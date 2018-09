Gợi ý địa điểm 'quẩy' Halloween miễn phí ở Sài Gòn

Không cần tốn tiền bạn vẫn có thể trải qua một mùa lễ hội hóa trang đúng nghĩa.

Những năm gần đây, Halloween trở thành một trong những lễ hội được yêu thích nhất trong năm của giới trẻ Sài Thành. Không khí ngày hội càng rõ nét vào những ngày cuối tháng 10, nhiểu địa điểm tranh nhau đầu tư mạnh tay để mọi người có một mùa lễ hội ấn tượng.

Trung tâm thương mại

Hằng năm cứ đến giữa tháng 10 là những nơi này bắt đầu chuyển sang phong cách Halloween với lồng đèn bí ngô, mạng nhện... giăng khắp chốn, báo hiệu một mùa lễ hội nữa lại sắp đến. Kiểu Halloween nhẹ nhàng, không gian sáng sủa, mát mẻ, không phải chen lấn vừa thích hợp với cả trẻ con, vừa làm nền để khách vãng lai tạo dáng, chụp những bức hình ảo diệu. Tuy nhiên, muốn hóa trang thì bạn nên chọn những điểm đầu tư thêm khu ngoài trời để dựng hẳn "làng phù thủy" hay "khu vườn bí ngô"... thú vị. Nếu chỉ thích chụp hình, check-in thì trung tâm thương mại là một sự lựa chọn không tồi.

Gợi ý một số địa điểm: Crescent mall (quận 7), Aeon mall (quận Tân Phú, quận Bình Tân), Takashimaya (quận 1)...

Chợ phiên

Là điểm hẹn quen thuộc của các cô nàng thích mua sắm đồ giá rẻ vào cuối tuần, nhưng không giống với mọi phiên chợ khác, dịp Halloween hằng năm nơi này sẽ chào đón khách trong không khí đầy chất ma quái.

Mặc dù ngày hội chính thức rơi trúng thứ 3, tuy nhiên các phiên chợ cuối tuần được tổ chức trước đó 1-2 ngày đã rục rịch kế hoạch trang hoàng backdrop dành cho khách đến mua hàng. Trái với các trung tâm thương mại, chợ phiên thường trang trí theo kiểu u ám, ma mị hơn. Thức ăn được bày bán ngày hôm đó hình thức cũng kinh dị hơn ngày thường. Hầu hết nhân viên sẽ đội nón phù thủy để chào khách. Khách mua hàng còn được vẽ henna hoặc chơi truy tìm kho báu miễn phí giữa những "thây ma" đi lại trong khu chợ.

Gợi ý một số phiên chợ: Hello weekend, The new district...

Phố Tây Bùi Viện

Không còn xa lạ với nhiều người và cũng là điểm tập trung của khách nước ngoài vào các dịp lễ hội, vì thế khó có thể tìm được nơi nào có nhiều "nhân vật kinh dị" hơn ở khu phố Tây nổi tiếng này vào dịp Halloween. Với lượng du khách Tây đông nhất Sài Gòn, bên trong các nhà hàng, quán bar... tại Bùi Viện thường được trang trí tối thui, tạo không khí âm u, ngoài đường thì náo nhiệt đến mức xô bồ tuy nhiên không khiến người khác cảm thấy khó chịu vì hầu hết những ai tham gia lễ hội hóa trang ở đây đều thích không khí càng đông càng vui này.

Người dân Sài Gòn náo động khu phố Tây trong ngày Halloween

Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Tọa lạc ngay trung tâm quận 1, đây là điểm hẹn quen thuộc của người trẻ Sài Gòn mỗi dip lễ, Halloween cũng không ngoại lệ. Khu phố luôn sôi động về đêm này chắc chắn sẽ càng chật kín "hồn ma" vào những ngày cuối tháng. Đặc biệt, nhiều người không ngại nhập vai "thần sầu" để chơi trò "cho kẹo hay chọc ghẹo" (trick or treat) ngay trên phố mà mục tiêu không ai khác chính là người đi đường. Mọi năm, không ít trẻ em đã khóc thét vì bị dọa khi lỡ theo bố mẹ đến đây.

Không chỉ khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ mà tại những con đường nhỏ xung quanh, hàng trăm bạn trẻ hóa trang kiểu kinh dị sẽ diễu hành vào những ngày lễ hội chính thức. Vì thế, nếu là người thích náo nhiệt thì chắc chắn bạn sẽ thích nơi này.

Vi Yến