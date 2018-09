Gia Lai tháng 3 hoa cà phê trắng rợp trời

Pleiku - Gia Lai vào tháng 3 khô ráo dễ chịu với sắc trắng của hoa cà phê và sắc vàng của ong bướm, rất thích hợp cho chuyến du lịch của bạn.

Gia Lai nằm ở Tây Nguyên với những cánh đồng cà phê và hương vị cà phê truyền thống. Thành phố trung tâm của Gia Lai là Pleiku, mọi người thường tới Pleiku để nghỉ ngơi và từ đây đi thăm quan du lịch khắp Gia Lai.

Mùa hoa cà phê trắng trời ở Pleiku. Ảnh: proguide.

Dưới đây là chia sẻ và hướng dẫn chi tiết cách đi du lịch Gia Lai, các món ăn đặc sắc không thể bỏ qua khi tới Gia Lai và Pleiku.

Thời điểm lý tưởng

Gia Lai thuộc vùng khí hậu cao nguyên nhiệt đới gió mùa nên có độ ẩm cao, lượng mưa lớn, thời tiết không có bão và không có sương muối. Khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Trong đó mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Mùa mưa thường có mưa lớn vào buổi sáng hoặc cả ngày nên sẽ gây khó khăn cho việc di chuyển, đi lại. Ngoài ra, Gia Lai - Pleiku là địa hình rừng núi, thác nước... nên việc di chuyển trong thời tiết nhiều mưa, đường xá ẩm ướt, lầy lội sẽ không thuận lợi.

Nên đi du lịch Gia Lai vào mùa khô, đặc biệt là những tháng cuối năm như 11 và 12. Bởi vì lúc này lúa chín vàng trên các nương đồi, hoa dã quỳ nở vàng rực các nẻo đường cũng làm cho núi rừng Tây Nguyên rực rỡ hơn. Đây cũng là thời điểm các lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc diễn ra như: lễ Mừng lúa mới, lễ ăn cơm mới, liên hoan cồng chiêng, lễ hội cúng làng cuối năm, lễ hội đâm trâu, lễ bỏ mả…

Những lễ hội này thường kéo dài từ cuối năm trước cho đến tháng 3 năm sau tùy vào từng làng, từng khu vực trong tỉnh. Ngoài ra còn nhiều các lễ hội khác nữa như Lễ hội dúi, Lễ đâm trâu, Hội đua voi… Tuy nhiên, những lễ hội này đang dần bị mai một, không phải buôn làng nào cũng tổ chức hay năm nào cũng tổ chức một cách thường xuyên, chỉ còn được tái hiện lại trong các sự kiện liên quan đến Văn hóa được Sở/Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức.

Tháng 3 cũng là một thời điểm khác nữa mà bạn có thể thưởng thức vẻ đẹp của Gia Lai. Đây là thời điểm hoa cà phê nở và sâu bướm nở nên bướm vàng bay đầy trời.

Bướm vàng xuất hiện nhiều vào khoảng cuối tháng 3 mỗi năm khi hoa cà phê đã tàn và đậu trái. Ảnh: VnExpress.

Di chuyển

* Đường hàng không

Từ Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM đều có các chuyến bay của Vietnam Airlines tới Pleiku, nhưng giá các chuyến bay này cao hơn so với những chuyến đến các tỉnh khác trong khu vực Tây Nguyên như Buôn Ma Thuột hay Đà Lạt. Giá một chiều Hà Nội - Pleiku trung bình khoảng 1,8 triệu - 2,5 triệu đồng. Bay từ TP HCM và Đà Nẵng thì rẻ hơn khoảng 200.000 - 500.000 đồng/chiều. Chuyến bay Hà Nội/ TP HCM - Pleiku ngày nào cũng có một chuyến nhưng Đà Nẵng - Pleiku thì không có chuyến vào thứ 2 và thứ 4.

