn hãy đưa nàng đến Royal City xem BMW World Expo 2014 và dùng bữa tại Royal Buffet. Nhà hàng theo phong cách hoàng gia này nằm ngay tầng 1 của Royal City, nhìn ra quảng trường tượng Tứ Mã, giúp bạn có thể tìm được một chỗ ngồi ưng ý. Đến nhà hàng, bạn có thể gửi xe ngay bên cạnh mà không mất công xuống hầm gửi xe dưới lòng đất. Quan trọng là bạn có thể ăn uống thỏa thích gần 200 món “sơn hào hải vị” với giá chỉ từ 205.000 đồng. Đặt mua tại đây.

Hẹn hò lãng mạn với tiệc Pháp từ 345.000 đồng

Nếu nàng là người thích lãng mạn, bạn hãy đưa nàng đến La Badiane tại số 10 Nam Ngư. Bạn sẽ được thưởng thức ẩm thực trong không gian Pháp thơ mộng, đồ ăn ngon và ưu đãi giá đặc biệt từ theW. Không chỉ vậy, bạn còn được tư vấn và đặt bàn miễn phí, chào đón tại nhà hàng và trang trí bàn ăn theo từng chủ đề riêng. Đặt mua tại đây.

La Badiane có không gian Pháp thơ mộng, đồ ăn ngon và giá ưu đãi đặc biệt từ theW.

Offer 0 đồng

Nếu bạn muốn thưởng thức lẩu nướng không khói và tận hưởng không khí ấm cúng ngọt ngào bên nhau, nhà hàng Chen by NamChen 18 Đoàn Trần Nghiệp là địa chỉ cho bạn và người ấy. Đặc biệt, trong thời gian này, chỉ cần booking trên trang: http://www.thew.com.vn/vi, bạn sẽ nhận được một voucher giảm ngay 10% trên hóa đơn đồ ăn khi đến sử dụng tại nhà hàng Chen by NamChen, mà không phải thực hiện thêm bất cứ yêu cầu nào. Ngoài ra, bạn vẫn được hưởng các ưu đãi khác của nhà hàng trong thời gian này. Từ nay đến ngày 25/8, Chen by NamChen còn có chương trình ưu đãi tặng rượu dành cho các khách hàng sử dụng dịch vụ với hóa đơn từ 2,5 triệu đồng trở lên.

Thưởng thức lẩu nướng không khói và tận hưởng không khí ấm cúng ngọt ngào.

theW sẽ giảm thêm 10% cho tất cả các đơn đặt hàng (trừ khuyến mãi "offer 0 đồng"), áp dụng đối với các giao dịch (booking và thanh toán) thực hiện từ ngày 22/8 đến 31/8. Liên hệ hotline: 09 9797 8688 hoặc 0125 7321 888 để được hưởng sự chăm sóc và ưu đãi tốt.

