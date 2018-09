Fashionista Hà Trúc khám phá Đài Loan 'lạ chưa từng thấy'

Ở New Taipei, có một điểm đến rất thích hợp cho những ai muốn chụp ảnh ảo và tìm hiểu lịch sử, đó là Tamsui Historical Museum. Ban đầu, Hà Trúc tìm thông tin trên Google thấy không có gì hay ho và không được khách du lịch ưa chuộng nên cô định bỏ qua. Hà Trúc nói về sự thay đổi bất ngờ vào phút chót: "Dù vậy, do tiện đường đi phố cổ Tamsui Old Street cứ tạt qua thử nhưng vào trong thì ôi thật sự... Nhìn qua ảnh bạn cũng tưởng tượng được nó thế nào rồi nhỉ?".