Sân bay Pleiku chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 4 km, nên sau khi đến sân bay các bạn dễ dàng bắt taxi để đi vào trung tâm thành phố, taxi chạy theo đồng hồ tính giờ, chứ không chạy trọn gói như ở các sân bay xa thành phố như sân bay Nội Bài, sân bay Đà Lạt, Nha Trang…

Tuy nhiên, hiện nay Vietnam Airlines đang chuẩn bị tạm ngừng các chuyến bay đến Pleiku để nâng cấp sân bay Pleiku từ 23/3 đến 25/10. Vì thế, cách tốt nhất, bạn có thể bay đến Buôn Ma Thuột rồi từ đó bắt xe khách đến Pleiku.

* Đường bộ

Từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc:

- Xe Quân Trung: Hà Nội - Gia Lai, từ Giáp Bát 8h30 - 14h, từ bến xe Đức Long lúc 9h-14h. Điện thoại: 04 38616605 - 059 2240818 - 0915 119872.

- Xe Hồng Hải: Hà Nội - Gia Lai, từ Giáp Bát 8h30-14h. Điện thoại: 0987 008800 – 0957 857155.

- Xe Việt Hưng: Gia Lai - Hà Nội, xuất phát lúc 7h30 - 14h. Điện thoại: 059 3883591.

- Xe Thuận Hưng: Gia Lai - Hà Nội, xuất phát lúc 14h45. Điện thoại: 059 3718889 - 0906 597773.

- Xe Đak Pơ: An Khê - Hà Nội, xuất phát lúc 7h. Điện thoại: 059 3533458.

- Xe Long Vân: Phúc Thắng - Đức Cơ - Hà Nội, xuất phát ở Đức Cơ lúc 8h. Điện thoại: 059 2242724 - 0913 479224.

- Xe Kbang: Kbang - Đức Cơ - Hà Nội, xuất phát từ Kbang lúc 8h. Điện thoại: 059 2217123 - 0982317047.

Từ Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung:

- Xe Hồng Hải: Đà Nẵng - Gia Lai, 8h30-20h30. Điện thoại: 0511 3683212.

- Xe Hồng Hải: Vinh - Gia Lai, 8h30-14h. Điện thoại: 0957 857119.

- Xe Mai Linh: Đà Nẵng - Gia Lai, xuất phát 20h45.

- Xe Hồng Hải: Đà Nẵng - Gia Lai, xuất phát lúc 19h45.

- Xe Thuận Tiến: Đà Nẵng - Gia Lai, xuất phát lúc 21h.

- Xe Thuận Thảo: Tuy Hòa - Gia Lai, xuất phát lúc 6h30 từ Tuy Hòa, 13h30 từ Gia Lai. Điện thoại: 0573820303 - 0914 140483.

- Xe Liên Hưng: Nha Trang - Gia Lai, xuất phát lúc 18h30.

- Xe Mai Linh: Nha Trang - Gia Lai, xuất phát lúc 7h.

- Xe Hoài Phương: Nha Trang - Gia Lai, xuất phát lúc 16h.

Từ TP HCM và các tỉnh phía Nam:

- Xe Cô Hai: TP HCM - Ayun Pa - Krong Pa, từ TP HCM lúc 18h30 - 19h, từ Krong Pa lúc 16h30. Điện thoại: 08 39242264 - 0913 144108 - 059 3852781.

- Xe Nam Phong: TP HCM - Kbang, xuất phát các ngày lẻ âm lịch từ TP HCM lúc 17h, xuất phát các ngày chẵn âm lịch từ Kbang lúc 16h. Điện thoại: 059 3834376 - 0905 034376.

- Xe Việt Tân Phát: TP HCM - Gia Lai, từ TP HCM lúc 8h - 16h30 - 19h30, từ Gia Lai lúc 17h - 19h30. TP HCM - Kbang, từ TP HCM lúc 17h30, từ Kbang lúc 15h30. TP HCM - An Khê, từ TP HCM lúc 16h30 - 19h, từ An Khê lúc 16h30 - 18h45. TP HCM - Chư Sê, từ TP HCM lúc 16h30 - 19h30, từ Chư Sê lúc 17h30 - 20h. TP HCM - Đak Đoa, từ TPHCM lúc 16h30 - 19h30, từ Đak Đoa lúc 17h30 - 19h30. Điện thoại: 0835118888 – 0907 222777.

