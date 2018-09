Gợi ý 4 điểm vui chơi Giáng sinh ở Sài Gòn

Trượt tuyết giữa thời tiết nóng nực hay xem lồng đèn ở lễ hội ánh sáng... là những hoạt động thú vị mùa Noel này ở Sài Gòn.

Xóm đạo

Mỗi mùa Giáng sinh về, không phải quận 1 mà xóm đạo trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8 gồm 5 giáo xứ Bình An, Bình An Thượng, Bình An Hạ, Bình Thái, Bình Thuận mới là điểm đông đúc nhất. Các con đường lung linh với những dây đèn giăng từ nhà này sang nhà kia như đường hầm ánh sáng. Hàng trăm hang đá đủ kích cỡ dựng bên đường và trong nhà thờ, có cái nhỏ xíu như tiểu cảnh, có cái to bằng cả căn nhà đủ để trẻ em leo vào chơi. Những ngày cận Noel, khu vực này thường xuyên kẹt xe vào buổi tối bởi dòng người nô nức kéo nhau đến chụp ảnh, đi lễ. Nếu muốn có bộ ảnh đẹp, bạn nên đi trước dịp lễ vài ngày và tranh thủ buổi chiều thì lên hình sẽ đẹp hơn.

Khu trung tâm thành phố

Đều đặn mỗi năm, cứ sang tháng 12 là hàng chục trung tâm thương mại trang hoàng lộng lẫy nhằm hút khách, nên khu trung tâm quận 1 trở thành điểm hẹn đi chơi Noel quen thuộc của nhiều người. Giới trẻ thi nhau chụp hình, check-in cùng các cây thông Noel khổng lồ hay ông già Noel ở các trung tâm. Không khí Giáng sinh ở những địa điểm này rất vui nhộn. Các tuyến đường chính luôn đông đúc không chỉ vào giờ cao điểm. Thậm chí khó có thể kiếm được chỗ gửi xe vào buổi tối quanh khu này, kể cả các hầm gửi xe nhiều tầng của các trung tâm thương mại lớn luôn trong tình trạng bị quá tải. Vì vậy, nếu muốn chụp ảnh đẹp, ít dính người thì bạn nên đi sớm một chút, càng cận ngày lễ càng đông.

Công viên ánh sáng

Công viên Ánh sáng Allunee với 45 cụm đèn lồng trên diện tích 5 ha tọa lạc ở quận Thủ Đức trở thành điểm vui chơi mới của dân Sài Thành vào dịp lễ Noel và Tết Dương lịch năm nay. Khác với những lễ hội Ánh sáng đã tổ chức trước kia tại TP HCM, quy mô của Allunee lớn hơn với nhiều lồng đèn, mô hình các điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới do các nghệ nhân Việt Nam và Hàn Quốc thực hiện như tháp Eiffel có chiều cao hơn 20 m, quảng trường Gwang Hwa Mun của Hàn Quốc hay các nhân vật hoạt hình đáng yêu... Công viên mở cửa đón khách từ 8/12/2017 đến 21/1/2018. Giá vé: Miễn phí cho trẻ em cao dưới 80 cm, trẻ em cao trên 80 cm: 60.000 đồng/vé, người lớn: 100.000 đồng/vé.

Lễ hội ánh sáng triệu đô tại TP HCM

Thị trấn tuyết

Ngay Sài Gòn nóng quanh năm suốt tháng, bạn cũng có thể trải qua một Giáng sinh trắng dưới cái lạnh 18 độ trong Thị trấn Tuyết tại quận 2. Các tòa nhà mô hình được dựng theo kiểu những ngôi làng ở châu Âu, thỉnh thoảng tuyết nhân tạo bay lất phất tạo nên khung cảnh sống ảo lý tưởng dành cho các đôi trẻ. Sau khi gửi giày, nhận áo lạnh, găng tay, ủng... khách thoải mái nghịch tuyết trắng, nặn người tuyết, hay trượt tuyết ngay bên trong khu vui chơi. Giá vé dao động từ 50.000 đồng đến 220.000 đồng/vé tùy loại với tùy hoạt động mà bạn tham gia.

Vi Yến