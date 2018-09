Fashionista Hà thành khám phá Thái Lan siêu chất

Bạn An Vũ (hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội) lên kế hoạch du lịch hè đến Thái Lan cho nhóm bạn của mình gồm 5 người, cũng là những bạn trẻ yêu nhiếp ảnh và thời trang. Sau khi trở về, An đã chia sẻ nhiều hình ảnh đẹp tại những địa điểm mà ngay cả dân du lịch chuyên đi Thái cũng tò mò về những địa điểm cô nàng đã check in.