- Xe Phú Hưng: TP HCM An Khê, từ TP HCM lúc 18h, từ An Khê lúc 17h. Điện thoại: 0913 406570 - 059 3532777.

- Xe Thuận Hưng: TP HCM - Gia Lai, từ TP HCM lúc 19h30 - 20h - 20h15. Điện thoại: 08 39033066 - 0935 272878 - 059 3715785.

- Xe Tứ Loan: TP HCM - Gia Lai - Chư Sê, từ TP HCM lúc 19h30. Điện thoại: 059 6500339 - 0983042727.

- Xe Bảo Thịnh: TP HCM - Pleiku, liên hệ 0905 103255 để biết giờ xe chạy.

- Xe Hoa Châu: An Khê - Quy Nhơn - TP HCM, liên hệ 08 22174749 - 059 2477777 để biết giờ xe chạy.

* Đi lại ở Gia Lai - Pleiku

Bạn có thể lựa chọn đi taxi, thuê ô tô (nếu đi nhóm lớn), thuê xe máy hoặc đi xe bus.

Từ thành phố Pleiku các bạn có thể đi xe buýt sang các huyện khác như An Khê, Kon Tum, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Puh, Chư Prong. Giá vé xe từ 10.000 đến 35.000 đồng tùy tuyến, bắt xe tại các trạm xe trên đường Trần Phú và Hùng Vương.

Các hãng taxi đều có giá gần như nhau, không chênh lệch nhiều và taxi đỗ nhiều ở khu vực trung tâm, các bạn có thể gọi ngay mà không cần gọi điện thoại tới hãng. Khi đi tới những khu vực xa thành phố các bạn nên hỏi trước thông tin, thỏa thuận về giá cả, các loại phí nếu có với tài xế. Nên hỏi thông tin trước ở hãng xe để tránh bị tính nhiều loại phí.

Thuê xe ô tô và xe máy

Nếu các bạn đi một nhóm đông thì nên thuê xe ô tô để di chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác. Đối với ôtô, tốt nhất hỏi thuê ngay tại khách sạn. Hầu hết các khách sạn đều có liên kết với một công ty cho thuê xe du lịch. Các khách sạn ở Pleiku thường đều có dịch vụ cho thuê xe máy, giá khoảng 150.000 - 200.000 đồng/ngày tùy loại xe, xăng tự đổ. Giá thuê xe máy ở đây khá đắt so với một vài thành phố du lịch khác. Dịch vụ thuê xe máy ở Pleiku cũng phổ biến nên dân du lịch bụi thường đến Pleiku và thuê xe máy di chuyển sang các huyện, các tỉnh lân cận.

Thác Xung Khoeng (huyện Chư Prong). Ảnh: Vietnamtourism.

Chỗ nghỉ ở Pleiku

Khi đi Du lịch Gia Lai chắc chắn bạn sẽ phải ghé thăm Pleiku, là một trong ba thành phố lớn nhất khu vực Tây Nguyên với sân bay Pleiku nằm ngay trong thành phố khiến những năm gần đây Pleiku trở thành một điểm thu hút khách du lịch. Từ sân bay vào trung tâm thành phố khoảng 4km, các bạn có thể bắt taxi để đi vào trung tâm thành phố, rất thuận tiện.

Khách sạn, nhà nghỉ ở Pleiku nhiều và giá cả chấp nhận được. Sẽ mất thời gian một chút để các bạn tìm cho mình một phòng ưng ý với giá 150.000 - 200.000 đồng/đêm, còn trên giá đó, trong khoảng 300.000 - 400.000 đồng/phòng thì có rất nhiều sự lựa chọn.

Ăn uống ở Pleiku

Pleiku có nhiều món ăn hấp dẫn nhưng giá các món ăn trong quán không hề rẻ.

- Phở khô ở Tàu Lý, phố Trần Phú giá 35.000 đồng, ăn cũng ngon, lạ nhưng hơi nhiều.

- Bánh xèo bà Tám ở ngã tư Trần Bình Trọng với Lê Hồng Phong

- Bún thịt nướng trên đường Nguyễn Trãi

- Bún cua ở Chợ Nhỏ

- Bánh mỳ Phú Loan ở đường Sư Vạn Hạnh.

- Ăn vặt vào buổi tối ở khu chợ trung tâm với các hàng đồ nướng, bánh xèo, ngô nướng, bánh bao, chè… la liệt ở vỉa hè với giá cả vô cùng hấp dẫn, giá chỉ có 5.000 đồng/ly và chè loại nào cũng được cho thêm lạc rang nên ăn có vị thơm thơm, bùi bùi.

- Buổi tối ở Pleiku cũng có vẻ tấp nập hơn, thanh niên ở đây cũng hay ngồi cà phê, quán xá hoặc dạo công viên… Nếu các bạn không thích ăn vặt, hãy thử cảm giác nhìn thành phố lên đèn từ tầng 12 của khách sạn Hoàng Anh Gia Lai.

- Đến Pleiku tất nhiên không thể không thưởng thức cà phê. Các bạn có thể ghé Thiên Trúc trên đường Cách Mạng Tháng Tám, Trâm trên đường Wừu,… Còn các quán trên vỉa hè giá rẻ, chỗ ngồi đẹp mà cũng chỉ khoảng 15.000 đồng/ly. Nhiều người Pleiku nói rằng uống cà phê phải uống buổi sáng sớm mới đúng “phong cách Pleiku”.

Địa điểm thăm quan

* Các điểm tham quan trong thành phố Pleiku

Dành một ngày để vòng quanh thành phố là hợp lý. Sáng sớm, các bạn có thể bắt đầu với địa điểm đầu tiên là Núi Hàm Rồng, hay còn gọi là núi ChưH’Rông. Ngắm nhìn thành phố từ trên cao là một cảm giác thú vị. Nằm cách thành phố 7 km, các bạn đi xe máy lên được tới đỉnh núi, xin phép các chú bộ đội đóng quân trên đó để có thể leo lên đài quan sát. Đường lên núi Hàm Rồng hai bên có rất nhiều hoa dã quỳ nên vào cuối năm thì con đường này có thể nói là tuyệt đẹp.

Các bạn cũng nên đi Biển Hồ (hồ T’Nưng) ở hướng ngược lại, đây còn được gọi là đôi mắt Pleiku. Mặt hồ phủ sương vào lúc sáng sớm cũng là một khoảnh khắc khó quên. Các bạn đi theo đường 14 về phía Kon Tum khoảng 7 km, cứ đi theo biển chỉ đường sẽ thấy đường rẽ vào Biển Hồ. Đường vào Biển Hồ là một con đường đẹp tuyệt vời với những rặng thông ở hai bên.

Đi thẳng theo con đường này các bạn sẽ gặp một đài vọng cảnh từ trên cao. Từ đài vọng cảnh này, các bạn sẽ chiêm ngưỡng được toàn bộ vẻ đẹp của Biển Hồ.

Tuy nhiên, nếu muốn có những góc nhìn khác lạ, hãy rẽ xuống con đường nhỏ bên trái đài vọng cảnh hoặc đi vào phía bên kia Biển Hồ, còn gọi là Biển Hồ Chè vì khu vực này chuyên trồng chè để nhìn ngắm Biển Hồ bên cạnh những đồi chè hoặc những thửa ruộng bậc thang. Với cá nhân mình, Biển Hồ chỉ đến để ngắm cảnh, còn dịch vụ ở đó thì không có gì đáng nói.

Sau đó, các bạn nên quay trở lại khu vực trung tâm thành phố để có thể tham quan các điểm khác. Chùa Minh Thành với kiến trúc kiểu Đài Loan từ xa đã rất thu hút khách du lịch vì có một tòa tháp khổng lồ nằm trong một khuôn viên khá đồ sộ ở số 14 Nguyễn Viết Xuân. Trong chùa, các chi tiết kiến trúc, điêu khắc đều có dấu ấn riêng. Ngoài chùa Minh Thành, Pleiku còn có Chùa Bửu Nghiêm, ở đường Lý Thái Tổ, nhưng khi mình đến đây thì chùa đang được trùng tu lại, ngổn ngang gạch đá nên mình không vào bên trong.

Nhà thờ Đức An thì lại là một công trình kiến trúc Thiên Chúa giáo của Thành phố Pleiku. Nhà thờ không lớn nhưng có kiến trúc đặc trưng, nằm trong một không gian tĩnh lặng và hài hòa.

* Nhà tù Pleiku

Nhà tù Pleiku giờ trở thành điểm thăm quan thu hút khách du lịch. Ảnh: Vietnamtourism.

Đây là nơi giam giữ tù chính trị dưới thời Pháp, Mỹ (trước năm 1975), di tích này nằm ngay trong trung tâm thành phố, cách bưu điện 300 m, hiện còn lưu giữ nhiều hiện vật được sử dụng trong thời gian trước 1975 ở trong tù cũng như những hình thức tra tấn được áp dụng ở đây.

Đặc biệt, đây là thành phố có khá nhiều công viên cây xanh, lớn nhất là Công viên Diên Hồng mới được xây dựng nên nếu có thời gian, các bạn có thể đến công viên vào buổi chiều, dạo mát và hòa mình vào cuộc sống của người dân thành phố Pleiku.

Nếu các bạn thích nhiếp ảnh, thì bãi cỏ xã Gào là một lựa chọn đẹp cho một buổi chiều lãng mạn. Bãi cỏ này chỉ cách thành phố khoảng 15 phút đi xe máy. Các bạn đi đến đường Nguyễn Văn Cừ, đi thẳng theo hướng Trần Nhật Duật, qua cả đường Nguyễn Văn Linh thì sẽ gặp bãi cỏ này ngay bên đường. Tùy thời điểm mà bãi cỏ này có màu xanh hoặc màu vàng cháy.

Nếu có niềm đam mê với đá bóng, có thể tới tham quan Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai.

* Hồ thủy điện Yaly (huyện Chư Puh)

Từ Biển Hồ, đi xa hơn về phía Kon Tum, các bạn có thể tham quan một địa danh nổi tiếng từ lâu đời, đó là Hồ Thủy điện Yaly, vé vào cửa là 30k/người. Thủy điện Yaly đã biến khu vực này thành một lòng hồ rộng lớn với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng và hùng vĩ. Đây là công trình thủy điện lớn thứ 2 ở Việt Nam sau Thủy điện Hòa Bình. Các bạn đi xe máy thì không thể chạy vào trong đập được mà phải thuê xe ô tô 4 chỗ với giá 200.000 đồng/xe ở gần đó để đi vào đập thủy điện, ngắm nhìn từ trên cao hoặc vào tham quan khu vực tuabin. Gần khu vực thủy điện có một khu du lịch sinh thái Yaly nhưng do quá vắng khách nên hiện đã không còn phục vụ nữa. Đường vào thủy điện đẹp, dễ đi nhưng nếu các bạn đi từ hướng Kon Tum sang Pleiku thì cần chú ý biển chỉ đường. Tốt nhân nên hỏi người dân xem đi đường đó đã đúng chưa.

* Thác Phú Cường - hồ Ayun Hạ (huyện Chư Sê)

Từ trung tâm thành phố Pleiku, các bạn có thể đi sang các vùng lân cận để thăm một số thác nước rất nổi tiếng ở khu vực này.

Thác Phú Cường, huyện Chư Sê, cách thành phố Pleiku hơn 40 km, được ví như dải lụa vắt ngang núi rừng Tây Nguyên, thác nước cao nhất Tây Nguyên. Thác Phú Cường chảy trên nền nham thạch của một ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động và có độ cao 45m nên ngắm nhìn thác từ bên dưới khiến du khách cảm thấy hết sức ngoạn mục.

Thác nước khá dữ, cách đây vài năm muốn xuống thác phải đu dây khoảng 200 m, nhưng hiện nay đã có đường đi xuống thác. Tuy nhiên, đá ở thác rất trơn, nước chảy xiết nên các bạn cần phải rất cẩn thận, không nên vì muốn chụp ảnh thác mà quá mạo hiểm. Đứng từ cây cầu treo phía trên thác nhìn xuống, nhìn hơi nước bốc lên mới thấy hết được sự hùng vĩ của thác Phú Cường.

Thác Phú Cường chảy xuống Hồ thủy điện Auyn Hạ, đây cũng là một khu du lịch sinh thái hoang sơ mà nếu có thời gian các bạn nên ghé. Hồ Ayun Hạ cách thác Phú Cường khoảng 25 km nữa, có chiều dài đến 20 km, chạy dọc theo nhiều buôn làng dân tộc thiểu số Ba Na và Gia Rai. Điểm rộng nhất đến 2 km và điểm sâu nhất là hơn 20 m. Phần lòng hồ thuộc địa phận huyện Chư Sê nhưng cổng vào hồ thì thuộc địa phận huyện Ayun Pa. Dịch vụ phổ biến nhất ở hồ này là đi thuyền máy trên hồ và ăn cá lòng hồ nướng.

* Thác Xung Khoeng (huyện Chư Prong)

Thác Xung Khoeng nằm giữa ranh giới hai xã Ia D’Rang và Ia Boong, gần nhà máy chế biến của công ty Cao su Chư Prong, cách thành phố Pleiku khoảng 30 km. Đây lại là một khung cảnh khác với đá, rêu và những thảm cỏ xanh, thác Xung Khoeng mang một vẻ đẹp hoang dã.

Theo người dân bản địa thì phải đi đường vòng và rất khó đi, hoặc mùa khô có thể đi được xuống theo đường bên phải thác nhưng mùa mưa thì không thể xuống được do cây cỏ mọc um tùm hết cả lối mòn. Hiện nay có nhiều công ty du lịch ở Gia Lai đã đưa thác Xung Khoeng vào lịch trình tham quan của mình nên đường đi đã dễ hơn trước.

Ngoài hai thác kể trên các bạn còn có thể ghé thăm các thác nước khác ở Gia Lai, nhưng hai thác trên là lớn nhất, đáng đi nhất ở đây rồi. Thác chín tầng, huyện Ia Grai, cách thành phố Pleiku 25 km. Thác không cao nhưng trải dài và uốn lượn dọc theo những vách đá và chia thành 9 tầng riêng biệt. Mỗi tầng cao 5-10 m còn 2 tầng cuối cao khoảng 15 m.

Thác Lệ Kim (huyện Ia Grai), Thác Bàu Cạn (xã Gào, TP Pleiku) cũng là những thác nước nổi tiếng. Các bạn có thể tìm vị trí từng thác trên bản đồ trước để sắp xếp đường đi cho hợp lý.

* Đồi thông Hà Tam (huyện Đak Pơ)

Lối lên đồi thông Hà Tam thơ mộng. Ảnh: Vietnamtourism.

Nếu các bạn là một nhóm lớn và thích các không gian có thể cắm trại được, các bạn có thể khám phá đồi thông Hà Tam, thuộc huyện Đăk Pơ, cách thành phố Pleiku chỉ khoảng 5 km. Ở đây có những cây thông cổ thụ có đường kính từ 1m đến 1,5 m, phải 5 người mới có thể ôm được. Cũng có những cây thông không có hình dáng như bình thường mà rất đặc biệt khiến các bạn cảm thấy ngạc nhiên. Khu vực này đang được đầu tư thành khu du lịch sinh thái nên một vài năm nữa có thể rất nhiều resort mọc lên ở đây, còn hiện nay thì ít dịch vụ.

* Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

Nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Gia Lai, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh cũng rất thu hút đối với những khách du lịch có máu thám hiểm. Kon Ka Kinh cũng giống như các khu vực rừng quốc gia khác ở khu vực này, nếu các bạn tính dành thời gian tham quan thì cần có sự chuẩn bị kỹ càng để chuyến thám hiểm của các bạn an toàn nhất. Các đoàn tham quan vào vườn Kon Ka Kinh thực ra ra đa phần là các đoàn thám hiểm, các đoàn nghiên cứu về Sinh vật, Địa chất hay Bảo tồn Thiên nhiên. Khi vào vườn quốc gia phải được sự đồng ý của Ban Quản lý và có người hướng dẫn đi theo đoàn.

Thực tế, Gia Lai có tiềm năng du lịch lớn, nhưng chưa biết cách bảo tồn, phát huy nên những địa danh trước đây rất nổi tiếng như Khu di tích Tây Sơn Thượng Đạo, Làng văn hóa Đê K’Tu… hiện đều không có sức hút đối với khách du lịch.

Trước đây, khi tới Gia Lai, ai ai cũng đều biết đến Làng Voi Nhơn Hòa, thuộc huyện Chư Puh. Nhưng hiện nay, voi hoang dã ở khu vực này đã không còn nữa do nạn chặt phá rừng làm đồn điền trồng cây công nghiệp nên môi trường sống của voi bị thu hẹp, đàn voi ngày càng ít đi và du lịch ở khu vực này cũng dần đi xuống.

Ẩm thực ở Gia Lai

Ngoài các món ăn đặc sắc mà ở Gia Lai hay các tỉnh xung quanh cũng có như gỏi lá, cà đắng, măng thì Gia Lai vẫn có những món ăn đặc biệt mà đã lên đến Gia Lai các bạn cần phải thử.

Phở khô

Có thể nói đây là món ăn được nhắc đến nhiều nhất khi đến Gia Lai. Phở khô có phần giống phở miền Bắc nhưng lại có phần giống hủ tiếu miền Nam, là sự kết hợp khá hài hòa của hai món ăn đặc trưng của hai miền tại Tây Nguyên. Các tiệm phở khô ở Gia Lai có ở khắp các đường phố, thường bán cả ngày chứ không chỉ bán như một món quà sáng như ở các địa phương khác. Món này còn có tên khác là “phở hai tô” vì bánh phở và nước được để riêng thành hai bát.

Bún mắm cua

Bún mắm cua có mặt ở hầu hết các tỉnh khu vực Tây Nguyên nhưng nhiều người cho rằng nó có nguồn gốc là của những người Bình Định khi di cư tới Gia Lai thì đã làm ra món ăn này. Đây không phải là món ai ăn cũng thấy thích ngay vì mùi vị đậm của nó. Nước dùng bún cũng được nấu từ cua đồng như Canh bánh đa Cua, Bún riêu cua nhưng điểm khác biệt nhất đó là cua đồng sau khi lọc lấy nước thì nước này được ủ khoảng 1 ngày để lên men, đây chính là lý do tại sao món này lại có mùi vị khác biệt như vậy.

Bò một nắng chấm muối kiến vàng

Bò một nắng chấm muối kiến vàng - món ngon không thể quê. Ảnh: kontumonline.

Bò một nắng hay ở Gia Lai còn gọi là bò một nắng hai sương, cái tên nghe khá lạ tai và ăn cũng rất ngon. Điểm đặc biệt của món này là ở chỗ nó được chấm với muối kiến vàng. Đây thực sự là loại muối độc nhất vô nhị, được làm từ kiến của rừng Ayun Pa, Krong Pa. Người dân ở khu vực này phải vào rừng sâu để bắt được loài kiến này, đem về rang sơ, giã với ớt thật cay, trộn với một vài loại lá rừng, muối hột và dùng để chấm thịt nướng. Đây không chỉ là món ăn phải thử ở Gia Lai mà khách du lịch còn rất muốn mua về để làm quà hoặc dùng dần.

Canh lá bép

Những người dân nơi đây tìm thấy trong rừng của mình có hàng trăm các loại lá khác nhau mà không nơi nào có được, và lá bép là một trong những loại có nhiều nhất. Lá này có vị ngọt lợ nên người dân còn gọi là “lá mỳ chính”. Trước đây vào thời kỳ chiến tranh, người dân chỉ cần cho vài lá bép vào nồi nước là đã có một nồi canh cho cả gia đình. Nhưng ngày nay đã có nhiều cách khác nhau để khiến cho món canh này ngon hơn như: canh cua lá bép, lá bép nấu cá…

Cá chua

Đây là một món cá được làm để có thể để lâu được, để càng lâu thì món này càng ngon. Cá chua được làm từ cá niệng, một loài cá miệng rộng giống như cá trôi nhưng mình dẹt hơn, sống ở suối. Cá được đánh hết vẩy, bỏ ruột, bóc mang và rửa sạch, cắt thành khúc nhỏ dày chừng 2 phân đến 3 phân, để ráo nước. Khi cá se khô, bắt đầu trộn đều với muối, ớt, lá bép, thính ngô, sau đó cho vào ống nứa hay ống lồ ô khô, sạch, nút thật kín, chặt rồi gác lên dàn bếp hoặc dưới mái nhà. Sau vài ngày, thịt cá nhờ các gia vị này lên men và đem lại một mùi vị rất đặc biệt.

Lịch trình gợi ý đi Gia Lai, Pleiku

Ngày 1: Trung tâm thành phố

- Đón bình minh trên núi Hàm Rồng

- Thăm quan chùa Bửu Nghiêm, chùa Minh Thành và nhà thờ Đức An

- Ăn trưa ở phở khô Tàu Lý

- Chiều dạo chơi đồi thông Hà Tam hoặc chụp ảnh ở bãi cỏ xã Gào

- Tối dạo chơi, ăn vặt khu vực trung tâm

Ngày 2: Pleiku - Thác Phú Cường - Hồ Ayun Hạ - Pleiku

- Ăn trưa cá nướng ở hồ Ayun Hạ

- Mua bò một nắng và muối kiến vàng về làm quà

Ngày 3: Pleiku - Biển Hồ - Thủy điện Yaly - Pleiku

Nếu còn thời gian các bạn có thể ghé thăm thêm một vài điểm đến nữa để thưởng thức hết vẻ đẹp hoang dã của Gia Lai.

Các lưu ý khác

Khi đi lại bằng xe máy hoặc ôtô tự lái tại khu vực này các bạn cần tuân thủ theo các luật lệ giao thông, đặc biệt là quy định về tốc độ.

Hệ thống biển chỉ đường ở Gia Lai nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung nhiều khi gây nhầm lẫn cho mọi người nên khi rẽ vào đường ngang các bạn cứ hỏi thêm người dân cho chắc ăn.

Người dân ở đây nói chung thân thiện, nếu hỏi đường họ sẽ rất nhiệt tình hướng dẫn nhưng để đề phòng những trường hợp xấu nhất, bạn cũng nên tham khảo cung đường trước bằng Google maps hoặc bản đồ.

Nếu đi Gia Lai vào mùa mưa, các bạn nên chuẩn bị kỹ càng áo mưa, giày dép thuận tiện và tránh đi vào những khu vực suối, thác vì thời điểm này thác nước chảy xiết, đá trơn, đường mòn bùn đất, lầy lội, rất nguy hiểm cho việc di chuyển. Các bạn cũng nên mang theo áo khoác mỏng vì sáng sớm và tối muộn ở đây cũng lạnh hơn so với ban ngày.

Hà Đan tổng hợp